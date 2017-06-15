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    Ultinon HID 6000K 헤드라이트 전구

    85126WXX2

    스타일이 살아있는 드라이브

    필립스 Ultinon HID(WX)는 6000K의 백색광 제논 HID 전구로 도로에서의 스타일을 개선해줍니다.

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    Ultinon HID 6000K 헤드라이트 전구

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    스타일이 살아있는 드라이브

    6000K의 백색 플래시 조명으로 즉각 업그레이드

    • 램프 유형: D2R
    • 2개 포장
    • 85V, 35W
    주요 자동차 제조사들이 필립스를 선택하였습니다.

    주요 자동차 제조사들이 필립스를 선택하였습니다.

    100여년간 필립스는 자동차 조명 업계에서 선두를 지키며, 현대적인 자동차의 새로운 표준이 되는 기술 혁신에 앞장서 왔습니다. 오늘날 유럽 차량 두 대당 한 대, 전 세계적으로 세 대당 한 대는 필립스 조명을 장착하고 있습니다.

    고품질 석영유리로 제작된 필립스 자동차 램프

    고품질 석영유리로 제작된 필립스 자동차 램프

    UV 석영유리는 강화 유리에 비해 강도가 더 높고 극한 온도 및 진동에 강하여 폭발 위험이 없습니다. 필립스의 석영유리 램프(필라멘트 2,650ºC, 유리 800ºC)는 극심한 열 충격에도 견딜 수 있습니다. 램프 내의 높아진 압력의 힘으로 UV 석영유리는 더 강한 빛을 발산할 수 있습니다.

    자외선 차단이 뛰어난 필립스 자동차

    자외선 차단이 뛰어난 필립스 자동차

    필립스의 특수 자외선 차단 코팅 기술이 헤드라이트를 유해 자외선으로부터 보호합니다. 따라서 필립스 차단 석영유리를 통해 어떤 상황에서도 최적의 환경을 만들어 주며, 긴 수명을 보장합니다.

    Ultinon HID (WX)는 제논 하이라이트를 위한 업그레이드용입니다.

    필립스 Ultinon HID (WX) 램프는 차량에 뛰어난 스타일링 효과를 원하는 운전자들을 위해 설계되었습니다. 6000K의 화려한 백색광으로 다른 차들과 비교할 수 없을 만큼 뛰어나 보입니다.

    제논 HID 전구의 강력한 빛이 제공하는 뛰어난 안전성

    제논 HID(High Intensity Discharge) 램프는 어떤 상황에서도 안전하게 주행할 수 있도록 2배 더 많은 광량을 제공합니다. 제논 HID 램프가 발산하는 고밀도 백색광은 자연광에 견줄 만큼 밝은 빛을 자랑합니다. 연구 결과에 따르면 제논 자동차 조명은 기존 램프에 비해 운전자의 도로 집중력을 향상시키고 도로 상에서 장애물과 표지판을 더 빨리 인식할 수 있도록 도움을 주는 것으로 나타났습니다.*표준 할로겐 전구와의 비교 시

    습도에 대한 저항력이 높은 필립스 자동차 램프

    헤드라이트가 깨진 채로 빗속이나 물을 통해 운전할 때 한 방울의 차가운 물이 뜨거운 전구에 닿으면 석영유리(필라멘트 2650ºC, 유리 800ºC)로 만들어진 전구만이 그 열 충격을 견딜 수 있습니다.

    기술 사양

    • 제품 홍보 사양

      장점
      향상된 백색광
      제품 특징
      6000K

    • 제품 설명

      용도
      • 상향등
      • 하향등
      베이스
      P32d-3
      명칭
      D2R WX
      ECE 승인
      아니요
      ECE 마크
      해당 없음
      범위
      • Ultinon HID - WX
      • Ultinon HID(WX)
      • Ultinon HID 6000K
      기술
      제논
      유형
      D2R

    • 수명

      수명
      B3/Tc = 1000/1500

    • 조명 특성

      광 출력
      2100 ±250  lm
      색 온도
      5800  K

    • 전기적 특성

      전력
      35  W
      전압
      85  V

    • 주문 정보

      주문 코드
      37346228

    • 포장 데이터

      포장
      X2
      EAN1
      8727900373462
      EAN3
      8727900373479

    • 포장된 제품 정보

      16  cm
      높이
      7  cm
      개당 순중량
      20.64  g
      개당 총중량
      108  g
      길이
      12,5  cm
      포장 수량/MOQ
      10

    • 포장 정보

      길이
      35  cm
      17.5  cm
      높이
      14  cm
      개당 총중량
      1.15  kg

    Badge-D2C

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