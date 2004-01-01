검색어

    Signage Solutions Q 라인 디스플레이

    65BDL3550Q/00

    돋보이는 스타일

    필립스 Q-Line 프로페셔널 Ultra HD 디스플레이로 정보를 전달하고 몰입도를 높이세요. 이 신뢰할 수 있는 솔루션은 필요한 만큼 빠르게 가동할 수 있습니다.

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    간편한 설치 18/7 디스플레이.

    • 65인치
    • 직하형 LED 백라이트
    • Ultra HD
    CMND & Control로 운영, 모니터링 및 유지

    로컬(LAN) 연결을 통해 디스플레이 네트워크를 실행하세요. CMND & Control을 사용하면 입력 제어 및 디스플레이 상태 모니터링과 같은 중요한 기능을 수행할 수 있습니다. 화면이 한 개이든 100개이든 문제 없습니다.

    페일오버. 디스플레이에 빈 화면이 표시되지 않도록 유지

    대기실부터 회의실까지 절대 빈 화면이 표시되지 않도록 하세요. 페일오버를 사용하면 주 소스가 다운되더라도 주 입력에서 보조 입력으로 자동 전환하여 콘텐츠가 계속 플레이되도록 합니다. 비즈니스가 언제나 켜져있도록 대체 입력 목록을 설정하기만 하면 됩니다.

    CMND & Create. 자신만의 콘텐츠 개발 및 실행

    CMND & Create를 사용하여 콘텐츠를 제어해보세요. 끌어다 놓는 인터페이스를 통해 일일 특별 게시판이든 브랜드 기업 정보든 자신만의 콘텐츠를 간단하게 게시할 수 있습니다. 사전 로드된 템플릿과 통합된 위젯으로 스틸, 텍스트, 동영상이 즉시 표시되고 실행됩니다.

    내장형 미디어 플레이어. USB 콘텐츠를 쉽게 예약

    USB에서 재생할 콘텐츠를 쉽게 예약할 수 있습니다. 필립스 전문가용 디스플레이가 대기 모드에서 해제되어 원하는 컨텐츠를 재생하고, 재생이 완료되면 대기 모드로 돌아갑니다.

    Android SoC 프로세서 기본 및 웹 앱

    인터넷 연결을 통해 디스플레이를 제어할 수 있습니다. Android 기반 필립스 전문가용 디스플레이는 기본 Android 앱에 최적화되어 있으며, 웹 앱도 디스플레이에 직접 설치할 수 있습니다. 새로운 Android 8은 소프트웨어 보안을 유지하고 최신 사양을 더 오래 유지하도록 보장합니다.

    클라우드를 통한 콘텐츠 연결 및 제어

    HTML5 브라우저가 통합된 클라우드를 통해 콘텐츠를 연결하고 제어해 보세요. 크로뮴 기반 브라우저를 이용하여 온라인으로 콘텐츠를 디자인하고 단일 디스플레이 또는 네트워크에 연결할 수 있습니다. Full HD 해상도의 콘텐츠를 가로 및 세로 방향으로 자유롭게 설정해보세요. WiFi 또는 RJ45 케이블을 이용하면 디스플레이를 인터넷에 간편하게 연결하여 나만의 재생 목록을 즐길 수 있습니다.

    기술 사양

    • 화질/디스플레이

      대각선 화면 크기(미터)
      163.9  cm
      대각선 화면 크기(인치)
      64.5  인치
      종횡비
      16:9
      패널 해상도
      3840 x 2160
      픽셀 간격(Pixel Pitch)
      0.372 x 0.372mm
      최적의 해상도
      3840 x 2160(60Hz에서)
      밝기
      400  cd/m²
      디스플레이 색상
      10억 7천만 가지
      대비(일반)
      1300:1
      다이나믹 대비
      500,000:1
      응답 시간(일반)
      9  ms
      시야각(수평)
      178  도
      시야각(수직)
      178  도
      화질 향상 기능
      • 3/2 - 2/2 모션 풀다운
      • 3D 콤필터
      • 모션 보정. 비교차 화면
      • 프로그레시브 스캔
      • 3D MA 비교차 화면
      • 다이나믹 콘트라스트 향상
      패널 기술
      IPS
      운영 체제
      Android 8.0
      임상 이미지
      D-이미지 사전 설정(DICOM Part 14 호환)

    • 연결

      오디오 출력
      3.5mm 잭
      비디오 입력
      • DVI-D(1개)
      • HDMI 2.0(3개)
      • USB 2.0(2개)
      • VGA(Analog D-Sub) (1개)
      오디오 입력
      3.5mm 잭
      외부 컨트롤
      • RS232C(입력/출력) 2.5mm 잭
      • IR(입력/출력) 3.5mm 잭
      • RJ45

    • 편의성

      배치
      • 가로(18/7)
      • 세로(18/7)
      타일 매트릭스
      최대 15 x 15
      키보드 제어
      • 숨김
      • 잠금식
      리모콘 신호
      잠금식
      신호 루프 스루
      • RS232
      • IR 루프스루
      편리한 설치
      스마트 인서트
      에너지 절약 기능
      Smart Power
      네트워크 제어가능
      • RS232
      • RJ45
      시작
      • 전원 켜기 지연
      • 전원 켜기 상태
      • 소스에서 부팅
      시작 창
      필립스 로고 활성화/비활성화

    • 사운드

      내장형 스피커
      2 x 10W RMS

    • 소비전력

      주전원
      100 - 240V ~, 50/60Hz
      전력(일반)
      155  W
      소비량(최대)
      210W
      대기 전력 소비량
      <0.5W
      절전 기능
      Smart Power
      에너지 라벨 클래스
      G

    • 지원되는 디스플레이 해상도

      컴퓨터 포맷
      • 1920 x 1080(60Hz)
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      비디오 포맷
      • 3840 x 2160, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 480p, 60Hz
      • 480i, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50/60Hz

    • 규격

      폭 설정
      1462.3  mm
      제품 중량
      27.80  kg
      높이 설정
      837.3  mm
      깊이 설정
      68.9mm(벽걸이에서 D)/89.9mm(핸들에서 D)  mm
      폭 설정(인치)
      57.57  인치
      높이 설정(인치)
      32.96  인치
      벽걸이
      400 x 400mm, M8
      깊이 설정(인치)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  인치
      베젤 폭
      14.9mm(균등 베젤)
      제품 중량(lb)
      61.29  lb

    • 작동 조건

      고도
      0 ~ 3000m
      온도 범위(작동 시)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  시간
      온도 범위(보관 시)
      -20 ~ 60  °C
      습도 범위(작동 시)[RH]
      20~80% RH(응축점 이하)
      습도 범위(보관 시)[RH]
      5~95% RH(응축점 이하)

    • 멀티미디어 응용 프로그램

      USB 재생 비디오
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      USB 재생 사진
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB 재생 오디오
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • 내장 플레이어

      CPU
      • 듀얼 코어 Cortex A53 1.1GHz
      • 듀얼 코어 Cortex A73 1.15GHz
      GPU
      ARM Mali G51
      메모리
      • 2GB DDR3
      • 8GB

    • 액세서리

      기본 제공 액세서리
      • AC 전원 코드
      • RS232 케이블
      • 리모컨
      • 리모컨 배터리
      • 퀵 스타트 가이드
      기본 제공 액세서리
      • IR 센서 케이블(1.8M)(1개)
      • RS232 데이지 체인 케이블
      • M3 나사(2개)
      • 필립스 로고(1개)
      • USB 덮개(1개)

    • 기타

      화면상의 디스플레이 언어
      • 중국어 간체
      • 중국어 번체
      • 영어
      • 프랑스어
      • 독일어
      • 이탈리아어
      • 폴란드어
      • 러시아어
      • 스페인어
      • 터키어
      • 일본어
      • 아랍어
      보증
      3년 보증
      제품 승인
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, A 등급
      • PSB
      • VCCI
      • J-Moss

    구성품

    기타 구성품

    • AC 전원 코드
    • RS232 케이블
    • 리모콘
    • 리모컨 배터리
    • 퀵 스타트 가이드
