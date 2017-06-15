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    X-tremeVision Pro150 성능 및 수명

    12972XVPS2

    궁극의 성능

    필립스 X-tremeVision Plus 자동차 전구는 시중의 전구 중 가장 밝은 전구입니다. 최대 130% 더 밝아진 빛과 우수한 빔 길이로 대부분의 다른 차량용 램프보다 뛰어난 성능을 제공합니다. 사용자는 더 멀리 보고 더욱 신속하게 반응할 수 있으므로 더욱 안전한 운전이 가능해집니다.

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    X-tremeVision Pro150 성능 및 수명

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    궁극의 성능

    더 밝게, 더 또렷하게

    • 램프 유형: H7
    • 12V, 55W
    • 밝은 빛
    • 최대 450h
    • 전구 수: 2
    도로 법규에 부합하는 가장 안전한 차량용 조명

    도로 법규에 부합하는 가장 안전한 차량용 조명

    필립스 X-tremeVision Plus는 도로 법규에 부합하는 범위 내에서 차량용 헤드라이트를 업그레이드 시켜주는 가장 안전하고 간편하며 효율적인 제품으로, ECE 인증을 받은 제품입니다.

    가시성과 시야를 확보하여 안전하게 운전

    예비 부품에 고장이 발생하게 된다면 운전자와 차량이 위험에 처할 수 있습니다. 특히 헤드램프의 경우는 더욱 그렇습니다. 헤드라이트 램프가 고장 나면 운전자와 마주 오는 차량이 서로 잘 보이지 않게 되고 이로 인해 안전이 저해되기 때문입니다. 필립스 X-tremeVision Plus는 오랫동안 믿을 수 있도록 최적화되어 있으므로 다른 고성능 램프에 비해 가시성과 시인성이 오래 유지됩니다.

    독보적인 광선 품질과 성능

    광량이 많아지고 색 온도도 높아진 필립스 X-tremeVision Plus는 할로겐 부문에서 최고 성능의 전광으로 인정 받고 있습니다.

    향상된 성능으로 더욱 밝게, 더욱 오래 사용

    최고의 성능을 위해 만들어진 필립스 X-tremeVision Plus 헤드라이트는 같은 수명으로도 최대 130% 더 밝아진 빛을 제공합니다. 최대 450시간*에 달하는 필립스 X-tremeVision의 수명은 고광량 범주의 다른 경쟁 솔루션에 비해 훨씬 깁니다(*13.2V 표준 전압에서 H4 및 H7 테스트 완료).

    편안한 운전을 위한 높은 대비

    Philips X-tremeVision Plus 헤드라이트의 높아진 색 온도(H1, H4, H7로 제공) 덕분에 더욱 집중할 수 있고 멀리서도 대비를 쉽게 인식할 수 있습니다. 따라서 날이 어두워진 후에도 훨씬 더 편안하고 안전한 환경에서 운전할 수 있습니다.

    세상에서 가장 밝은 전구 중 하나: 극강의 밝기 성능

    최적화된 고정밀 필라멘트 디자인, 최대 13 기압의 고압 가스 충전기술, 고정밀 전구 코팅 기술 및 고품질 UV 석영유리를 가지고 있는 필립스 X-tremeVision Plus 헤드라이트가 자동차 조명의 새로운 기준을 제공 합니다. 뛰어난 성능과 탁월한 가시성을 가지도록 제작되었습니다.

    최대 130% 향상된 밝기로 더 멀리 보고 더 신속하게 반응

    차량 전방 75~100미터 정도로 확보되기 마련인 차간 간격에는 완벽한 조명이 특히 중요합니다. 필립스 X-tremeVision Plus의 최대 130% 향상된 밝기 덕분에 운전자의 시야가 개선됩니다. 그 결과 다른 할로겐 헤드라이트 램프에 비해 장애물이나 잠재적인 위험 요소를 더 빠르게 인지할 수 있게 됩니다.

    큰 폭으로 밝아진 백색광으로 향상되는 편안함과 안전성

    이 밝은 백색광(3,500 K)은 표준 헤드램프에 비해 눈에 띄게 밝아진 백색광을 제공합니다. 필립스의 특허 받은 Gradient Coating 기술™로 더 강한 빛을 발산하므로 가장 밝은 조명 성능을 이용해 야간에도 아주 편안하게 운전할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 제품 홍보 사양

      장점
      밝은 빛
      제품 특징
      최대 130% 더 많은 광량

    • 제품 설명

      용도
      • 추가 상향등
      • 상향등
      • 하향등
      베이스
      PX26d
      명칭
      H7 X-tremeVision Plus
      ECE 승인
      ECE 마크
      E1 22Z
      범위
      X-tremeVision Plus
      기술
      할로겐
      유형
      H7

    • 수명

      수명
      450시간

    • 조명 특성

      색 온도
      3500  K
      루멘
      1500 ±15%

    • 전기적 특성

      전력
      55  W
      전압
      12  V

    • 주문 정보

      주문 접수
      12972XVPS2
      주문 코드
      22122330

    • 포장 데이터

      포장 유형
      S2
      EAN1
      8727900373783
      EAN3
      8727900373790

    • 포장된 제품 정보

      개당 총중량
      112.5  g
      길이
      10.9  cm
      5.3  cm
      높이
      10.9  cm
      개당 순중량
      12  g
      포장 수량/MOQ
      20

    • 포장 정보

      길이
      27.6  cm
      22.8  cm
      높이
      12.6  cm
      개당 총중량
      2250  g

    Badge-D2C

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