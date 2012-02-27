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    실내등 및 미등 전구

    12956X2

    운전 시 최고의 안전성과 스타일 보장

    CANBus 제어 시스템을 장착한 일부 차량에 LED 전구를 설치하는 경우 계기판 오류가 발생할 수 있습니다. 필립스 CEA5W 경고등 캔슬러를 사용하여 해당 오류 신호를 제거하고 필립스 [~5W] LED 방향지시등 전구의 원활한 성능을 즐겨보세요.

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    실내등 및 미등 전구

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    운전 시 최고의 안전성과 스타일 보장

    LED 경고등 캔슬러

    • 램프 유형: CANbus 5W
    • 2개 포장
    • 12V, 5W

    LED 경고등 캔슬러

    CANbus 제어 시스템을 장착한 일부 차량에서는 LED 전구를 설치하면 계기판에 경고등이 나타날 수 있습니다. 필립스 LED 경고등 캔슬러를 사용하면 CANbus 시스템의 문제 진단으로 인한 경고등이 나타나지 않습니다.

    기술 사양

    • 제품 홍보 사양

      제품 특징
      LED [≈5W]용 CANbus 어댑터 오류 신호 방지
      장점
      최첨단 자동차 시스템 간편한 설치 원활한 성능

    • 제품 설명

      용도
      • 전방 배치
      • 차내등
      명칭
      CEA 12956 12V 5W 2개
      ECE 승인
      아니요
      범위
      LED CANbus
      기술
      LED
      유형
      ~5W 전구[R5W, T10, W5W, Festoon]

    • 전기적 특성

      전력
      1.8  W
      전압
      12  V

    • 주문 정보

      주문 코드
      39722294

    • 포장 데이터

      EAN1
      8727900397222
      EAN3
      8719018005007

    • 포장된 제품 정보

      MOQ(전문가용)
      4

    • 수명

      수명
      3000시간

    Badge-D2C

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