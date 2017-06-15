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궁극의 성능
필립스 X-tremeVision Plus 자동차 전구는 시중의 전구 중 가장 밝은 전구입니다. 최대 130% 더 밝아진 빛과 우수한 빔 길이로 대부분의 다른 차량용 램프보다 뛰어난 성능을 제공합니다. 사용자는 더 멀리 보고 더욱 신속하게 반응할 수 있으므로 더욱 안전한 운전이 가능해집니다.모든 혜택 보기
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필립스 X-tremeVision Plus는 도로 법규에 부합하는 범위 내에서 차량용 헤드라이트를 업그레이드 시켜주는 가장 안전하고 간편하며 효율적인 제품으로, ECE 인증을 받은 제품입니다.
예비 부품에 고장이 발생하게 된다면 운전자와 차량이 위험에 처할 수 있습니다. 특히 헤드램프의 경우는 더욱 그렇습니다. 헤드라이트 램프가 고장 나면 운전자와 마주 오는 차량이 서로 잘 보이지 않게 되고 이로 인해 안전이 저해되기 때문입니다. 필립스 X-tremeVision Plus는 오랫동안 믿을 수 있도록 최적화되어 있으므로 다른 고성능 램프에 비해 가시성과 시인성이 오래 유지됩니다.
광량이 많아지고 색 온도도 높아진 필립스 X-tremeVision Plus는 할로겐 부문에서 최고 성능의 전광으로 인정 받고 있습니다.
최고의 성능을 위해 만들어진 필립스 X-tremeVision Plus 헤드라이트는 같은 수명으로도 최대 130% 더 밝아진 빛을 제공합니다. 최대 450시간*에 달하는 필립스 X-tremeVision의 수명은 고광량 범주의 다른 경쟁 솔루션에 비해 훨씬 깁니다(*13.2V 표준 전압에서 H4 및 H7 테스트 완료).
Philips X-tremeVision Plus 헤드라이트의 높아진 색 온도(H1, H4, H7로 제공) 덕분에 더욱 집중할 수 있고 멀리서도 대비를 쉽게 인식할 수 있습니다. 따라서 날이 어두워진 후에도 훨씬 더 편안하고 안전한 환경에서 운전할 수 있습니다.
최적화된 고정밀 필라멘트 디자인, 최대 13 기압의 고압 가스 충전기술, 고정밀 전구 코팅 기술 및 고품질 UV 석영유리를 가지고 있는 필립스 X-tremeVision Plus 헤드라이트가 자동차 조명의 새로운 기준을 제공 합니다. 뛰어난 성능과 탁월한 가시성을 가지도록 제작되었습니다.
차량 전방 75~100미터 정도로 확보되기 마련인 차간 간격에는 완벽한 조명이 특히 중요합니다. 필립스 X-tremeVision Plus의 최대 130% 향상된 밝기 덕분에 운전자의 시야가 개선됩니다. 그 결과 다른 할로겐 헤드라이트 램프에 비해 장애물이나 잠재적인 위험 요소를 더 빠르게 인지할 수 있게 됩니다.
이 밝은 백색광(3,500 K)은 표준 헤드램프에 비해 눈에 띄게 밝아진 백색광을 제공합니다. 필립스의 특허 받은 Gradient Coating 기술™로 더 강한 빛을 발산하므로 가장 밝은 조명 성능을 이용해 야간에도 아주 편안하게 운전할 수 있습니다.
제품 홍보 사양
제품 설명
수명
조명 특성
전기적 특성
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