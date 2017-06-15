85126XV2C1
더욱 밝아진 빛으로 안전하고 편안한 드라이빙
강력한 빔으로 최대한의 빛을 방출하는 X-tremeVision gen2는 제논 기술의 최신작입니다. 이 뛰어난 성능 덕분에 도로 위의 한계가 넓어지므로 더욱 편안하고 안전한 드라이빙을 즐기실 수 있습니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
UV 석영유리는 강화 유리에 비해 강도가 더 높고 극한 온도 및 진동에 강하여 폭발 위험이 없습니다. 그렇기 때문에 필립스의 석영유리 램프는 극심한 열 충격에도 견딜 수 있습니다. 램프 내의 높아진 압력의 힘 덕분에 UV 석영유리는 더 강한 빛을 발산할 수 있으며, 이는 아무리 어두운 도로가 눈 앞에 펼쳐져 있어도 더욱 편안한 드라이빙을 경험할 수 있음을 의미합니다.
차량 조명은 운전하는 데 있어서 가장 핵심적인 부분입니다. 조명의 품질을 개선하면 실제 사고를 간단하게 예방할 수 있습니다. 제논 X-tremeVision gen 2는 가시성을 향상시켜주므로 교통 표지판과 장애물을 미리 발견할 수 있고 그만큼 대응도 더 빨라집니다. 이 조명의 스펙트럼 구성은 자연색에 반응하는 사람 눈의 민감도에 맞춰져 있습니다. 4800K 색 온도를 사용하는 이 헤드램프는 눈에 자극적이지 않은 빛을 생성하므로 더 편안하고 더 안전한 드라이빙 경험을 선사합니다.
제논 HID(High Intensity Discharge) 램프는 어떤 상황에서도 안전하게 주행할 수 있도록 2배 더 많은 광량을 제공합니다. 연구 결과에 따르면 제논 자동차 조명은 기존 램프에 비해 운전자의 도로 집중력을 향상시키고 도로 상에서 장애물과 표지판을 더 빨리 인식할 수 있도록 도움을 주는 것으로 나타났습니다. 어둠을 헤쳐 나가는 데 자연광만큼이나 강렬한 빛을 발산하는 고밀도 백색광보다 더 나은 방법이 있을까요?
필립스 자동차 제품 및 서비스는 OEM 시장과 애프터마켓에서 최고 등급으로 인정받고 있습니다. 고품질 제품으로 생산되며 최고 사양에 맞추어 테스트한 당사의 제품은 안전성과 안정감, 고객의 운전 편의성을 극대화시켜 드립니다. 당사의 모든 제품군은 ECE의 최고 요구 사항에 맞추어 까다롭게 테스트, 제어, 인증(ISO 9001, ISO 14001, QSO 9000)됩니다. 간단히 말하자면 이는 고객이 신뢰할 수 있는 품질이라고 할 수 있습니다.
수상 경력을 자랑하는 필립스의 혁신적인 고품질 자동차 램프는 오랫동안 자동차 전문가들의 인정을 받아 왔습니다.
100년간 필립스는 자동차 조명 업계에서 선두를 지키며, 현대적인 자동차의 새로운 표준이 되는 기술 혁신에 앞장서 왔습니다. 오늘날 유럽 차량 두 대당 한 대, 전 세계적으로 세 대당 한 대는 필립스 조명을 장착하고 있습니다.
강력한 헤드라이트를 사용하는 것만이 능사는 아닙니다. 정확한 시야 확보 또한 필수적입니다. 제논 X-tremeVision plus 램프에는 150~350µm으로 조정되어 가장 정밀한 호형 굴절 기술이 접목되어 있어, 다가오는 운전자들을 불빛으로 현란시키지 않고 도로 위 필요한 위치에만 빛을 비춰줍니다.
필립스 제논 기술로 제작된 제논 X-tremeVision plus 램프는 뛰어난 성능을 자랑합니다. 더 길어진 빛으로 최대 150% 더 넓은 시야를 제공하는 제논 X-tremeVision plus 램프를 이용하면 장애물을 미리 발견하고 적시에 대응할 수 있습니다. 개선된 주변 시야각 덕분에 보행자나 다음 교차로 등 도로에 존재하는 어떤 위험이라도 더 빠르게 인지할 수 있습니다. 도로상의 어떤 둔덕이나 커브, 위험 요소도 밝게 비춰주는 헤드램프는 가장 까다로운 운전자들도 만족시킬 수 있을 뿐 아니라 가장 어려울 수 있는 운전 환경도 극복할 수 있게 해 줍니다.
헤드라이트를 유해 자외선으로부터 보호해주는 필립스의 특수 자외선 차단 코팅 기술 덕분에 필립스의 자외선 차단 석영유리는 어떤 도로 환경에든 적합합니다. 또한 보호 레이어가 추가되어 헤드램프의 수명도 길어집니다.
제품 홍보 사양
제품 설명
수명
조명 특성
전기적 특성
주문 정보
포장 데이터
포장된 제품 정보
포장 정보
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.