고품질 석영유리로 제작된 필립스 자동차 램프^

UV 석영유리는 강화 유리에 비해 강도가 더 높고 극한 온도 및 진동에 강하여 폭발 위험이 없습니다. 필립스의 석영유리 램프(필라멘트 2650ºC, 유리 800ºC)는 극심한 열 충격에도 견딜 수 있습니다. 램프 내의 더 높은 기압으로 UV 차단 석영유리는 더 강한 빛을 발산할 수 있습니다. ^적용 여부는 전구 유형에 따라 다를 수 있습니다.