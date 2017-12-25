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    CANbus adaptor LED LED 설치용 부속품

    18952C2

    완벽한 전기적 성능

    필립스 LED-CANbus H7은 LED H7 기반 헤드라이트를 적절하게 보조해줍니다. 설치가 간편하고 차량의 전기적 특성에 완벽하게 부합하므로 대시보드 경고 등의 문제가 없습니다.

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    CANbus adaptor LED LED 설치용 부속품

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    완벽한 전기적 성능

    부드러운 기능

    • LED-HL[~H7]
    • 2개 포장
    • 최첨단 자동차 시스템

    보장되는 LED-HL[~H7]의 성능

    일부 차량에서 LED 업그레이드 시 특정한 어려움을 겪는 경우가 있습니다. 필립스 CANbus 어댑터는 어떤 전기적 문제든 원활하게 작동되도록 보장해 줍니다. 대시보드에 나타나는 오류 메시지, LED 깜박임 등과 관련해 발생할 수 있는 문제가 해결됩니다.

    간편한 설치

    최첨단 설계 덕분에 CANbus 어댑터는 간편하게 설치하여 처음부터 우수한 성능을 활용할 수 있습니다.

    어떤 조건에서도 발휘되는 최적의 성능

    CANbus 어댑터의 자동차용 설계는 매일 사용하는 엔진부의 까다로운 조건을 세밀하게 고려했습니다.

    기술 사양

    • 제품 홍보 사양

      제품 특징
      완벽한 전기적 성능

    • 제품 설명

      용도
      H7
      명칭
      12176C2
      ECE 승인
      아니요
      범위
      LED CANbus
      기술
      LED
      유형
      H7

    • 주문 정보

      주문 접수
      12176C2
      주문 코드
      5064994

    • 포장 데이터

      포장 유형
      C2
      EAN1
      8719018050649
      EAN3
      8719018050656

    • 포장된 제품 정보

      MOQ(전문가용)
      4

    Badge-D2C

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