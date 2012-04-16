최고 품질을 자랑하는 필립스 자동차 조명

기술의 첨단을 달리는 필립스 조명은 100년의 역사를 이어 왔으며 자동차 업계의 인정을 받고 있습니다. 필립스 차량급 제품은 엄격한 품질 관리 프로세스(관련 ISO 규정 포함)에 따라 설계 및 개발되며 언제나 높은 생산 기준을 준수합니다. 주요 자동차 제조사들이 필립스 램프를 선택하고 있으며, 필립스 제품을 산다는 것은 곧 품질을 산다는 것을 의미합니다. 강력한 조명과 정확한 광선, 품격 있는 스타일을 모두 만족시켜주는 첨단 LED 조명 시스템으로 더욱 안전하고 즐겁게 운전해 보세요.