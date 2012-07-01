AE1120/00
야외 활동에 최고의 동반자
필립스 AE1120/00 휴대용 라디오는 실외용입니다. 움직이면 충전이 되기 때문에 배터리가 필요 없으며, 주위 시선을 끌 수 있는 사이렌과 장치 충전 및 연결에 필요한 USB 충전기가 내장되어 있습니다.모든 혜택 보기
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전원 공급이 필요할 때 배터리 구동 장치의 대안인 친환경적이며 혁신적인 키네틱 전원을 이용해 보세요. 라디오 및 플래시 기능을 사용할 때나 휴대폰 또는 기타 장치 충전에 필요한 전원 공급이 매우 간편해집니다.
이제 야간 활동에도 문제 없습니다. 해가 진 후에도 내장 플래시 기능을 사용해 활동을 계속할 수 있습니다. 이 장치는 야간 활동이나 정전 시에 유용하게 사용할 수 있습니다. 키네틱 자가발전은 자동으로 충전되어 배터리 방전에 대한 부담을 덜어드립니다.
안전하다는 것은 위치 추적이 가능한 상태라고 할 수 있습니다. 이 장치의 내장 사이렌은 주의를 끌어 도움 요청에 유용합니다. 키네틱 전원은 예기치 못한 배터리 문제를 예방하며 추가적으로 사이렌을 통해 위험 상황에 대한 불안감을 덜 수 있습니다.
고품질 사운드를 제공하는 스피커를 통해 즐거움이 배가됩니다.
FM/MW(AM) 스테레오 튜너
더이상 충전 걱정은 하지 않으셔도 좋습니다. 실외에서 휴대폰이나 기타 장치를 충전하기란 여간 쉬운 일이 아닙니다. 그래서 장치에 편리한 내장형 마이크로 USB를 장착하였습니다. 이제 충전에 대한 걱정 없이 음악이나 영화를 즐기세요. 정전 시에도 문제 없습니다. 키네틱 전원 충전 방식으로 언제든지 충전하여 사용하세요.
사운드
확성기
연결
튜너/수신/전송
편의성
소비전력
액세서리
규격
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