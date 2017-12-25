보장되는 LED-HL[~H7]의 성능

일부 차량에서 LED 업그레이드 시 특정한 어려움을 겪는 경우가 있습니다. 필립스 CANbus 어댑터는 어떤 전기적 문제든 원활하게 작동되도록 보장해 줍니다. 대시보드에 나타나는 오류 메시지, LED 깜박임 등과 관련해 발생할 수 있는 문제가 해결됩니다.