ECE 빔 패턴 지원(전방 배치 기능)*

표준 할로겐 램프와 유사하거나 더 뛰어난 빔 패턴으로 다른 운전자의 눈부심을 방지합니다.* LED 전구에 대해 존재하는 ECE 규정은 없습니다. ECE 빔 패턴 준수 사항은 일반적으로 사용되는 여러 조명에서 테스트 되었으며 이러한 LED 전구 빔 패턴은 ECE 승인 할로겐 빔 패턴과 일치합니다.