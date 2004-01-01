Signage Solutions D-라인 디스플레이
빠른 필립스 D 라인 프로페셔널 FHD 디스플레이로 돋보이는 자리를 즐겨보세요. 필립스의 뛰어난 화질이 생생한 컬러와 강렬한 대비를 선사합니다. 단일 화면에서 여러 소스의 콘텐츠를 쉽게 즐길 수 있습니다.
온종일 즐기는 스마트하고 빠른 디스플레이.
- 81.2cm
- Full HD(1920x1080p)
- 400cd/m²
CMND & Control로 운영, 모니터링 및 유지
로컬(LAN) 연결을 통해 디스플레이 네트워크를 실행하세요. CMND & Control을 사용하면 입력 제어 및 디스플레이 상태 모니터링과 같은 중요한 기능을 수행할 수 있습니다. 화면이 한 개이든 100개이든 문제 없습니다.
페일오버. 디스플레이에 빈 화면이 표시되지 않도록 유지
대기실부터 회의실까지 절대 빈 화면이 표시되지 않도록 하세요. 페일오버를 사용하면 주 소스가 다운되더라도 주 입력에서 보조 입력으로 자동 전환하여 콘텐츠가 계속 플레이되도록 합니다. 비즈니스가 언제나 켜져있도록 대체 입력 목록을 설정하기만 하면 됩니다.
에너지 절감을 위한 SmartPower
백라이트 강도가 시스템에 의해 제어되고 사전 설정되므로 전력 소비량이 최대 50%까지 절감되며, 결과적으로 상당한 에너지 비용이 절약됩니다.
원하는 때에 원하는 것을 예약할 수 있는 SmartPlayer
USB를 비용 효율적 디지털 사이니지 장치로 이용해보세요. 콘텐츠(비디오, 오디오, 사진)를 USB에 저장하여 디스플레이에 연결하기만 하면 됩니다. 화면 메뉴에서 재생 목록을 만들고 콘텐츠를 예약할 수 있습니다. 언제 어디서나 나만의 재생 목록을 즐겨보세요.
ADS 와이드 뷰 패널 디스플레이
ADS 와이드 뷰 기술로 어떤 각도에서도 볼 수 있습니다. 고급 수퍼 디멘션 스위치는 180도 보기와 함께 더 빠른 화면 처리를 통해 부드러운 콘텐츠 전환, 놀라운 이미지 정확도, 뛰어난 색상 재현을 제공합니다.
기술 사양
-
화질/디스플레이
- 대각선 화면 크기(미터)
-
81.28
cm
- 대각선 화면 크기(인치)
-
32
인치
- 종횡비
-
16:9
- 패널 해상도
-
1920 x 1080p
- 픽셀 간격(Pixel Pitch)
-
0.36375 x 0.36375mm
- 최적의 해상도
-
1920 x 1080 @ 60Hz
- 밝기
-
400 cd/m² Typical, 500 cd/m² Maximum
cd/m²
- 디스플레이 색상
-
1,670만
- 대비(일반)
-
1,200:1
- 다이나믹 대비
-
500,000:1
- 응답 시간(일반)
-
8
ms
- 시야각(수평)
-
178
도
- 시야각(수직)
-
178
도
- 패널 기술
-
ADS
- 연무
-
25%
-
연결
- 오디오 출력
-
3.5mm 잭
- 비디오 입력
-
-
Display Port1.2(1개)
-
DVI-I(1개)
-
HDMI 2.0(2개)
-
USB 2.0(2개)
- 오디오 입력
-
3.5mm 잭
- 비디오 출력
-
-
DisplayPort 1.2(1개)
-
HDMI 2.0(1개)
- 외부 컨트롤
-
-
IR(입력/출력) 3.5mm 잭
-
RJ45
-
RS232C(입력/출력) 2.5mm 잭
-
편의성
- 배치
-
- 화면보호기 기능
-
픽셀 이동, 낮은 밝기
- 키보드 제어
-
- 신호 루프 스루
-
-
디스플레이 포트
-
RS232
-
HDMI
-
IR 루프스루
- 에너지 절약 기능
-
Smart Power
- 네트워크 제어가능
-
-
사운드
- 내장형 스피커
-
2 x 10W RMS
-
소비전력
- 주전원
-
100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60Hz
- 전력(일반)
-
36
W
- 소비량(최대)
-
60W
- 대기 전력 소비량
-
0.5W
- 에너지 라벨 클래스
-
G
-
지원되는 디스플레이 해상도
- 컴퓨터 포맷
-
-
640 x 480, 60Hz
-
800 x 600, 60Hz
-
1024 x 768, 60Hz
-
1280 x 720, 60Hz
-
1280 x 1024, 60Hz
-
1440 x 900, 60Hz
-
1600 x 900, 60Hz
-
1680 x 1050, 60Hz
-
1920 x 1080(60Hz)
- 비디오 포맷
-
-
480i, 60Hz
-
480p, 60Hz
-
576p, 50Hz
-
576i, 50Hz
-
720p, 50/60Hz
-
1080i, 50, 60Hz
-
1080p, 50, 60Hz
-
규격
- 폭 설정
-
726.5
mm
- 제품 중량
-
5.7
kg
- 높이 설정
-
425.4
mm
- 깊이 설정
-
65.1(벽걸이 기준)/69.1(AC 기준)
mm
- 폭 설정(인치)
-
28.60
인치
- 높이 설정(인치)
-
16.75
인치
- 벽걸이
-
100(H) x 100(V)mm/200(H) x 200(V)mm, M4
- 깊이 설정(인치)
-
2.56 inch (@Wall mount) /2.72 (@AC))
인치
- 베젤 폭
-
11.9mm(상/좌/우), 17.2mm(하)
- 제품 중량(lb)
-
12.57
lb
-
작동 조건
- 고도
-
0 ~ 3000m
- 온도 범위(작동 시)
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
시간
- 온도 범위(보관 시)
-
-20 ~ 60
°C
- 습도 범위(작동 시)[RH]
-
20 - 80% RH(응축점 이하)
- 습도 범위(보관 시)[RH]
-
5 - 95% RH(응축점 이하)
-
멀티미디어 응용 프로그램
- USB 재생 비디오
-
- USB 재생 사진
-
- USB 재생 오디오
-
-
액세서리
- 기본 제공 액세서리
-
-
필립스 로고(1개)
-
AC 전원 코드
-
AC 스위치 덮개
-
IR 센서 케이블(1.8M)(1개)
-
요약 설명서(1개)
-
리모컨 및 AAA 배터리
-
RS232 케이블
-
RS232 데이지 체인 케이블
-
USB 덮개 및 나사 x1
-
와이어 클램퍼(3개)
- 받침대
-
BM05911(옵션)
-
기타
- 화면상의 디스플레이 언어
-
-
아랍어
-
네덜란드어
-
덴마크어
-
영어
-
프랑스어
-
핀란드어
-
독일어
-
이탈리아어
-
일본어
-
노르웨이어
-
폴란드어
-
포르투갈어
-
러시아어
-
스페인어
-
스웨덴어
-
중국어 간체
-
터키어
-
중국어 번체
- 보증
-
3년 보증
- 제품 승인
-
-
CE
-
FCC, A 등급
-
CCC
-
RoHS
-
CB
-
BSMI
-
EMF
-
VCCI
-
PSB
-
ETL
-
CECP
-
EAC
