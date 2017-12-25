18952C2
완벽한 전기적 성능
필립스 LED-CANbus H7은 LED H7 기반 헤드라이트를 적절하게 보조해줍니다. 설치가 간편하고 차량의 전기적 특성에 완벽하게 부합하므로 대시보드 경고 등의 문제가 없습니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
일부 차량에서 LED 업그레이드 시 특정한 어려움을 겪는 경우가 있습니다. 필립스 CANbus 어댑터는 어떤 전기적 문제든 원활하게 작동되도록 보장해 줍니다. 대시보드에 나타나는 오류 메시지, LED 깜박임 등과 관련해 발생할 수 있는 문제가 해결됩니다.
최첨단 설계 덕분에 CANbus 어댑터는 간편하게 설치하여 처음부터 우수한 성능을 활용할 수 있습니다.
CANbus 어댑터의 자동차용 설계는 매일 사용하는 엔진부의 까다로운 조건을 세밀하게 고려했습니다.
제품 홍보 사양
제품 설명
주문 정보
포장 데이터
포장된 제품 정보
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.