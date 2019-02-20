어둠에도 지지 않는 깨끗하고 밝은 백색광

필립스 제논 WhiteVision 플러스 램프는 차량에 강렬한 화이트 룩을 선사하며, 도로 위에 더 밝고 균일한 백색광을 비춰줍니다. LED 조명과도 잘 어울리므로 제논 헤드라이트를 위한 최적의 선택입니다.