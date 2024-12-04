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  • 옷감 케어를 단 한개의 다리미로! 옷감 케어를 단 한개의 다리미로! 옷감 케어를 단 한개의 다리미로!

    올인원 다림질 솔루션 올인원 6000 시리즈

    AIS6010/10

    옷감 케어를 단 한개의 다리미로!

    필립스 올인원 다리 6000 시리즈는 옷감의 상태를 항상 최상으로 유지시키는 스마트 솔루션입니다. 건식 다리미, 스팀 다리미, 보드의 세련된 3-in-1 올인원형 조합으로 수직, 수평 또는 기울어진 각도에서 간편하게 옷의 주름을 빠르게 제거할 수 있습니다.

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    올인원 다림질 솔루션 올인원 6000 시리즈

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    옷감 케어를 단 한개의 다리미로!

    간편함과 최상의 성능을 경험해보세요.

    • 일체형 다각 보드
    • 자동 온도 설정 기술
    • 발로 조작 가능한 버튼
    • 분당 45g의 강력한 스팀량
    • 최대 99.9% 박테리아* 제거
    조절식 일체형 다각 다리미판

    조절식 일체형 다각 다리미판

    다각 다리미판은 원하는 위치로 전환할 수 있어 편리한 다림질을 도와줍니다. 가로 방향은 가장 까다로운 옷감을 다릴 때, 세로 방향은 섬세한 옷감을 다릴 때 편리합니다.

    심하게 구겨진 주름도 손쉽게 없애 주는 강력한 엔진

    심하게 구겨진 주름도 손쉽게 없애 주는 강력한 엔진

    강력한 엔진은 분당 최대 45g의 스팀을 분사하여 심하게 구겨진 주름도 펴고 다리미의 끝부분이 뾰족해서 구석구석 편리하게 다릴 수 있습니다.

    자동 온도 설정 기술로 다림질이 가능한 모든 의류에 탈 위험 없이 사용

    자동 온도 설정 기술로 다림질이 가능한 모든 의류에 탈 위험 없이 사용

    다림질이 가능한 직물이 타는 것을 방지해 주는 자동 온도 설정 기술이 탑재되어 있어 청바지부터 실크까지 다림질 가능한 모든 옷감을 아무 문제 없이 다릴 수 있습니다.

    발로 조작 가능한 버튼이 있는 받침대와 분리형 물탱크

    발로 조작 가능한 버튼이 있는 받침대와 분리형 물탱크

    사용하기 편리한 받침대에는 편리하게 기기 전원을 켜고 끄거나 석회질 제거 모드를 작동하는 데 사용할 수 있는 발로 조작 가능한 버튼 2개가 있습니다. 본체에서 분리 가능한 물병처럼 생긴 1.1L 물탱크도 있습니다.

    인체공학적인 다리미. 가볍게 다림질할 수 있게 해주는 다리미

    인체공학적인 다리미. 가볍게 다림질할 수 있게 해주는 다리미

    일반 스팀 다리미의 절반 무게***인 인체공학적인 다리미+ 헤드로 편안하게 주름을 제거할 수 있습니다.

    박테리아와 집먼지 진드기를 99.9% 사멸하여 옷을 항상 쾌적하게

    박테리아와 집먼지 진드기를 99.9% 사멸하여 옷을 항상 쾌적하게

    뜨거운 스팀을 더 오래 분사하여 박테리아와 집먼지 진드기*를 최대 99.9%까지 사멸하고 냄새를 없애 항상 쾌적한 기분으로 옷을 입을 수 있습니다.

    옷을 손쉽게 걸 수 있는 접이식 상단 후크

    옷을 손쉽게 걸 수 있는 접이식 상단 후크

    상단에 후크가 있어 옷을 세로로 걸어서 다림질하거나 보관할 때 행거를 지지합니다.

    쉬운 이동을 위한 내장형 바퀴

    쉬운 이동을 위한 내장형 바퀴

    바퀴가 내장되어 있어 장치를 필요한 곳으로 쉽고 빠르게 운반할 수 있습니다.

    SMART CALC-CLEAN 기술로 손쉬운 석회질 제거

    SMART CALC-CLEAN 기술로 손쉬운 석회질 제거

    SMART CALC-CLEAN 기술이 탑재되어 있어 석회질 제거 시기가 되면 알려줍니다. 제품에 포함된 석회질 제거 트레이를 사용하여 편리하게 석회질을 제거하고 제품을 오래도록 효과적으로 사용할 수 있습니다.

    한 번에 더 많은 옷의 주름을 제거할 수 있는 1.1L 용량의 대형 물탱크

    한 번에 더 많은 옷의 주름을 제거할 수 있는 1.1L 용량의 대형 물탱크

    분리형 물탱크는 물병 형태로 되어 있어 물을 보충할 필요를 최소화하고 한 번에 많은 옷의 주름을 다릴 수 있습니다.

    80초 만에 예열되는 다리미

    80초 만에 예열되는 다리미

    80초 만에 빠르게 예열되어 바쁠 때 빨리 다리기에 이상적입니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      제품 유형
      올인원
      예열 시간
      80초
      열판 이름
      자동 온도 설정 솔플레이트
      석회질 관리
      석회질 관리 - SMART CALC-CLEAN 기술
      분리형 물탱크
      물탱크 용량
      1.1L
      가변 스팀 레벨
      1가지 설정
      수직 스팀
      품질 보증서/보증
      2년 무상 A/S

    • 기술 사양

      소비전력
      1,800W(대만: 1,500W, 브라질(127V), 한국 및 중국(220V): 1,600W)
      압력
      6.0바
      스팀량
      분당 45g
      맞춤형 스팀 분사
      스팀 부스트
      90g
      전압
      220-240V
      테크놀로지
      자동 온도 설정 기술

    • 안전

      자동 전원 차단

    • 크기 및 무게

      열판 크기
      116.7cm²
      보관 시 제품 크기(가로 x 높이 x 세로)
      42.6 x 44.4 x 124.7cm
      연장 시 제품 크기(가로 x 높이 x 세로)
      42.6 x 44.4 x 166.7cm
      포장 크기(가로x높이x세로)
      59.5 x 40.0 x 39.5cm
      전원 코드 길이
      1.8m
      다리미판 크기(WxHxL)
      33.6 x 70.5 x 3cm*, *보드 커버 포함
      다리미 무게
      0.78kg
      제품 중량
      10kg
      포장 포함 총 무게
      13.2kg

    • 디자인

      내장형 바퀴
      색상
      화이트/누가

    • 액세서리/호환성

      옷걸이
      통합 플립 후크
      조절식 다각 다리미판
      끝부분이 좁은 조절식 일체형 다각 다리미판
      조절식 봉
      다리미 도킹 스테이션
      측면 도킹 전용
      석회질 제거 트레이

    Badge-D2C

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    • *외부 기관에서 면에 10초간 스팀을 쏘이고 대장균, 황색포도상구균, 칸디다 알비칸스, 진드기의 존재 여부를 확인했습니다.
    • **자사 필립스 스팀 다리미와 비교 시
    • *** 스팀 다리미 대비, 소비자 조사, 2022년 10월 제품 배치 테스트 결과

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