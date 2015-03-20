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운전 시 최대 안전성과 스타일 보장
밝게 반짝이는 차량용 LED 실외등의 광범위 조명은 360° 균일하게 확산되며 필립스 CeraLight 기술이 적용되어 12년에 달하는 긴 수명을 자랑합니다.모든 혜택 보기
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제논 및 LED 헤드라이트의 색상과 완벽한 조화를 이루는 6700K LED 밝은 백색 차량용 조명
360° 광학 설계로 균일하게 확산되는 광범위 조명
표준 할로겐 램프와 유사하거나 더 뛰어난 빔 패턴으로 다른 운전자의 눈부심을 방지합니다.* LED 전구에 대해 존재하는 ECE 규정은 없습니다. ECE 빔 패턴 준수 사항은 일반적으로 사용되는 여러 조명에서 테스트 되었으며 이러한 LED 전구 빔 패턴은 ECE 승인 할로겐 빔 패턴과 일치합니다.
특허 받은 필립스 CeraLight™ 기술의 다음과 같은 특징 덕분에 놀랍도록 오래 지속되는 LED 수명을 자랑합니다. o LED를 최대한 냉각시키기 위한 최적의 열적 특성 o 방열기 기반 설계로 충격 및 진동에 대한 높은 저항력 o 합선에 대한 완벽한 절연
제품 홍보 사양
제품 설명
조명 특성
전기적 특성
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