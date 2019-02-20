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어둠에도 지지 않는 깨끗하고 밝은 백색광
필립스 제논 WhiteVision 플러스 램프는 차량에 강렬한 화이트 룩을 선사하며, 도로 위에 더 밝고 균일한 백색광을 비춰줍니다. LED 조명과도 잘 어울리므로 제논 헤드라이트를 위한 최적의 선택입니다.모든 혜택 보기
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필립스 제논 WhiteVision 플러스 헤드라이트 램프는 LED와 같이 또렷한 백색광을 원하는 운전자에게 완벽한 선택입니다. LED 조명과 색 온도가 동일한 제논 WhiteVision 플러스는 제논 헤드라이트에 딱 맞는 완벽한 업그레이드 제품입니다.
어둠 속을 주행할 때는 도로 표시와 표지판을 빠르게 찾아서 식별하는 것이 중요합니다. 제논 WhiteVision 램프를 사용하면 강렬하고 균일한 백색광을 얻을 수 있습니다. 이 헤드라이트는 높은 색 온도와 결합되어, 대비가 더욱 강력하고 물체와 표지판에 대한 반사도 보다 효과적입니다. 따라서, 더욱 안전하고 편안한 운전 경험을 즐길 수 있습니다. 실제로 많은 도로 교통 사고가 운전자의 집중력 저하로 인해 발생하고 있습니다. 이 백색광은 더욱 밝아진 덕분에 야간에 운전 시 집중을 유지하는 데 도움이 됩니다.
이 강력한 백색 헤드램프는 더욱 강렬한 빛을 제공합니다. 필립스 WhiteVision 플러스는 고성능 조명을 채택하여 최소 법적 기준에 비해 가시성이 최대 120% 향상됩니다. 이 향상된 밝기 덕분에 시야가 개선되면 차량을 더욱 효과적으로 제어할 수 있습니다.
조명이 밝을 수록 더 잘 보이긴 하지만, 주행 중인 운전자의 눈이 부실 정도라면 운전자의 안전성은 떨어지게 됩니다. ECE 인증 제논 WhiteVision 플러스는 도로 기준에 부합하는 강렬한 백색광을 LED 조명과 잘 어우러지는 헤드라이트 색상을 통해 제공합니다. 그 결과, 다른 운전자에게 방해가 되지 않으면서 시야를 확보할 수 있게 되므로 안전한 운전이 보장됩니다.
UV 석영유리는 강화 유리에 비해 강도가 더 높고 극한 온도 및 진동에 강하여 폭발 위험이 없습니다. 심한 열충격에도 견딜 수 있는 필립스 UV 석영유리 자동차 램프는 램프 내의 높은 압력으로 더욱 강력한 빛을 발산하여 주행 시 가시성을 향상시켜 줍니다. 헤드라이트를 유해한 자외선으로부터 보호해주는 특수 자외선 차단 코팅 기술도 적용되므로 튼튼하고 오래 가는 램프를 믿고 사용하실 수 있습니다.
필립스는 오늘날 자동차의 표준이 된 혁신적인 제품을 선보이며, 기술적으로 진보한 자동차 조명으로 명성을 얻었습니다. 유럽의 차량 두 대 중 한 대, 전 세계 차량 세 대 중 한 대는 모든 차량 제조사들이 선호하는 필립스 조명을 장착하고 있습니다.
필립스 제논 WhiteVision 램프는 색 온도가 최대 5000켈빈인 깨끗하고 선명한 백색광으로 어둠을 뚫고 전방 도로를 비춰 줍니다. 앞을 보기 위해 애쓰지 않아도 더욱 안전하고 즐겁게 운전할 수 있습니다. 필립스 자동차 조명을 사용하면 야간 운전의 제약이 사라집니다.
제품 홍보 사양
제품 설명
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조명 특성
전기적 특성
주문 정보
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