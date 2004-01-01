로컬(LAN) 연결을 통해 디스플레이 네트워크를 실행하세요. CMND & Control을 사용하면 입력 제어 및 디스플레이 상태 모니터링과 같은 중요한 기능을 수행할 수 있습니다. 화면이 한 개이든 100개이든 문제 없습니다.
페일오버. 디스플레이에 빈 화면이 표시되지 않도록 유지
대기실부터 회의실까지 절대 빈 화면이 표시되지 않도록 하세요. 페일오버를 사용하면 주 소스가 다운되더라도 주 입력에서 보조 입력으로 자동 전환하여 콘텐츠가 계속 플레이되도록 합니다. 비즈니스가 언제나 켜져있도록 대체 입력 목록을 설정하기만 하면 됩니다.
CMND & Create. 자신만의 콘텐츠 개발 및 실행
CMND & Create를 사용하여 콘텐츠를 제어해보세요. 끌어다 놓는 인터페이스를 통해 일일 특별 게시판이든 브랜드 기업 정보든 자신만의 콘텐츠를 간단하게 게시할 수 있습니다. 사전 로드된 템플릿과 통합된 위젯으로 스틸, 텍스트, 동영상이 즉시 표시되고 실행됩니다.
내장형 미디어 플레이어. USB 콘텐츠를 쉽게 예약
USB에서 재생할 콘텐츠를 쉽게 예약할 수 있습니다. 필립스 전문가용 디스플레이가 대기 모드에서 해제되어 원하는 컨텐츠를 재생하고, 재생이 완료되면 대기 모드로 돌아갑니다.
Android SoC 프로세서 기본 및 웹 앱
인터넷 연결을 통해 디스플레이를 제어할 수 있습니다. Android 기반 필립스 전문가용 디스플레이는 기본 Android 앱에 최적화되어 있으며, 웹 앱도 디스플레이에 직접 설치할 수 있습니다. 새로운 Android 8은 소프트웨어 보안을 유지하고 최신 사양을 더 오래 유지하도록 보장합니다.
클라우드를 통한 콘텐츠 연결 및 제어
HTML5 브라우저가 통합된 클라우드를 통해 콘텐츠를 연결하고 제어해 보세요. 크로뮴 기반 브라우저를 이용하여 온라인으로 콘텐츠를 디자인하고 단일 디스플레이 또는 네트워크에 연결할 수 있습니다. Full HD 해상도의 콘텐츠를 가로 및 세로 방향으로 자유롭게 설정해보세요. WiFi 또는 RJ45 케이블을 이용하면 디스플레이를 인터넷에 간편하게 연결하여 나만의 재생 목록을 즐길 수 있습니다.