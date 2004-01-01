내부 메모리로 콘텐츠를 저장하고 재생하세요. 미디어를 디스플레이에 업로드하여 콘텐츠를 즉시 재생할 수 있습니다. 내부 브라우저와 함께 활용하면 온라인 콘텐츠 스트리밍 시 메모리 캐시 역할을 하기도 합니다. 네트워크에 장애가 발생할 경우 내부 메모리는 캐싱된 버전의 콘텐츠를 재생하여 콘텐츠를 계속 실행함으로써, 네트워크가 가동 중지된 경우에도 미디어가 재생됩니다.
페일오버를 통한 콘텐츠 백업 및 실행
까다로운 상업 분야에서 콘텐츠를 백업하고 실행하는 기능은 필수입니다. 미디어 플레이어 장애가 발생할 경우를 대비해 페일오버는 혁신적인 기술을 이용해 콘텐츠를 보호하고 화면의 콘텐츠를 백업해 둡니다. 1차 입력에서 장애가 발생할 경우 페일오버가 자동으로 작동됩니다. 1차 입력 연결과 페일오버 연결을 선택하기만 하면 즉시 보호 기능이 가동됩니다.
에너지 절감을 위한 SmartPower
백라이트 강도가 시스템에 의해 제어되고 사전 설정되므로 전력 소비량이 최대 50%까지 절감되며, 결과적으로 상당한 에너지 비용이 절약됩니다.
CMND: 디스플레이 제어
견고한 디스플레이 관리 플랫폼인 CMND를 통해 모든 것을 손쉽게 제어할 수 있습니다. CMND & Create로 콘텐츠를 업데이트 및 관리하거나, CMND & Control로 설정을 제어해보세요. CMND와 함께라면 무엇이든 가능해집니다.
CMND & Create로 콘텐츠 제작 및 업데이트
강력한 기능의 저작 도구인 CMND & Create로 콘텐츠를 매력적으로 설계하고 제작할 수 있습니다. 끌어 놓기 인터페이스, 사전 로드된 템플릿, 통합 위젯을 통해 매력적인 콘텐츠를 제작하여 고객에게 놀라움을 선사해보세요. 세로 및 가로 모드가 지원됩니다.
CMND & Control로 관리할 수 있는 여러 디스플레이 설정
CMND & Control을 통해 여러 디스플레이를 중앙에서 간편하게 관리할 수 있습니다. 원격 위치에서 실시간으로 디스플레이 모니터링, 설정 및 소프트웨어 업데이트가 가능하며 비디오 월, 메뉴 보드 디스플레이 등의 다양한 디스플레이를 동시에 맞춤 설정 및 구성할 수 있어 보다 쉽고 편리하게 디스플레이를 제어할 수 있습니다.
Android SoC 프로세서 기본 및 웹 앱
인터넷 연결을 통해 디스플레이를 제어할 수 있습니다. Android 기반 필립스 전문가용 디스플레이는 기본 Android 앱에 최적화되어 있으며, 웹 앱도 디스플레이에 직접 설치할 수 있습니다. 새로운 Android 8은 소프트웨어 보안을 유지하고 최신 사양을 더 오래 유지하도록 보장합니다.
자동 스크린샷으로 실행되는 컨텐츠
무엇보다 컨텐츠가 중요합니다. 자동 스크린샷 기능으로 최신 컨텐츠를 항상 실행할 수 있습니다. 하루 종일 스크린샷이 실행되고 FTP 서버에 저장되므로, 언제 어디서나 스크린샷을 볼 수 있습니다.
ADS 와이드 뷰 패널 디스플레이
ADS 와이드 뷰 기술로 어떤 각도에서도 볼 수 있습니다. 고급 수퍼 디멘션 스위치는 180도 보기와 함께 더 빠른 화면 처리를 통해 부드러운 콘텐츠 전환, 놀라운 이미지 정확도, 뛰어난 색상 재현을 제공합니다.
클라우드를 통한 콘텐츠 연결 및 제어
HTML5 브라우저가 통합된 클라우드를 통해 콘텐츠를 연결하고 제어해 보세요. 크로뮴 기반 브라우저를 이용하여 온라인으로 콘텐츠를 디자인하고 단일 디스플레이 또는 네트워크에 연결할 수 있습니다. Full HD 해상도의 콘텐츠를 가로 및 세로 방향으로 자유롭게 설정해보세요. WiFi 또는 RJ45 케이블을 이용하면 디스플레이를 인터넷에 간편하게 연결하여 나만의 재생 목록을 즐길 수 있습니다.