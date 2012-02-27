운전 시 최고의 안전성과 스타일 보장

CANBus 제어 시스템을 장착한 일부 차량에 LED 전구를 설치하는 경우 계기판 오류가 발생할 수 있습니다. 필립스 CEA5W 경고등 캔슬러를 사용하여 해당 오류 신호를 제거하고 필립스 [~5W] LED 방향지시등 전구의 원활한 성능을 즐겨보세요.