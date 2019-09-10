주요 자동차 제조사들이 필립스를 선택하였습니다.

기술의 첨단을 달리는 필립스 조명은 100년의 역사를 이어 왔으며 자동차 업계의 인정을 받고 있습니다. 필립스 정품 품질 제품은 엄격한 품질 관리 프로세스(관련 ISO 규정 포함)에 따라 설계 및 개발되며 언제나 높은 생산 기준을 준수합니다. 필립스 WhiteVision Ultra는 Audi, BMW, Ford, GM, Toyota, Volkswagen과 같은 메이저 브랜드의 자동차 모델과 호환됩니다. 보다 자세한 정보는 제품 선택 가이드를 참조하세요.