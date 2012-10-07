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    DayLightGuide LED 주간주행등

    12825WLEDX1

    독보적인 디자인, 최대 가시성 보장

    새롭게 선보이는 고휘도의 Luxeon LED 주간주행등은 운전 시 안정성과 도로 주행 스타일을 약속할 뿐 아니라, 주/야 상관없이 가시성을 향상시켜 줍니다.

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    DayLightGuide LED 주간주행등

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    독보적인 디자인, 최대 가시성 보장

    운전 시 안전성과 스타일 보장

    • 자연광 가이드
    • 12V
    • 15W
    스마트 클립온 시스템

    스마트 클립온 시스템

    스마트 클립온 시스템으로 설치가 간단합니다. 브래킷을 구멍에 설치하고 모듈을 제자리에 딸깍 소리가 나도록 끼웁니다. 모듈이 단단히 잠겨 도난을 방지할 수 있습니다.

    조광가능: 주/야 조명 유지 기능

    조광가능: 주/야 조명 유지 기능

    주광 솔루션은 주/야 관계 없이 조명을 유지할 수 있습니다. LED 주간주행등이 있어 낮에는 차량이 더욱 잘 보이고 반대편에서 움직이는 다른 차량 운전자나 보행자가 더 빠르게 인지할 수 있도록 하므로 운전시 안전성이 향상됩니다. 밤에는 시스템이 자동으로 밝기를 조절합니다.

    고품질 알루미늄 하우징

    고품질 알루미늄 하우징

    튼튼한 고품질 알루미늄 하우징은 부식을 방지할 뿐만 아니라 물, 소금, 먼지 및 모래에도 끄떡없는 전천후형입니다. 이로 인해 수명이 길고 유지 관리 작업이 필요 없습니다.

    방수 기능 및 비포장도로 주행 시 충격에 대한 내구성

    방수 기능 및 비포장도로 주행 시 충격에 대한 내구성

    고품질 알루미늄 하우징과 렌즈는 방수 기능 및 비포장도로 주행 시 충격에 대한 내구성이 있습니다. 시스템을 설치하고 나면 유지 관리 작업이 필요 없습니다.

    Lightguide 기술 인증

    Lightguide 기술 인증

    Lightguide 기술을 통해 독특한 조명을 즐기실 수 있습니다. 기존의 도트 모양 솔루션과는 달리 2개의 주행 빔을 통해 균일하게 빛이 나와 시야각을 더 넓혀줍니다. 필립스의 다른 솔루션과 마찬가지로 모든 인증 규정을 준수합니다.

    하이브리드 및 전기 자동차 호환

    하이브리드 및 전기 자동차 호환

    필립스 주간주행등 제품군은 하이브리드 및 전기 자동차 기술에 호환됩니다.

    눈에 잘 뜨이는 넓은 시야각

    눈에 잘 뜨이는 넓은 시야각

    인증된 Lightguide 기술로 도트 없이 균일하게 확산되는 광범위 광선을 사용하실 수 있습니다.

    고휘도 차세대 LED

    고휘도 차세대 LED

    기술 사양

    • 제품 홍보 사양

      장점
      밝은 빛

    • 제품 설명

      ECE 승인
      범위
      DayLightGuide
      기술
      LED
      유형
      DayLightGuide
      전압[V]
      12

    • 기술 사양

      용도
      주광색
      승인
      ECE R87
      전력 소비량(DRL)
      2 x 7.7W
      전력 소비량(위치등)
      2 x 2.4mW

    • 최고의 가시성

      빔 각도
      표준 각도보다 150% 더 넓은 각도
      색 온도
      6000K
      LED 수명
      5000시간
      광도(DRL)
      550  cd/m²
      광도(위치등)
      80  cd/m²

    • 견고함

      프리미엄 마감
      고품질 알루미늄 하우징
      비포장도로 주행 시 충격에 대한 내구성
      차량용 테스트 PSA B21 7090
      물, 소금, 먼지 및 모래를 견딜 수 있는
      DRL 설정

    • 간편한 설치

      클립온 시스템
      Start & Stop 차량 호환
      ACC 제어

    • 주문 정보

      주문 접수
      12825WLEDX1
      주문 코드
      38638733

    • 포장 데이터

      EAN1
      8727900386387
      EAN3
      8727900386394

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