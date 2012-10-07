조광가능: 주/야 조명 유지 기능

주광 솔루션은 주/야 관계 없이 조명을 유지할 수 있습니다. LED 주간주행등이 있어 낮에는 차량이 더욱 잘 보이고 반대편에서 움직이는 다른 차량 운전자나 보행자가 더 빠르게 인지할 수 있도록 하므로 운전시 안전성이 향상됩니다. 밤에는 시스템이 자동으로 밝기를 조절합니다.