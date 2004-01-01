검색어

  • 독보적인 스타일 독보적인 스타일 독보적인 스타일

    Signage Solutions Q 라인 디스플레이

    65BDL3650Q/02

    독보적인 스타일

    필립스 Q-Line 4K Ultra HD 디지털 디스플레이로 콘텐츠를 표시하고 사람들의 마음을 사로잡으세요. 안정적이고 설치가 쉬운 이 Android 기반 사이니지 솔루션은 Wave를 통해 원격 관리를 지원하므로 언제 어디서나 완벽하게 제어할 수 있습니다.

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Signage Solutions Q 라인 디스플레이

    유사 제품

    모두 보기 매핑 안 됨

    독보적인 스타일

    설치가 간편한 다용도 18/7 디스플레이

    • 65인치
    • 직하형 LED 백라이트
    • Ultra HD

    클라우드를 통한 콘텐츠 연결 및 제어

    HTML5 브라우저가 통합된 클라우드를 통해 콘텐츠를 연결하고 제어해 보세요. 크로뮴 기반 브라우저를 이용하여 온라인으로 콘텐츠를 디자인하고 단일 디스플레이 또는 네트워크에 연결할 수 있습니다. Full HD 해상도의 콘텐츠를 가로 및 세로 방향으로 자유롭게 설정해보세요. WiFi 또는 RJ45 케이블을 이용하면 디스플레이를 인터넷에 간편하게 연결하여 나만의 재생 목록을 즐길 수 있습니다.

    페일오버. 디스플레이에 빈 화면이 표시되지 않도록 유지

    까다로운 상업용 애플리케이션에 필수적인 페일오버는 입력 소스 또는 애플리케이션 오류 발생 시 화면에서 백업 콘텐츠를 자동으로 재생하는 혁신적인 기술입니다. 기본 입력 연결과 페일오버 연결을 선택하기만 하면 즉시 콘텐츠를 보호할 수 있습니다.

    USB 또는 내부 메모리에서 간편하게 콘텐츠 예약

    USB 또는 내부 메모리에서 재생할 콘텐츠를 쉽게 예약할 수 있습니다. 필립스 전문가용 디스플레이가 대기 모드에서 해제되어 원하는 컨텐츠를 재생하고, 재생이 완료되면 대기 모드로 돌아갑니다.

    무선 화면 공유를 위한 상호 작용 옵션

    기존 WiFi 네트워크를 통해 무선으로 화면을 공유하여 장치를 즉각적이고 안전하게 연결하거나, HDMI Interact 동글(옵션)을 사용하여 보안 네트워크에 연결하지 않고도 화면에 직접 캐스팅할 수 있습니다.

    Android SoC 프로세서 기본 및 웹 앱

    Android 10 SoC 플랫폼으로 구동되는 이 고성능 필립스 전문가용 디스플레이는 기본 Android 앱에 최적화되어 있으며 웹 앱을 디스플레이에 직접 설치할 수도 있습니다. 유연하고 안정적인 디스플레이 사양이 더 오랫동안 최신 상태를 유지합니다.

    혁신적인 결과를 제공하는 Wave

    Wave를 통해 필립스 Q-라인 디스플레이의 강력한 성능, 다기능성 및 지능을 원격으로 경험할 수 있습니다. 이 혁신적인 클라우드 플랫폼은 간편한 설치 및 설정, 디스플레이 모니터링 및 제어, 펌웨어 업그레이드, 재생 목록 관리, 전원 일정 설정 등을 통해 완벽하게 제어 가능하므로 시간과 에너지를 절약하고 환경 영향을 줄일 수 있습니다.

    기술 사양

    • 화질/디스플레이

      대각선 화면 크기(미터)
      163.9  cm
      대각선 화면 크기(인치)
      64.5  인치
      종횡비
      16:9
      패널 해상도
      3840 x 2160
      픽셀 간격(Pixel Pitch)
      0.372 x 0.372mm
      최적의 해상도
      3840 x 2160(60Hz에서)
      밝기
      400  cd/m²
      디스플레이 색상
      10억 7천만 가지
      대비(일반)
      1,200:1
      다이나믹 대비
      500,000:1
      응답 시간(일반)
      8  ms
      시야각(수평)
      178  도
      시야각(수직)
      178  도
      화질 향상 기능
      • 3/2 - 2/2 모션 풀다운
      • 프로그레시브 스캔
      • 다이나믹 콘트라스트 향상
      패널 기술
      ADS
      운영 체제
      Android 10
      연무
      25%

    • 연결

      오디오 출력
      3.5mm 잭
      비디오 입력
      • USB 2.0(2개)
      • DVI-I(1개)
      • HDMI 2.0(2개)
      • USB 3.0(1개)
      오디오 입력
      3.5mm 잭
      기타 단자
      • Micro SD
      • OPS
      외부 컨트롤
      • RS232C(입력/출력) 2.5mm 잭
      • IR(입력/출력) 3.5mm 잭
      • RJ45

    • 편의성

      배치
      • 가로(18/7)
      • 세로(18/7)
      타일 매트릭스
      최대 3 x 3
      키보드 제어
      • 숨김
      • 잠금식
      리모콘 신호
      잠금식
      신호 루프 스루
      • RS232
      • IR 루프스루
      편리한 설치
      스마트 인서트
      에너지 절약 기능
      Smart Power
      네트워크 제어가능
      • RS232
      • RJ45

    • 사운드

      내장형 스피커
      2 x 10W RMS

    • 소비전력

      주전원
      100 - 240V ~, 50/60Hz
      전력(일반)
      134  W
      대기 전력 소비량
      <0.5W
      절전 기능
      Smart Power
      에너지 라벨 클래스
      G

    • 지원되는 디스플레이 해상도

      컴퓨터 포맷
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080(60Hz)
      • 3840 x 2160, 60Hz, 50Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      비디오 포맷
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50/60Hz

    • 규격

      폭 설정
      1462.3  mm
      제품 중량
      28.5  kg
      높이 설정
      837.3  mm
      깊이 설정
      68.9mm(벽걸이에서 D)/89.9mm(핸들에서 D)  mm
      폭 설정(인치)
      57.57  인치
      높이 설정(인치)
      32.96  인치
      벽걸이
      400 x 400mm, M8
      깊이 설정(인치)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  인치
      베젤 폭
      14.9mm(균등 베젤)
      제품 중량(lb)
      62.83  lb

    • 작동 조건

      고도
      0 ~ 3000m
      온도 범위(작동 시)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  시간
      온도 범위(보관 시)
      -20 ~ 60  °C
      습도 범위(작동 시)[RH]
      20~80% RH(응축점 이하)
      습도 범위(보관 시)[RH]
      5~95% RH(응축점 이하)

    • 멀티미디어 응용 프로그램

      USB 재생 비디오
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB 재생 사진
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB 재생 오디오
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • 내장 플레이어

      CPU
      쿼드 코어 Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      메모리
      • 16GB
      • 3GB DDR

    • 액세서리

      기본 제공 액세서리
      • IR 센서 케이블(1.8M)(1개)
      • RS232 데이지 체인 케이블
      • 필립스 로고(1개)
      • AC 전원 코드
      • AC 스위치 덮개
      • 케이블 클립(2개)
      • HDMI 케이블(1.8m)(1개)
      • 퀵 스타트 가이드
      • 리모컨 및 AAA 배터리
      • RS232 케이블
      • USB 덮개(1개)

    • 기타

      화면상의 디스플레이 언어
      • 중국어 간체
      • 중국어 번체
      • 영어
      • 프랑스어
      • 독일어
      • 이탈리아어
      • 폴란드어
      • 러시아어
      • 스페인어
      • 터키어
      • 일본어
      • 아랍어
      보증
      3년 보증
      제품 승인
      • CE
      • CB
      • FCC, A 등급
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.