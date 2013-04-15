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    X-tremeUltinon LED 차량용 램프

    12832X1

    운전 시 최대 안전성과 스타일 보장

    후진등에 사용되는 백색 LED 고밀도 실외등은 최고의 가시성과 안전성을 갖춰 눈에 더욱 잘 띄도록 해줍니다. 열성 및 내진성이 뛰어나 제품을 오랫동안 사용할 수 있습니다.

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    X-tremeUltinon LED 차량용 램프

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    운전 시 최대 안전성과 스타일 보장

    적절한 밝기를 제공하는 조명

    • 램프 유형: T16
    • 1개 포장
    • 12V
    적절한 밝기를 제공하는 조명

    적절한 밝기를 제공하는 조명

    고휘도 제논 백색 차량용 LED 조명은 가시성이 높고 눈에 더욱 잘 뜨입니다.

    ECE 빔 패턴 지원*

    ECE 빔 패턴 지원*

    표준 할로겐 램프와 유사하거나 더 뛰어난 빔 패턴으로 가시성이 높고 눈에 더욱 잘 뜨입니다.

    12년에 달하는 긴 수명

    12년에 달하는 긴 수명

    내열 및 내진

    3년 제품 보증

    3년 제품 보증

    기술 사양

    • 제품 홍보 사양

      장점
      고성능 LED
      제품 특징
      눈부시게 밝은 LED 차량용 조명

    • 제품 설명

      용도
      후진등
      베이스
      W2.1X9.5D
      색 온도
      백색 6700K
      수명
      12년
      루멘
      200  lm
      범위
      X-tremeUltinon LED
      기술
      LED
      유형
      T16
      전압
      12  V
      전력
      3.4  W

    • 친환경 사양

      중금속
      • Cd 없음
      • Hg 없음
      • Pb 없음

    • 포장 데이터

      포장 유형
      블리스터

    Badge-D2C

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