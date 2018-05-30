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두 배로 밝아진 조명/필요에 맞춘 다양한 제품
Ultinon HID 전구는 HID(High Intensity Discharge) 전구로 Xenon을 비롯한 특별한 소금 및 여러 가스가 혼합 충전되어 있습니다.모든 혜택 보기
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100여년간 필립스는 자동차 조명 업계에서 선두를 지키며, 현대적인 자동차의 새로운 표준이 되는 기술 혁신에 앞장서 왔습니다. 오늘날 유럽 차량 두 대당 한 대, 전 세계적으로 세 대당 한 대는 필립스 조명을 장착하고 있습니다.
UV 석영유리는 강화 유리에 비해 강도가 더 높고 극한 온도 및 진동에 강하여 폭발 위험이 없습니다. 필립스의 석영유리 램프(필라멘트 2,650ºC, 유리 800ºC)는 극심한 열 충격에도 견딜 수 있습니다. 램프 내의 높아진 압력의 힘으로 UV 석영유리는 더 강한 빛을 발산할 수 있습니다.
필립스의 특수 자외선 차단 코팅 기술이 헤드라이트를 유해 자외선으로부터 보호합니다. 따라서 필립스 차단 석영유리를 통해 어떤 상황에서도 최적의 환경을 만들어 주며, 긴 수명을 보장합니다.
필립스 Ultinon HID (WX) 램프는 차량에 뛰어난 스타일링 효과를 원하는 운전자들을 위해 설계되었습니다. 6000K의 화려한 백색광으로 다른 차들과 비교할 수 없을 만큼 뛰어나 보입니다.
제논 HID(High Intensity Discharge) 램프는 어떤 상황에서도 안전하게 주행할 수 있도록 2배 더 많은 광량을 제공합니다. 제논 HID 램프가 발산하는 고밀도 백색광은 자연광에 견줄 만큼 밝은 빛을 자랑합니다. 연구 결과에 따르면 제논 자동차 조명은 기존 램프에 비해 운전자의 도로 집중력을 향상시키고 도로 상에서 장애물과 표지판을 더 빨리 인식할 수 있도록 도움을 주는 것으로 나타났습니다.*표준 할로겐 전구와의 비교 시
헤드라이트가 깨진 채로 빗속이나 물을 통해 운전할 때 한 방울의 차가운 물이 뜨거운 전구에 닿으면 석영유리(필라멘트 2650ºC, 유리 800ºC)로 만들어진 전구만이 그 열 충격을 견딜 수 있습니다.
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