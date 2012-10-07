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독보적인 디자인, 최대 가시성 보장
새롭게 선보이는 고휘도의 Luxeon LED 주간주행등은 운전 시 안정성과 도로 주행 스타일을 약속할 뿐 아니라, 주/야 상관없이 가시성을 향상시켜 줍니다.모든 혜택 보기
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스마트 클립온 시스템으로 설치가 간단합니다. 브래킷을 구멍에 설치하고 모듈을 제자리에 딸깍 소리가 나도록 끼웁니다. 모듈이 단단히 잠겨 도난을 방지할 수 있습니다.
주광 솔루션은 주/야 관계 없이 조명을 유지할 수 있습니다. LED 주간주행등이 있어 낮에는 차량이 더욱 잘 보이고 반대편에서 움직이는 다른 차량 운전자나 보행자가 더 빠르게 인지할 수 있도록 하므로 운전시 안전성이 향상됩니다. 밤에는 시스템이 자동으로 밝기를 조절합니다.
튼튼한 고품질 알루미늄 하우징은 부식을 방지할 뿐만 아니라 물, 소금, 먼지 및 모래에도 끄떡없는 전천후형입니다. 이로 인해 수명이 길고 유지 관리 작업이 필요 없습니다.
고품질 알루미늄 하우징과 렌즈는 방수 기능 및 비포장도로 주행 시 충격에 대한 내구성이 있습니다. 시스템을 설치하고 나면 유지 관리 작업이 필요 없습니다.
Lightguide 기술을 통해 독특한 조명을 즐기실 수 있습니다. 기존의 도트 모양 솔루션과는 달리 2개의 주행 빔을 통해 균일하게 빛이 나와 시야각을 더 넓혀줍니다. 필립스의 다른 솔루션과 마찬가지로 모든 인증 규정을 준수합니다.
필립스 주간주행등 제품군은 하이브리드 및 전기 자동차 기술에 호환됩니다.
인증된 Lightguide 기술로 도트 없이 균일하게 확산되는 광범위 광선을 사용하실 수 있습니다.
제품 홍보 사양
제품 설명
기술 사양
최고의 가시성
견고함
간편한 설치
주문 정보
포장 데이터
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