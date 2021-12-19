울트라와이드 QHD 3440 x 1440픽셀의 초선명 이미지

필립스 스크린으로 초선명 울트라와이드 Quad HD 3440 x 1440픽셀 이미지를 감상할 수 있습니다. 고밀도 픽셀 개수와 178/178 와이드 시야각을 제공하는 고성능 패널을 활용한 이 새로운 디스플레이는 이미지와 그래픽에 생동감을 부여합니다. 울트라와이드 21:9 포맷으로 나란히 비교할 수 있는 공간이 생겨, 더 많은 스프레드시트 열을 볼 수 있으므로 생산성이 향상됩니다. 매우 디테일한 CAD-CAM 솔루션 정보를 필요로 하는 전문가와 더불어 거대한 스프레드시트로 작업하는 금융인을 위해 필립스 디스플레이는 초선명 이미지를 제공합니다.