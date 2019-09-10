12972WVUSM
샤프하고 매력적인 디자인
최신 코팅 포뮬러를 갖춘 필립스 WhiteVision Ultra H7은 놀라운 4200K의 조명을 선사합니다. 이 조명은 필립스 포트폴리오 중 도로교통법을 준수하는 가장 밝은 할로겐 조명이며, 멋지고 스타일리시한 디자인까지 갖췄습니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
기술의 첨단을 달리는 필립스 조명은 100년의 역사를 이어 왔으며 자동차 업계의 인정을 받고 있습니다. 필립스 정품 품질 제품은 엄격한 품질 관리 프로세스(관련 ISO 규정 포함)에 따라 설계 및 개발되며 언제나 높은 생산 기준을 준수합니다. 필립스 WhiteVision Ultra는 Audi, BMW, Ford, GM, Toyota, Volkswagen과 같은 메이저 브랜드의 자동차 모델과 호환됩니다. 보다 자세한 정보는 제품 선택 가이드를 참조하세요.
최대 4200켈빈의 필립스 WhiteVision Ultra 헤드라이트의 선명한 백색광으로 자동차의 외관이 완전히 달라집니다. 밝고 스타일리시한 드라이빙을 위한 최고의 선택입니다!
필립스 WhiteVision Ultra는 LED 조명을 연상시키는 세련된 외관으로 업그레이드하면서도 할로겐 램프를 선호하는 운전자들을 위해 디자인되었습니다. 보다 진보된 유리 코팅 기술이 적용된 WhiteVision Ultra 전구는 헤드 램프 반사판에 세련된 감각을 선사하면서도 도로교통법을 준수하는 가장 밝은 조명입니다.
WhiteVision Ultra로 업그레이드된 헤드라이트 전구는 도로를 밝히는 백색 조명에 대해 ECE 인증을 받았습니다. 운전자들은 도로교통법을 준수하면서도 생기 있는 디자인을 즐길 수 있습니다. 차량 전면부의 눈부심으로 인한 위험성 없이도 뛰어난 가시성을 제공합니다.
더 높은 품질과 더 밝아진 조명으로 도로에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 최적의 정밀도를 갖춘 필라멘트의 기하학적 설계, 고압 가스 충전, 섬세한 코팅과 고품질 UV 석영유리로 만들어진 필립스 WhiteVision Ultra 헤드라이트는 도로교통법을 준수하는 백색 조명의 새로운 표준을 수립합니다. 뛰어난 스타일과 가시성을 위한 공학적 설계로 더욱 편안하면서도 즐거운 주행 경험을 선사합니다.
헤드라이트는 한 개가 고장 났을 때 두 개의 헤드램프를 세트로 교체하는 것이 더 효율적입니다. 새로워진 현대적 전구는 광 출력과 성능이 높아졌으며, 더욱 안전한 운전 경험을 제공합니다. 전구를 세트로 교체하는 장점에는 적은 번거로움과 비용 절감, 헤드라이트 고장 방지, 더 밝고 균형을 이룬 광도 등이 있지만, 무엇보다도 안전을 위해 가장 중요합니다.
새로운 WhiteVision Ultra 코팅 기술은 쿨 백색 조명과 함께 밤에도 뛰어난 가시성을 제공하며 눈의 피로를 줄여 편안함을 더했습니다. 디자인과 성능이 결합됨으로써 아름다움과 운전의 편안함을 함께 누릴 수 있습니다.
법적 최소 기준에 비해 최대 60% 길어진 더 밝은 빛으로 다른 운전자를 보다 선명하게 도로를 볼 수 있을 뿐만 아니라 도로에서 눈에 더 잘 띕니다. 업그레이드 된 밝은 빛으로 전방 도로에 벌어질 수 있는 위험한 상황에 좀 더 빠르게 대처할 수 있습니다.
제품 홍보 사양
제품 설명
수명
조명 특성
전기적 특성
주문 정보
포장 데이터
포장된 제품 정보
포장 정보
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.