가시성과 시야를 확보하여 안전하게 운전

예비 부품에 고장이 발생하게 된다면 운전자와 차량이 위험에 처할 수 있습니다. 특히 헤드램프의 경우는 더욱 그렇습니다. 헤드라이트 램프가 고장 나면 운전자와 마주 오는 차량이 서로 잘 보이지 않게 되고 이로 인해 안전이 저해되기 때문입니다. 필립스 X-tremeVision Plus는 오랫동안 믿을 수 있도록 최적화되어 있으므로 다른 고성능 램프에 비해 가시성과 시인성이 오래 유지됩니다.