필립스 스크린으로 초선명 울트라와이드 Quad HD 3440 x 1440픽셀 이미지를 감상할 수 있습니다. 고밀도 픽셀 개수와 178/178 와이드 시야각을 제공하는 고성능 패널을 활용한 이 새로운 디스플레이는 이미지와 그래픽에 생동감을 부여합니다. 울트라와이드 21:9 포맷으로 나란히 비교할 수 있는 공간이 생겨, 더 많은 스프레드시트 열을 볼 수 있으므로 생산성이 향상됩니다. 매우 디테일한 CAD-CAM 솔루션 정보를 필요로 하는 전문가와 더불어 거대한 스프레드시트로 작업하는 금융인을 위해 필립스 디스플레이는 초선명 이미지를 제공합니다.
멀티뷰로 실현되는 동시 듀얼 커넥션 및 뷰
초고화질 필립스 멀티뷰 디스플레이로, 연결된 세상을 경험하실 수 있습니다. 멀티뷰가 액티브 듀얼 커넥트와 듀얼 뷰를 지원하기 때문에 PC나 노트북 같은 다양한 장치를 동시에 활용할 수 있고 복잡한 멀티 태스킹도 문제없습니다.
내장형 USB-C 도킹 스테이션
이 필립스 디스플레이는 전원을 제공하는 USB C형 도킹 스테이션이 내장되어 있어 슬림한 양면 USB-C 커넥터를 통해 간편한 단일 케이블 도킹이 가능합니다. 키보드, 마우스 및 RJ-45 이더넷 케이블 등의 주변 기기를 모니터의 도킹 스테이션에 간편하게 연결해 보세요. 단일 USB-C 케이블로 노트북과 모니터를 연결하기만 하면 노트북에 전원을 공급하고 충전하는 동시에 고해상도 비디오를 감상하고 데이터를 초고속 전송할 수 있습니다.
내장된 KVM 스위치로 간편한 소스 간 전환
멀티클라이언트 통합형 KVM 스위치를 사용하면 단일 모니터-키보드-마우스 설정으로 두 대의 별도 PC를 제어할 수 있습니다. 편리한 버튼을 이용해 소스 간에 빠른 전환이 가능하며, 듀얼 PC 컴퓨팅 성능이 필요하거나 하나의 대형 모니터로 두 대의 다른 PC를 표시해야 하는 설정에 편리합니다.
팝업 웹캠으로 안전하게 로그인
필립스의 혁신적이고 안전한 웹캠은 필요할 때 팝업되고 사용하지 않을 때는 모니터 속으로 들어갑니다. 또한 웹캠에는 Windows Hello 안면 인식용 고급 센서가 장착되어 있어 암호보다 세 배 빠른 속도로 2초 이내에 Windows 장치에 편리하게 로그인할 수 있습니다.
더욱 생생하고 뛰어난 비주얼을 구현하는 DisplayHDR 400
VESA 인증 DisplayHDR 400은 일반 SDR 디스플레이보다 한층 강력한 성능을 발휘합니다. 다른 'HDR 호환' 화면과 달리 진정한 DisplayHDR 400은 탁월한 휘도와 대비, 색상을 만들어 냅니다. 글로벌 조도 조절과 최소 400니트의 휘소 덕분에 이미지는 더욱 생생하게, 명암은 더욱 깊이 있고 다양한 느낌으로 표현됩니다. 풍부하고 새로운 컬러 렌더링으로 오감을 사로잡을 시각적 경험을 만끽할 수 있습니다.
플리커프리 기술로 눈의 피로 감소
LED 백라이트 화면에서 밝기가 제어되는 방식에 따라 일부 사용자는 화면의 깜박임으로 인한 눈의 피로를 느낄 수 있습니다. 필립스의 플리커프리 기술은 새로운 방식으로 밝기를 조정하고 깜박임을 줄여 보다 편안하게 볼 수 있도록 해줍니다.
LowBlue 모드로 눈에 편안하게 유지되는 생산성
연구 결과에 따르면 자외선이 눈에 손상을 입힐 수 있는 것과 마찬가지로 LED 디스플레이의 단파장 청색 광선 또한 시간이 지남에 따라 눈을 손상시키고 시력에 영향을 미칠 수 있는 것으로 나타났습니다. 건강을 고려하여 개발된 필립스 LowBlue 설정은 스마트 소프트웨어 기술을 사용하여 유해한 단파 청색광을 줄여 줍니다.
최대 70%까지 전기 비용을 낮추는 PowerSensor
PowerSensor는 내장형 '인체 탐지 센서'로, 무해한 적외선 신호를 송수신하여 사용자가 곁에 있는지 여부를 감지함으로써 사용자가 부재 시 모니터 밝기를 낮추어 최대 70%까지 전기 비용을 낮추고 모니터의 수명도 더욱 연장됩니다.
기술 사양
화질/디스플레이
패널 크기
86.36cm/34인치
종횡비
21:9
LCD 패널 유형
VA LCD
백라이트 유형
W-LED 시스템
픽셀 간격(Pixel Pitch)
0.23175 x 0.23175mm
밝기
500
cd/m²
디스플레이 색상
16.7M
컬러 전역(일반)
NTSC 98%*, sRGB 120%*, Adobe RGB 88%*
색 재현율(최소)
BT. 709 커버리지: 96%*; DCI-P3 커버리지: 90%*
대비(일반)
3,000:1
SmartContrast
80,000,000:1
응답 시간(일반)
4ms(GTG)*
시야각
178º(H)/178º(V)
@ C/R(> 10)
화질 향상 기능
SmartImage
최대 해상도
3440 x 1440 @ 100Hz*
유효 가시 화면
1500R 곡률*에서 797.2(H) x 333.7(V)
주사 주파수
30 ~ 160kHz(H) / 48 ~ 100Hz(V)
sRGB
예
Delta E
< 2(sRGB)
플리커프리
예
픽셀 밀도
110 PPI
LowBlue 모드
예
디스플레이 화면 코팅
눈부심 방지, 2H, Haze 25%
SmartUniformity
93~105%
EasyRead
예
적응형 동기화(VRR)
예
HDR
DisplayHDR 400 인증(DP / HDMI)
KVM
예
연결
신호 입력
디스플레이 포트 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1, USB-C 3.2 Gen 2 x 1(업스트림, 최대 90W의 전원 공급)
동기화 입력
개별 동기화
오디오(입력/출력)
헤드폰 출력
RJ45
최대 1G*의 이더넷 LAN, Wake On Lan
신호 출력
디스플레이 포트 출력(DP, USB-C)*
USB:
USB-C x 1, USB-B x 1(업스트림), USB 3.2 x 4(다운스트림, 고속 충전 B.C 1.2 1개)
HDCP
HDCP 2.2(HDMI/DP)
HBR3
HBR3(USB-C)
USB
전원 공급
USB PD 버전 3.0
초고속
데이터 및 비디오 전송
DP
내장형 디스플레이 포트 Alt 모드
USB-C 최대 전원 공급
최대 90W*(5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/4.5A)
USB-C
양면 플러그 커넥터
편의성
내장형 스피커
5W x 2
플러그 앤 플레이 호환성
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 10/8.1/8/7
사용자 편의성
SmartImage
입력
사용자
메뉴
전원 켜기/끄기(On/Off)
OSD 언어
브라질 포르투갈어
체코어
네덜란드어
영어
프랑스어
핀란드어
독일어
그리스어
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터키어
우크라이나어
기타 편의 제품
Kensington 잠금 장치
VESA 마운트(100x100mm)
제어 소프트웨어
SmartControl
멀티뷰
PIP/PBP 모드*
장치 2대
내장형 웹캠
마이크 및 LED 표시등 장착된 팝업 2.0 메가픽셀 FHD 카메라(Windows 10 Hello용)