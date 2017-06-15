필립스 제논 스탠다드는 새로운 차량에 기존 품질의 광량을 제공합니다. 전구의 품질은 주요 자동차 제조사 모두에서 승인 받았습니다.
필립스 자동차는 등급별 최고의 제품을 생산하고 OEM 시장과 판매 후 시장에서 서비스를 제공하는 데 주력해 왔습니다. 저희 제품은 고품질 자재로 생산되며 최고 사양에 맞추어 테스트함으로써 안전성 및 고객의 운전 편의성을 극대화합니다. 전체 생산라인은 ECE의 최고 요구 사항에 맞추어 까다롭게 테스트, 제어, 인증(ISO 9001, ISO 14001, QSO 9000)됩니다.
UV 석영유리는 강화 유리에 비해 강도가 더 높고 극한 온도 및 진동에 강하여 폭발 위험이 없습니다. 필립스의 석영유리 램프(필라멘트 2,650ºC, 유리 800ºC)는 극심한 열 충격에도 견딜 수 있습니다. 램프 내의 높아진 압력의 힘으로 UV 석영유리는 더 강한 빛을 발산할 수 있습니다.
필립스의 특수 자외선 차단 코팅 기술이 헤드라이트를 유해 자외선으로부터 보호합니다. 따라서 필립스 차단 석영유리를 통해 어떤 상황에서도 최적의 환경을 만들어 주며, 긴 수명을 보장합니다.
자동차 전문가들에게 자주 선정되는 램프
제논 HID(High Intensity Discharge) 램프는 어떤 상황에서도 안전하게 주행할 수 있도록 2배 더 많은 광량을 제공합니다. 제논 HID 램프가 발산하는 고밀도 백색광은 자연광에 견줄 만큼 밝은 빛을 자랑합니다. 연구 결과에 따르면 제논 자동차 조명은 기존 램프에 비해 운전자의 도로 집중력을 향상시키고 도로 상에서 장애물과 표지판을 더 빨리 인식할 수 있도록 도움을 주는 것으로 나타났습니다.*표준 할로겐 전구와의 비교 시
100여년간 필립스는 자동차 조명 업계에서 선두를 지키며, 현대적인 자동차의 새로운 표준이 되는 기술 혁신에 앞장서 왔습니다. 필립스는 제논 HID 기술을 개발했습니다. 오늘날 유럽 차량 두 대당 한 대, 전 세계적으로 세 대당 한 대는 필립스 조명을 장착하고 있습니다.
헤드라이트가 깨진 채로 빗속이나 물을 통해 운전할 때 한 방울의 차가운 물이 뜨거운 전구에 닿으면 석영유리(필라멘트 2650ºC, 유리 800ºC)로 만들어진 전구만이 그 열 충격을 견딜 수 있습니다.
제품 설명
수명
조명 특성
전기적 특성
주문 정보
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