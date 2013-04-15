X-tremeUltinon LED 차량용 램프
운전 시 최대 안전성과 스타일 보장
후진등에 사용되는 백색 LED 고밀도 실외등은 최고의 가시성과 안전성을 갖춰 눈에 더욱 잘 띄도록 해줍니다. 열성 및 내진성이 뛰어나 제품을 오랫동안 사용할 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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X-tremeUltinon LED 차량용 램프
운전 시 최대 안전성과 스타일 보장
적절한 밝기를 제공하는 조명
적절한 밝기를 제공하는 조명
고휘도 제논 백색 차량용 LED 조명은 가시성이 높고 눈에 더욱 잘 뜨입니다.
ECE 빔 패턴 지원*
표준 할로겐 램프와 유사하거나 더 뛰어난 빔 패턴으로 가시성이 높고 눈에 더욱 잘 뜨입니다.
기술 사양
-
제품 홍보 사양
- 장점
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고성능 LED
- 제품 특징
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눈부시게 밝은 LED 차량용 조명
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제품 설명
- 용도
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후진등
- 베이스
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W2.1X9.5D
- 색 온도
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백색 6700K
- 수명
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12년
- 루멘
-
200
lm
- 범위
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X-tremeUltinon LED
- 기술
-
LED
- 유형
-
T16
- 전압
-
12
V
- 전력
-
3.4
W
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친환경 사양
- 중금속
-
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포장 데이터
- 포장 유형
-
블리스터
- 해당 지역 법적 요구 사항을 준수하며 LED 레트로핏 조명을 사용하는 것은 사용자의 책임입니다.
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