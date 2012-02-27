운전 시 최고의 안전성과 스타일 보장
CANBus 제어 시스템을 장착한 일부 차량에 LED 전구를 설치하는 경우 계기판 오류가 발생할 수 있습니다. 필립스 CEA5W 경고등 캔슬러를 사용하여 해당 오류 신호를 제거하고 필립스 [~5W] LED 방향지시등 전구의 원활한 성능을 즐겨보세요. 모든 혜택 보기
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운전 시 최고의 안전성과 스타일 보장
LED 경고등 캔슬러
- 램프 유형: CANbus 5W
- 2개 포장
- 12V, 5W
LED 경고등 캔슬러
CANbus 제어 시스템을 장착한 일부 차량에서는 LED 전구를 설치하면 계기판에 경고등이 나타날 수 있습니다. 필립스 LED 경고등 캔슬러를 사용하면 CANbus 시스템의 문제 진단으로 인한 경고등이 나타나지 않습니다.
기술 사양
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제품 홍보 사양
- 제품 특징
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LED [≈5W]용 CANbus 어댑터 오류 신호 방지
- 장점
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최첨단 자동차 시스템 간편한 설치 원활한 성능
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제품 설명
- 용도
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- 명칭
-
CEA 12956 12V 5W 2개
- ECE 승인
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아니요
- 범위
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LED CANbus
- 기술
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LED
- 유형
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~5W 전구[R5W, T10, W5W, Festoon]
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전기적 특성
- 전력
-
1.8
W
- 전압
-
12
V
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주문 정보
- 주문 코드
-
39722294
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포장 데이터
- EAN1
-
8727900397222
- EAN3
-
8719018005007
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포장된 제품 정보
- MOQ(전문가용)
-
4
-
수명
- 수명
-
3000시간
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