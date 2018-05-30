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타인까지 고려한 드라이브
눈만 뜨면 헤드라이트 전구를 교체해야 하는 데 지치셨다고요? 더욱 길어진 수명의 자동차 전구인 필립스 LongLife EcoVision은 차량 유지 보수의 최소화를 원하는 드라이버를 위한 최고의 제품입니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
균형 잡힌 조명 성능을 위해 한 세트로 교체하는 것이 좋습니다.
다양한 12V 램프를 어느 기능에 사용할 수 있을까요? 필립스 자동차는 차량에 관한 각종 기능을 충족하는 제품을 구비하고 있습니다. 상향등, 하향등, 전방 안개등, 전방 방향지시등, 측면 방향지시등, 후방 방향지시등, 브레이크등, 후진등, 후방 안개등, 번호판등, 후방 위치/주차등, 실내등
UV 석영유리는 강화 유리에 비해 강도가 더 높고 극한 온도 및 진동에 강하여 폭발 위험이 없습니다. 필립스의 석영유리 램프(필라멘트 2,650ºC, 유리 800ºC)는 극심한 열 충격에도 견딜 수 있습니다. 램프 내의 높아진 압력의 힘으로 UV 석영유리는 더 강한 빛을 발산할 수 있습니다.
필립스 LongLifeEcoVision을 사용하면 램프 교체주기를 크게 개선할 수 있습니다. 따라서 고출력 차량에 안성맞품입니다.
필립스 자동차 램프는 습도에 대한 저항력이 높습니다. 한 방울의 차가운 물이 뜨거운 전구에 닿으면 (헤드라이트가 깨진 채로 빗속이나 물을 통해 운전할 때 일어날 수 있음) 석영유리(필라멘트 2650ºC, 유리 800ºC)로 만들어진 전구만이 불이 켜진 채로 그 열 충격을 견딜 수 있습니다.
자동차 전문가들에게 자주 선정되는 램프
필립스의 특수 자외선 차단 코팅 기술이 헤드라이트를 유해 자외선으로부터 보호합니다. 따라서 필립스 차단 석영유리를 통해 어떤 상황에서도 최적의 환경을 만들어 주며, 긴 수명을 보장합니다.
필립스 LongLife EcoVision과 함께라면 최대 1500시간을 주행해도 헤드램프 교체에 대한 걱정 없이 운전하실 수 있습니다.
필립스 자동차 제품 및 서비스는 OEM 시장과 애프터마켓에서 최고 등급으로 인정받고 있습니다. 고품질 제품으로 생산되며 최고 사양에 맞추어 테스트한 당사의 제품은 안전성과 안정감, 고객의 운전 편의성을 극대화시켜 드립니다. 당사의 모든 제품군은 ECE의 최고 요구 사항에 맞추어 까다롭게 테스트, 제어, 인증(ISO 9001, ISO 14001, QSO 9000)됩니다. 간단히 말하자면 이는 고객이 신뢰할 수 있는 품질이라고 할 수 있습니다.
친환경적인 조명 솔루션을 찾는 드라이버에게 최상의 선택입니다.
100여년간 필립스는 자동차 조명 업계에서 선두를 지키며, 현대적인 자동차의 새로운 표준이 되는 기술 혁신에 앞장서 왔습니다. 오늘날 유럽 차량 두 대당 한 대, 전 세계적으로 세 대당 한 대는 필립스 조명을 장착하고 있습니다.
필립스 자동차는 동급 최고의 제품을 생산하고 OEM 시장과 애프터마켓에서 서비스를 제공하는 데 주력해 왔습니다. 당사의 제품은 고품질 자재로 생산되며 최고 사양에 맞추어 테스트되므로 안전성과 고객의 운전 편의성이 극대화됩니다. 모든 생산 제품은 ECE의 최고 요구 사항에 맞추어 까다로운 테스트와 제어, 인증(ISO 9001, ISO 14001, QSO 9000) 과정을 거칩니다.
제품 홍보 사양
제품 설명
수명
조명 특성
전기적 특성
주문 정보
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