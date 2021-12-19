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    Monitor 커브드 울트라와이드 LCD 모니터, USB-C 지원

    346P1CRH/69

    모든 작업을 선명한 파노라마 보기로 마스터하세요

    DisplayHDR 400을 지원하는 필립스 Brilliance 곡면 WQHD 디스플레이는 선명하고 뛰어난 화질을 제공합니다. Windows Hello가 포함된 USB-C 및 보안 팝업 웹캠으로 생산성을 높일 수 있습니다.

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    Monitor 커브드 울트라와이드 LCD 모니터, USB-C 지원

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    • P-라인
    • 86.36cm(34")
    • 3440 x 1440(WQHD)
    울트라와이드 QHD 3440 x 1440픽셀의 초선명 이미지

    울트라와이드 QHD 3440 x 1440픽셀의 초선명 이미지

    필립스 스크린으로 초선명 울트라와이드 Quad HD 3440 x 1440픽셀 이미지를 감상할 수 있습니다. 고밀도 픽셀 개수와 178/178 와이드 시야각을 제공하는 고성능 패널을 활용한 이 새로운 디스플레이는 이미지와 그래픽에 생동감을 부여합니다. 울트라와이드 21:9 포맷으로 나란히 비교할 수 있는 공간이 생겨, 더 많은 스프레드시트 열을 볼 수 있으므로 생산성이 향상됩니다. 매우 디테일한 CAD-CAM 솔루션 정보를 필요로 하는 전문가와 더불어 거대한 스프레드시트로 작업하는 금융인을 위해 필립스 디스플레이는 초선명 이미지를 제공합니다.

    멀티뷰로 실현되는 동시 듀얼 커넥션 및 뷰

    멀티뷰로 실현되는 동시 듀얼 커넥션 및 뷰

    초고화질 필립스 멀티뷰 디스플레이로, 연결된 세상을 경험하실 수 있습니다. 멀티뷰가 액티브 듀얼 커넥트와 듀얼 뷰를 지원하기 때문에 PC나 노트북 같은 다양한 장치를 동시에 활용할 수 있고 복잡한 멀티 태스킹도 문제없습니다.

    내장형 USB-C 도킹 스테이션

    내장형 USB-C 도킹 스테이션

    이 필립스 디스플레이는 전원을 제공하는 USB C형 도킹 스테이션이 내장되어 있어 슬림한 양면 USB-C 커넥터를 통해 간편한 단일 케이블 도킹이 가능합니다. 키보드, 마우스 및 RJ-45 이더넷 케이블 등의 주변 기기를 모니터의 도킹 스테이션에 간편하게 연결해 보세요. 단일 USB-C 케이블로 노트북과 모니터를 연결하기만 하면 노트북에 전원을 공급하고 충전하는 동시에 고해상도 비디오를 감상하고 데이터를 초고속 전송할 수 있습니다.

    내장된 KVM 스위치로 간편한 소스 간 전환

    내장된 KVM 스위치로 간편한 소스 간 전환

    멀티클라이언트 통합형 KVM 스위치를 사용하면 단일 모니터-키보드-마우스 설정으로 두 대의 별도 PC를 제어할 수 있습니다. 편리한 버튼을 이용해 소스 간에 빠른 전환이 가능하며, 듀얼 PC 컴퓨팅 성능이 필요하거나 하나의 대형 모니터로 두 대의 다른 PC를 표시해야 하는 설정에 편리합니다.

    팝업 웹캠으로 안전하게 로그인

    팝업 웹캠으로 안전하게 로그인

    필립스의 혁신적이고 안전한 웹캠은 필요할 때 팝업되고 사용하지 않을 때는 모니터 속으로 들어갑니다. 또한 웹캠에는 Windows Hello 안면 인식용 고급 센서가 장착되어 있어 암호보다 세 배 빠른 속도로 2초 이내에 Windows 장치에 편리하게 로그인할 수 있습니다.

    더욱 생생하고 뛰어난 비주얼을 구현하는 DisplayHDR 400

    더욱 생생하고 뛰어난 비주얼을 구현하는 DisplayHDR 400

    VESA 인증 DisplayHDR 400은 일반 SDR 디스플레이보다 한층 강력한 성능을 발휘합니다. 다른 'HDR 호환' 화면과 달리 진정한 DisplayHDR 400은 탁월한 휘도와 대비, 색상을 만들어 냅니다. 글로벌 조도 조절과 최소 400니트의 휘소 덕분에 이미지는 더욱 생생하게, 명암은 더욱 깊이 있고 다양한 느낌으로 표현됩니다. 풍부하고 새로운 컬러 렌더링으로 오감을 사로잡을 시각적 경험을 만끽할 수 있습니다.

    플리커프리 기술로 눈의 피로 감소

    플리커프리 기술로 눈의 피로 감소

    LED 백라이트 화면에서 밝기가 제어되는 방식에 따라 일부 사용자는 화면의 깜박임으로 인한 눈의 피로를 느낄 수 있습니다. 필립스의 플리커프리 기술은 새로운 방식으로 밝기를 조정하고 깜박임을 줄여 보다 편안하게 볼 수 있도록 해줍니다.

    LowBlue 모드로 눈에 편안하게 유지되는 생산성

    LowBlue 모드로 눈에 편안하게 유지되는 생산성

    연구 결과에 따르면 자외선이 눈에 손상을 입힐 수 있는 것과 마찬가지로 LED 디스플레이의 단파장 청색 광선 또한 시간이 지남에 따라 눈을 손상시키고 시력에 영향을 미칠 수 있는 것으로 나타났습니다. 건강을 고려하여 개발된 필립스 LowBlue 설정은 스마트 소프트웨어 기술을 사용하여 유해한 단파 청색광을 줄여 줍니다.

    최대 70%까지 전기 비용을 낮추는 PowerSensor

    최대 70%까지 전기 비용을 낮추는 PowerSensor

    PowerSensor는 내장형 '인체 탐지 센서'로, 무해한 적외선 신호를 송수신하여 사용자가 곁에 있는지 여부를 감지함으로써 사용자가 부재 시 모니터 밝기를 낮추어 최대 70%까지 전기 비용을 낮추고 모니터의 수명도 더욱 연장됩니다.

    기술 사양

    • 화질/디스플레이

      패널 크기
      86.36cm/34인치
      종횡비
      21:9
      LCD 패널 유형
      VA LCD
      백라이트 유형
      W-LED 시스템
      픽셀 간격(Pixel Pitch)
      0.23175 x 0.23175mm
      밝기
      500  cd/m²
      디스플레이 색상
      16.7M
      컬러 전역(일반)
      NTSC 98%*, sRGB 120%*, Adobe RGB 88%*
      색 재현율(최소)
      BT. 709 커버리지: 96%*; DCI-P3 커버리지: 90%*
      대비(일반)
      3,000:1
      SmartContrast
      80,000,000:1
      응답 시간(일반)
      4ms(GTG)*
      시야각
      • 178º(H)/178º(V)
      • @ C/R(> 10)
      화질 향상 기능
      SmartImage
      최대 해상도
      3440 x 1440 @ 100Hz*
      유효 가시 화면
      1500R 곡률*에서 797.2(H) x 333.7(V)
      주사 주파수
      30 ~ 160kHz(H) / 48 ~ 100Hz(V)
      sRGB
      Delta E
      < 2(sRGB)
      플리커프리
      픽셀 밀도
      110 PPI
      LowBlue 모드
      디스플레이 화면 코팅
      눈부심 방지, 2H, Haze 25%
      SmartUniformity
      93~105%
      EasyRead
      적응형 동기화(VRR)
      HDR
      DisplayHDR 400 인증(DP / HDMI)
      KVM

    • 연결

      신호 입력
      디스플레이 포트 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1, USB-C 3.2 Gen 2 x 1(업스트림, 최대 90W의 전원 공급)
      동기화 입력
      개별 동기화
      오디오(입력/출력)
      헤드폰 출력
      RJ45
      최대 1G*의 이더넷 LAN, Wake On Lan
      신호 출력
      디스플레이 포트 출력(DP, USB-C)*
      USB:
      USB-C x 1, USB-B x 1(업스트림), USB 3.2 x 4(다운스트림, 고속 충전 B.C 1.2 1개)
      HDCP
      HDCP 2.2(HDMI/DP)
      HBR3
      HBR3(USB-C)

    • USB

      전원 공급
      USB PD 버전 3.0
      초고속
      데이터 및 비디오 전송
      DP
      내장형 디스플레이 포트 Alt 모드
      USB-C 최대 전원 공급
      최대 90W*(5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/4.5A)
      USB-C
      양면 플러그 커넥터

    • 편의성

      내장형 스피커
      5W x 2
      플러그 앤 플레이 호환성
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10/8.1/8/7
      사용자 편의성
      • SmartImage
      • 입력
      • 사용자
      • 메뉴
      • 전원 켜기/끄기(On/Off)
      OSD 언어
      • 브라질 포르투갈어
      • 체코어
      • 네덜란드어
      • 영어
      • 프랑스어
      • 핀란드어
      • 독일어
      • 그리스어
      • 헝가리어
      • 이탈리아어
      • 일본어
      • 한국어
      • 포르투갈어
      • 폴란드어
      • 러시아어
      • 중국어 간체
      • 스페인어
      • 스웨덴어
      • 중국어 번체
      • 터키어
      • 우크라이나어
      기타 편의 제품
      • Kensington 잠금 장치
      • VESA 마운트(100x100mm)
      제어 소프트웨어
      SmartControl
      멀티뷰
      • PIP/PBP 모드*
      • 장치 2대
      내장형 웹캠
      마이크 및 LED 표시등 장착된 팝업 2.0 메가픽셀 FHD 카메라(Windows 10 Hello용)

    • 받침대

      높이 조절
      180  mm
      회전
      -180/180  도
      기울기
      -5~25  도

    • 소비전력

      ECO 모드
      33W(일반)
      전원 공급 장치
      • 내장형
      • 100~240VAC, 50~60Hz
      꺼짐 모드
      Zero 스위치를 이용한 0와트 전력 소비
      켜짐 모드
      34.1W(일반)(EnergyStar 테스트 시)
      대기 모드
      < 0.5W(일반)
      전원 LED 표시등
      • 작동 - 흰색
      • 대기 모드- 흰색(깜박임)

    • 규격

      포장 mm 단위(WxHxD)
      904 x 525 x 282  mm
      스탠드 사용하지 않을 시(mm)
      807 x 367 x 110  mm
      스탠드 사용 시(최대 높이)
      807 x 601 x 250  mm

    • 중량

      포장을 포함한 제품 무게(kg)
      15.48  kg
      스탠드 사용 시(kg)
      11.65  kg
      스탠드 사용하지 않을 시(kg)
      7.95  kg

    • 작동 조건

      고도
      작동 시: +12,000ft(3,658m), 비작동 시: +40,000ft(12,192m)
      온도 범위(작동 시)
      0°C~40°C  °C
      상대 습도
      20~80%  %
      온도 범위(보관 시)
      -20°C~60°C  °C
      MTBF(데모)
      70,000시간(백라이트 제외)

    • 지속 가능성

      환경 및 에너지
      • PowerSensor
      • LightSensor
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • RoHS
      재활용 플라스틱
      35%
      포장 재질 재활용 가능
      100  %
      특정 물질
      • 수은 불포함
      • PVC/BFR 무해 하우징

    • 준수 사항 및 표준

      제품 승인
      • CB
      • cETLus
      • FCC Class B
      • CE 표시
      • TUV/GS
      • TUV Ergo
      • CU-EAC
      • CCC
      • PSB

    • 캐비닛

      외관
      질감
      발판
      블랙
      앞면 베젤
      블랙
      뒷면 커버
      블랙

    Badge-D2C

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    • 디스플레이 곡률 포물선 반경(mm 단위)
    • 최대 해상도는 USB-C, DP 또는 HDMI 입력에서 작동합니다.
    • USB-C에 연결할 때 PC가 HBR3를 지원하지 않는 경우 USB 허브 설정을 USB 2.0으로 전환하면 해상도가 3440 x 1440 @ 100Hz로 지원됩니다.
    • 응답 시간 값은 SmartResponse와 같음
    • CIE1976 기반 BT. 709 / DCI-P3 커버리지
    • CIE1976 기반 NTSC 영역
    • CIE1931 기반 sRGB 영역
    • CIE1976 기반 Adobe RGB 커버리지
    • 이더넷 연결이 느릴 경우, OSD 메뉴를 입력하고 USB 3.0 이상의 버전을 선택하면 1G까지 LAN 속도를 지원합니다.
    • HDR용 디스플레이 포트 1.4 버전
    • USB-C로 동영상을 전송하려면 노트북 또는 장치에서 USB-C DP Alt 모드를 지원해야 함
    • USB-C 전원 및 충전 기능의 경우 노트북/장치는 USB-C 표준 전원 공급 사양을 지원해야 합니다. 자세한 내용은 노트북 사용 설명서 또는 제조업체에 문의하세요.
    • 지원 가능한 최대 외장 디스플레이 수: USB-C 사용 시 1개, DP 사용 시 2개
    • 최대 외부 모니터 해상도는 대역폭 제한에 따라 달라집니다.
    • 모니터가 USB-C로 연결되어 있고 PC가 HBR3를 지원하는 경우 기본 모니터에서 3440x1440@60Hz, 보조 모니터에서 1920x1080@60Hz의 최대 해상도로 MST 기능을 사용할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 MST 기능을 사용하려면 OSD 설정을 통해 기본 모니터의 USB 설정을 USB2.0으로 변경하세요.
    • DP를 통해 MST 기능을 사용하는 동안 모니터의 OSD 설정을 통해 기본 모니터와 보조 모니터 모두 DP 출력 확장 모드로 설정해야 하며 기본 모니터와 보조 모니터의 최대 해상도는 3440x1440@60Hz만 가능합니다.
    • EPEAT 등급은 필립스가 제품 등록을 마친 곳에서만 유효합니다. https://www.epeat.net/을 방문하시면 국가별 등록 상황을 알 수 있습니다.
    • 모니터와 피처 이미지는 다르게 보일 수 있습니다.

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