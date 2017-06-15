제논 HID 전구의 강력한 빛이 제공하는 뛰어난 안전성

제논 HID(High Intensity Discharge) 램프는 어떤 상황에서도 안전하게 주행할 수 있도록 2배 더 많은 광량을 제공합니다. 제논 HID 램프가 발산하는 고밀도 백색광은 자연광에 견줄 만큼 밝은 빛을 자랑합니다. 연구 결과에 따르면 제논 자동차 조명은 기존 램프에 비해 운전자의 도로 집중력을 향상시키고 도로 상에서 장애물과 표지판을 더 빨리 인식할 수 있도록 도움을 주는 것으로 나타났습니다.*표준 할로겐 전구와의 비교 시