Signage Solutions Q 라인 디스플레이
극대화되는 사이니지 경험
필립스 Q-Line 프로페셔널 Full HD 디스플레이로 정보를 전달하고 몰입도를 높이세요. 이 신뢰할 수 있는 솔루션은 필요한 만큼 빠르게 가동할 수 있습니다.
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Signage Solutions Q 라인 디스플레이
극대화되는 사이니지 경험
간편한 설치 18/7 디스플레이.
- 81.2cm
- 직하형 LED 백라이트
- Full HD
CMND & Control로 운영, 모니터링 및 유지
로컬(LAN) 연결을 통해 디스플레이 네트워크를 실행하세요. CMND & Control을 사용하면 입력 제어 및 디스플레이 상태 모니터링과 같은 중요한 기능을 수행할 수 있습니다. 화면이 한 개이든 100개이든 문제 없습니다.
페일오버. 디스플레이에 빈 화면이 표시되지 않도록 유지
대기실부터 회의실까지 절대 빈 화면이 표시되지 않도록 하세요. 페일오버를 사용하면 주 소스가 다운되더라도 주 입력에서 보조 입력으로 자동 전환하여 콘텐츠가 계속 플레이되도록 합니다. 비즈니스가 언제나 켜져있도록 대체 입력 목록을 설정하기만 하면 됩니다.
원하는 때에 원하는 것을 예약할 수 있는 SmartPlayer
USB를 비용 효율적 디지털 사이니지 장치로 이용해보세요. 콘텐츠(비디오, 오디오, 사진)를 USB에 저장하여 디스플레이에 연결하기만 하면 됩니다. 화면 메뉴에서 재생 목록을 만들고 콘텐츠를 예약할 수 있습니다. 언제 어디서나 나만의 재생 목록을 즐겨보세요.
내장형 미디어 플레이어. USB 콘텐츠를 쉽게 예약
USB에서 재생할 콘텐츠를 쉽게 예약할 수 있습니다. 필립스 전문가용 디스플레이가 대기 모드에서 해제되어 원하는 컨텐츠를 재생하고, 재생이 완료되면 대기 모드로 돌아갑니다.
기술 사양
-
화질/디스플레이
- 대각선 화면 크기(미터)
-
80
cm
- 대각선 화면 크기(인치)
-
31.5
인치
- 종횡비
-
16:9
- 패널 해상도
-
1920 x 1080p
- 픽셀 간격(Pixel Pitch)
-
0.36375 x 0.36375mm
- 최적의 해상도
-
1920 x 1080(60Hz에서)
- 밝기
-
350
cd/m²
- 디스플레이 색상
-
1,670만
- 대비(일반)
-
4000:1
- 다이나믹 대비
-
500,000:1
- 응답 시간(일반)
-
6.5
ms
- 시야각(수평)
-
178
도
- 시야각(수직)
-
178
도
- 화질 향상 기능
-
-
3/2 - 2/2 모션 풀다운
-
3D 콤필터
-
3D MA 비교차 화면
-
다이나믹 콘트라스트 향상
-
모션 보정. 비교차 화면
-
프로그레시브 스캔
- 패널 기술
-
VA
- 임상 이미지
-
D-이미지 사전 설정(DICOM Part 14 호환)
-
연결
- 오디오 출력
-
3.5mm 잭
- 비디오 입력
-
-
DVI-I(1개)
-
HDMI 2.0(2개)
-
USB 2.0(2개)
- 오디오 입력
-
3.5mm 잭
- 외부 컨트롤
-
-
RJ45
-
RS232C(입력/출력) 2.5mm 잭
-
IR(입력/출력) 3.5mm 잭
-
편의성
- 배치
-
- 타일 매트릭스
-
최대 15 x 15
- 키보드 제어
-
- 리모콘 신호
-
잠금식
- 신호 루프 스루
-
- 에너지 절약 기능
-
Smart Power
- 네트워크 제어가능
-
- 시작
-
-
전원 켜기 지연
-
전원 켜기 상태
-
소스에서 부팅
- 시작 창
-
필립스 로고 활성화/비활성화
-
사운드
- 내장형 스피커
-
2 x 10W RMS
-
소비전력
- 주전원
-
100 - 240V~, 50~60Hz, 1.5A
- 전력(일반)
-
40
W
- 소비량(최대)
-
65W
- 대기 전력 소비량
-
< 0.5W
- 절전 기능
-
Smart Power
- 에너지 라벨 클래스
-
G
-
지원되는 디스플레이 해상도
- 컴퓨터 포맷
-
-
1920 x 1080(60Hz)
-
1680 x 1050, 60Hz
-
1600 x 1200, 60Hz
-
1440 x 900, 60Hz
-
1280 x 1024, 60Hz
-
1280 x 800, 60Hz
-
1280 x 720, 60Hz
-
1152 x 870, 75Hz
-
1024 x 768, 60, 70, 75Hz
-
800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
-
720 x 400, 70Hz
-
640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
-
1152 x 864, 75Hz
-
832 x 624, 75Hz
- 비디오 포맷
-
-
720p, 60Hz
-
576p, 50Hz
-
576i, 50Hz
-
480p, 60Hz
-
480i, 60Hz
-
1080i, 50, 60Hz
-
1080p, 50, 60Hz
-
규격
- 폭 설정
-
726.5
mm
- 제품 중량
-
5.31
kg
- 높이 설정
-
425.4
mm
- 깊이 설정
-
69.1(핸들에서 D)/65.1(벽걸이에서 D)
mm
- 폭 설정(인치)
-
28.6
인치
- 높이 설정(인치)
-
16.75
인치
- 벽걸이
-
100mm x 100mm, 200mm x 200mm, M4
- 깊이 설정(인치)
-
2.72 (D@Handle) / 2.56 (D@Wall mount)
인치
- 베젤 폭
-
11.9(TLR)/17.2(B)mm
- 제품 중량(lb)
-
11.71
lb
-
작동 조건
- 고도
-
0 ~ 3000m
- 온도 범위(작동 시)
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
시간
- 온도 범위(보관 시)
-
-20 ~ 60
°C
- 습도 범위(작동 시)[RH]
-
20~80% RH(응축점 이하)
- 습도 범위(보관 시)[RH]
-
5~95% RH(응축점 이하)
-
멀티미디어 응용 프로그램
- USB 재생 비디오
-
- USB 재생 사진
-
- USB 재생 오디오
-
-
액세서리
- 기본 제공 액세서리
-
-
AC 전원 코드
-
RS232 케이블
-
리모컨
-
리모컨 배터리
-
퀵 스타트 가이드
- 기본 제공 액세서리
-
-
IR 센서 케이블(1.8M)(1개)
-
RS232 데이지 체인 케이블
-
USB 덮개(1개)
-
USB 덮개 및 나사(2개)
- 받침대
-
BM02541/BM05911(옵션)
-
기타
- 화면상의 디스플레이 언어
-
-
영어
-
프랑스어
-
독일어
-
이탈리아어
-
폴란드어
-
터키어
-
러시아어
-
중국어 간체
-
스페인어
-
중국어 번체
-
아랍어
-
일본어
- 보증
-
3년 보증
- 제품 승인
-
-
CB
-
CE
-
BSMI
-
CU
-
EPA
-
ETL
-
FCC, A 등급
-
VCCI
구성품
기타 구성품
- AC 전원 코드
- RS232 케이블
- 리모콘
- 리모컨 배터리
- 퀵 스타트 가이드
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