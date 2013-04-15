운전 시 최대 안전성과 스타일 보장

후진등에 사용되는 백색 LED 고밀도 실외등은 최고의 가시성과 안전성을 갖춰 눈에 더욱 잘 띄도록 해줍니다. 열성 및 내진성이 뛰어나 제품을 오랫동안 사용할 수 있습니다.