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    X-tremeUltinon LED 실내등 및 미등 전구

    127996700KX2

    운전 시 최대 안전성과 스타일 보장

    밝게 반짝이는 차량용 LED 실외등은 제논 및 LED 차량용 헤드라이트의 색상과 완벽한 조화를 이룹니다. 360° 균일하게 확산되는 광범위 조명으로, 필립스 CeraLight 기술이 적용되어 12년에 달하는 긴 수명을 자랑합니다.

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    X-tremeUltinon LED 실내등 및 미등 전구

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    운전 시 최대 안전성과 스타일 보장

    밝게 반짝이는 효과

    • T10
    • 백색 6700K
    • 50루멘
    • 위치등
    3년 제품 보증

    3년 제품 보증

    밝게 반짝이는 효과

    제논 및 LED 헤드라이트의 색상과 완벽한 조화를 이루는 6700K LED 밝은 백색 차량용 조명

    360° 균일하게 확산되는 광범위 조명

    360° 광학 설계로 균일하게 확산되는 광범위 조명

    ECE 빔 패턴 지원(전방 배치 기능)*

    표준 할로겐 램프와 유사하거나 더 뛰어난 빔 패턴으로 다른 운전자의 눈부심을 방지합니다.* LED 전구에 대해 존재하는 ECE 규정은 없습니다. ECE 빔 패턴 준수 사항은 일반적으로 사용되는 여러 조명에서 테스트 되었으며 이러한 LED 전구 빔 패턴은 ECE 승인 할로겐 빔 패턴과 일치합니다.

    필립스 CeraLight™ 기술

    특허 받은 필립스 CeraLight™ 기술의 다음과 같은 특징 덕분에 놀랍도록 오래 지속되는 LED 수명을 자랑합니다. o LED를 최대한 냉각시키기 위한 최적의 열적 특성 o 방열기 기반 설계로 충격 및 진동에 대한 높은 저항력 o 합선에 대한 완벽한 절연

    기술 사양

    • 제품 홍보 사양

      장점
      운전 시 최대 안전성과 스타일 보장
      제품 특징
      밝게 반짝이는 LED 차량용 조명

    • 제품 설명

      용도
      • 실내등
      • 주차등
      베이스
      W2.1X9.5D
      색 온도
      백색 6700K
      수명
      12
      루멘
      50  lm
      범위
      X-tremeUltinon LED
      기술
      LED
      유형
      T10
      전압
      12  V
      전력
      1  W

    • 물류 제원

      상자 용량
      X2
      참조
      127996700KX2
      주문 코드(일본)
      39178730
      EAN(일본)
      8727900391787

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