옷감 케어를 단 한개의 다리미로!

필립스 올인원 다리 6000 시리즈는 옷감의 상태를 항상 최상으로 유지시키는 스마트 솔루션입니다. 건식 다리미, 스팀 다리미, 보드의 세련된 3-in-1 올인원형 조합으로 수직, 수평 또는 기울어진 각도에서 간편하게 옷의 주름을 빠르게 제거할 수 있습니다.