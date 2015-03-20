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밝아진 밝기, 더욱 세련된 스타일
안전하고 모던한 드라이빙을 원하신다면 밝은 필립스 X-tremeUltinon LED 후진등으로 바꿔 보세요. 강력하고 정확하면서도 디자인이 탁월하기 때문에 스타일리시함을 살리는 동시에 안전하게 신호를 보 수 있습니다.모든 혜택 보기
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차량의 이동을 알리는 것은 안전에 필수적인 요소입니다. 충돌을 방지하기 위해서는 다른 사람들이 운전자의 행동을 예측할 수 있어야 하죠. 또한 열악한 기상 조건으로 가시성이 나빠질 경우에는 밝고 또렷한 미등이 더욱 중요해집니다. 필립스 X-tremeUltinon LED 미등은 밝은 자연광 효과를 제공하며 후진등과 위치등에 최대 6000K까지 활용할 수 있습니다. 더욱 강렬하게 회전과 정지를 알려주는 색상과 즉시 켜지는 LED, 균일하고 적절한 방향으로 비추는 조명 덕분에 다른 운전자들이 사용자의 움직임에 더욱 여유 있게 대응할 수 있습니다.
기술의 첨단을 달리는 필립스 조명은 100년의 역사를 이어 왔으며 자동차 업계의 인정을 받고 있습니다. 필립스 차량급 제품은 엄격한 품질 관리 프로세스(관련 ISO 규정 포함)에 따라 설계 및 개발되며 언제나 높은 생산 기준을 준수합니다. 주요 자동차 제조사들이 필립스 램프를 선택하고 있으며, 필립스 제품을 산다는 것은 곧 품질을 산다는 것을 의미합니다. 강력한 조명과 정확한 광선, 품격 있는 스타일을 모두 만족시켜주는 첨단 LED 조명 시스템으로 더욱 안전하고 즐겁게 운전해 보세요.
호환되는 차량에 손쉽게 설치할 수 있도록 만들어져 있어, 유지 보수 경험이 있는 운전자라면 손쉽게 조명을 업그레이드할 수 있습니다. 하지만 안전한 운행을 위해서는 전문 정비사에게 새 필립스 X-tremeUltinon LED 조명의 설치를 맡기는 것이 좋습니다. 기존의 차량 모델과 폭넓게 호환되지만 모든 차량 유형에 지원되는 것은 아닙니다.
실외등의 주요 목적이 운전자의 시야를 확보하고 시인성을 높이는 것이긴 하지만 그렇다고 해서 스타일을 포기할 필요는 없습니다. 차를 새로 구입하지 않고도 스타일을 업그레이드하고 싶다면 실외등을 LED로 교체하는 것이야말로 스마트한 비용 절감 방법입니다. 브레이크등은 더욱 강렬한 적색으로, 방향 지시등은 더욱 짙은 주황색으로, 위치등과 후진등은 밝은 백색광으로 바꿔 보세요. 자동차는 자신을 드러낼 수 있는 좋은 수단입니다. 필립스 실외등 LED 조명으로 스타일을 표현해 보세요.
필립스 LED 실외등 제품군은 필요한 때 필요한 곳에 (후진, 정지, 신호) 실외 미등 조명을 조사할 수 있도록 조명 분포가 더욱 스마트하게 설계되었습니다. 넓은 각도와 균일한 조명 확산으로 도로에서 더 넓은 시야를 확보할 수 있을 뿐만 아니라 시인성도 향상됩니다.
제품 홍보 사양
제품 설명
전기적 특성
물류 제원
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