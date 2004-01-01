HTML5 브라우저가 통합된 클라우드를 통해 콘텐츠를 연결하고 제어해 보세요. 크로뮴 기반 브라우저를 이용하여 온라인으로 콘텐츠를 디자인하고 단일 디스플레이 또는 네트워크에 연결할 수 있습니다. Full HD 해상도의 콘텐츠를 가로 및 세로 방향으로 자유롭게 설정해보세요. WiFi 또는 RJ45 케이블을 이용하면 디스플레이를 인터넷에 간편하게 연결하여 나만의 재생 목록을 즐길 수 있습니다.
페일오버. 디스플레이에 빈 화면이 표시되지 않도록 유지
까다로운 상업용 애플리케이션에 필수적인 페일오버는 입력 소스 또는 애플리케이션 오류 발생 시 화면에서 백업 콘텐츠를 자동으로 재생하는 혁신적인 기술입니다. 기본 입력 연결과 페일오버 연결을 선택하기만 하면 즉시 콘텐츠를 보호할 수 있습니다.
USB 또는 내부 메모리에서 간편하게 콘텐츠 예약
USB 또는 내부 메모리에서 재생할 콘텐츠를 쉽게 예약할 수 있습니다. 필립스 전문가용 디스플레이가 대기 모드에서 해제되어 원하는 컨텐츠를 재생하고, 재생이 완료되면 대기 모드로 돌아갑니다.
무선 화면 공유를 위한 상호 작용 옵션
기존 WiFi 네트워크를 통해 무선으로 화면을 공유하여 장치를 즉각적이고 안전하게 연결하거나, HDMI Interact 동글(옵션)을 사용하여 보안 네트워크에 연결하지 않고도 화면에 직접 캐스팅할 수 있습니다.
Android SoC 프로세서 기본 및 웹 앱
Android 10 SoC 플랫폼으로 구동되는 이 고성능 필립스 전문가용 디스플레이는 기본 Android 앱에 최적화되어 있으며 웹 앱을 디스플레이에 직접 설치할 수도 있습니다. 유연하고 안정적인 디스플레이 사양이 더 오랫동안 최신 상태를 유지합니다.
혁신적인 결과를 제공하는 Wave
Wave를 통해 필립스 Q-라인 디스플레이의 강력한 성능, 다기능성 및 지능을 원격으로 경험할 수 있습니다. 이 혁신적인 클라우드 플랫폼은 간편한 설치 및 설정, 디스플레이 모니터링 및 제어, 펌웨어 업그레이드, 재생 목록 관리, 전원 일정 설정 등을 통해 완벽하게 제어 가능하므로 시간과 에너지를 절약하고 환경 영향을 줄일 수 있습니다.