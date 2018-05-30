ECE 승인으로 고품질 표준 준수

필립스 자동차 제품 및 서비스는 OEM 시장과 애프터마켓에서 최고 등급으로 인정받고 있습니다. 고품질 제품으로 생산되며 최고 사양에 맞추어 테스트한 당사의 제품은 안전성과 안정감, 고객의 운전 편의성을 극대화시켜 드립니다. 당사의 모든 제품군은 ECE의 최고 요구 사항에 맞추어 까다롭게 테스트, 제어, 인증(ISO 9001, ISO 14001, QSO 9000)됩니다. 간단히 말하자면 이는 고객이 신뢰할 수 있는 품질이라고 할 수 있습니다.