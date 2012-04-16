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밝아진 밝기, 더욱 세련된 스타일
차량 내부 조명을 위해 만들어진, 밝고 스타일리시하면서도 튼튼한 필립스 LED 38mm Festoons와 함께라면 더 이상 열쇠를 잃어 버릴 염려가 없습니다. 6000K의 자연광 효과를 선사하는 강력한 조명이 차량 내부를 밝게 비춰주는 한편, 눈에는 부드럽게 작용합니다.모든 혜택 보기
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기술의 첨단을 달리는 필립스 조명은 100년의 역사를 이어 왔으며 자동차 업계의 인정을 받고 있습니다. 필립스 차량급 제품은 엄격한 품질 관리 프로세스(관련 ISO 규정 포함)에 따라 설계 및 개발되며 언제나 높은 생산 기준을 준수합니다. 주요 자동차 제조사들이 필립스 램프를 선택하고 있으며, 필립스 제품을 산다는 것은 곧 품질을 산다는 것을 의미합니다. 강력한 조명과 정확한 광선, 품격 있는 스타일을 모두 만족시켜주는 첨단 LED 조명 시스템으로 더욱 안전하고 즐겁게 운전해 보세요.
차량용 조명은 밝고 스타일리시해야 하지만 램프를 자주 교체할 필요가 없어야 합니다. 기존 헤드라이트의 주된 단점 중 하나가 출력이 강할수록 수명이 짧다는 점이었습니다. LED는 동일한 빛 강도에, 수명은 훨씬 깁니다. 특히 필립스 X-tremeUltinon LED 조명은 내구성도 매우 우수합니다. 최신 기술 혁신 덕분에 열 및 진동에 의한 손상이 방지되며 최대 12년까지 지속됩니다. 대부분 이 기간 안에 차량을 바꾸거나 업그레이드하므로 차량의 수명이 다할 때까지 스타일리시한 조명을 유지할 수 있습니다.
호환되는 차량에 손쉽게 설치할 수 있도록 만들어져 있어, 유지 보수 경험이 있는 운전자라면 손쉽게 조명을 업그레이드할 수 있습니다.
실내등은 단순한 기능과 편리함이 아니라 멋진 스타일과도 관련이 있습니다. 실내등을 더욱 밝고 따뜻한 조명 또는 자연광 효과로 업그레이드해 보세요. 트렁크를 열거나 대시보드 조명을 켤 때 약간 더 멋져 보이지 않을까요? 자동차는 자신을 드러내는 좋은 수단입니다. 필립스 LED 실내등으로 나만의 스타일을 표현해 보세요.
전화, 열쇠, 아이가 잃어버린 왼쪽 신발까지. 어두운 차량 안에서 잘못 놓아둔 물건을 찾아야 할 때가 있습니다. 이제 필립스 LED 실내등으로 따뜻하고 밝으면서도 균일하게 확산되는 조명의 힘을 빌려 보세요. 다음에 트렁크, 사물함 안 또는 차량 바닥에서 물건을 찾을 때는 쉽고 정확하게 찾을 수 있을 것입니다.
제품 설명
친환경 사양
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