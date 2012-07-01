어떤 USB 장치도 충전 가능한 내장형 마이크로 USB 케이블

더이상 충전 걱정은 하지 않으셔도 좋습니다. 실외에서 휴대폰이나 기타 장치를 충전하기란 여간 쉬운 일이 아닙니다. 그래서 장치에 편리한 내장형 마이크로 USB를 장착하였습니다. 이제 충전에 대한 걱정 없이 음악이나 영화를 즐기세요. 정전 시에도 문제 없습니다. 키네틱 전원 충전 방식으로 언제든지 충전하여 사용하세요.