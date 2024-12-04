옷감 케어를 단 한개의 다리미로!
필립스 올인원 다리 6000 시리즈는 옷감의 상태를 항상 최상으로 유지시키는 스마트 솔루션입니다. 건식 다리미, 스팀 다리미, 보드의 세련된 3-in-1 올인원형 조합으로 수직, 수평 또는 기울어진 각도에서 간편하게 옷의 주름을 빠르게 제거할 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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옷감 케어를 단 한개의 다리미로!
간편함과 최상의 성능을 경험해보세요.
- 일체형 다각 보드
- 자동 온도 설정 기술
- 발로 조작 가능한 버튼
- 분당 45g의 강력한 스팀량
- 최대 99.9% 박테리아* 제거
조절식 일체형 다각 다리미판
다각 다리미판은 원하는 위치로 전환할 수 있어 편리한 다림질을 도와줍니다. 가로 방향은 가장 까다로운 옷감을 다릴 때, 세로 방향은 섬세한 옷감을 다릴 때 편리합니다.
심하게 구겨진 주름도 손쉽게 없애 주는 강력한 엔진
강력한 엔진은 분당 최대 45g의 스팀을 분사하여 심하게 구겨진 주름도 펴고 다리미의 끝부분이 뾰족해서 구석구석 편리하게 다릴 수 있습니다.
자동 온도 설정 기술로 다림질이 가능한 모든 의류에 탈 위험 없이 사용
다림질이 가능한 직물이 타는 것을 방지해 주는 자동 온도 설정 기술이 탑재되어 있어 청바지부터 실크까지 다림질 가능한 모든 옷감을 아무 문제 없이 다릴 수 있습니다.
발로 조작 가능한 버튼이 있는 받침대와 분리형 물탱크
사용하기 편리한 받침대에는 편리하게 기기 전원을 켜고 끄거나 석회질 제거 모드를 작동하는 데 사용할 수 있는 발로 조작 가능한 버튼 2개가 있습니다. 본체에서 분리 가능한 물병처럼 생긴 1.1L 물탱크도 있습니다.
인체공학적인 다리미. 가볍게 다림질할 수 있게 해주는 다리미
일반 스팀 다리미의 절반 무게***인 인체공학적인 다리미+ 헤드로 편안하게 주름을 제거할 수 있습니다.
박테리아와 집먼지 진드기를 99.9% 사멸하여 옷을 항상 쾌적하게
뜨거운 스팀을 더 오래 분사하여 박테리아와 집먼지 진드기*를 최대 99.9%까지 사멸하고 냄새를 없애 항상 쾌적한 기분으로 옷을 입을 수 있습니다.
옷을 손쉽게 걸 수 있는 접이식 상단 후크
상단에 후크가 있어 옷을 세로로 걸어서 다림질하거나 보관할 때 행거를 지지합니다.
쉬운 이동을 위한 내장형 바퀴
바퀴가 내장되어 있어 장치를 필요한 곳으로 쉽고 빠르게 운반할 수 있습니다.
SMART CALC-CLEAN 기술로 손쉬운 석회질 제거
SMART CALC-CLEAN 기술이 탑재되어 있어 석회질 제거 시기가 되면 알려줍니다. 제품에 포함된 석회질 제거 트레이를 사용하여 편리하게 석회질을 제거하고 제품을 오래도록 효과적으로 사용할 수 있습니다.
한 번에 더 많은 옷의 주름을 제거할 수 있는 1.1L 용량의 대형 물탱크
분리형 물탱크는 물병 형태로 되어 있어 물을 보충할 필요를 최소화하고 한 번에 많은 옷의 주름을 다릴 수 있습니다.
80초 만에 예열되는 다리미
80초 만에 빠르게 예열되어 바쁠 때 빨리 다리기에 이상적입니다.
기술 사양
-
일반 사양
- 제품 유형
-
올인원
- 예열 시간
-
80초
- 열판 이름
-
자동 온도 설정 솔플레이트
- 석회질 관리
-
석회질 관리 - SMART CALC-CLEAN 기술
- 분리형 물탱크
-
예
- 물탱크 용량
-
1.1L
- 가변 스팀 레벨
-
1가지 설정
- 수직 스팀
-
예
- 품질 보증서/보증
-
2년 무상 A/S
-
기술 사양
- 소비전력
-
1,800W(대만: 1,500W, 브라질(127V), 한국 및 중국(220V): 1,600W)
- 압력
-
6.0바
- 스팀량
-
분당 45g
- 맞춤형 스팀 분사
-
예
- 스팀 부스트
-
90g
- 전압
-
220-240V
- 테크놀로지
-
자동 온도 설정 기술
-
안전
- 자동 전원 차단
-
예
-
크기 및 무게
- 열판 크기
-
116.7cm²
- 보관 시 제품 크기(가로 x 높이 x 세로)
-
42.6 x 44.4 x 124.7cm
- 연장 시 제품 크기(가로 x 높이 x 세로)
-
42.6 x 44.4 x 166.7cm
- 포장 크기(가로x높이x세로)
-
59.5 x 40.0 x 39.5cm
- 전원 코드 길이
-
1.8m
- 다리미판 크기(WxHxL)
-
33.6 x 70.5 x 3cm*, *보드 커버 포함
- 다리미 무게
-
0.78kg
- 제품 중량
-
10kg
- 포장 포함 총 무게
-
13.2kg
-
디자인
- 내장형 바퀴
-
예
- 색상
-
화이트/누가
-
액세서리/호환성
- 옷걸이
-
통합 플립 후크
- 조절식 다각 다리미판
-
끝부분이 좁은 조절식 일체형 다각 다리미판
- 조절식 봉
-
예
- 다리미 도킹 스테이션
-
측면 도킹 전용
- 석회질 제거 트레이
-
예
- *외부 기관에서 면에 10초간 스팀을 쏘이고 대장균, 황색포도상구균, 칸디다 알비칸스, 진드기의 존재 여부를 확인했습니다.
- **자사 필립스 스팀 다리미와 비교 시
- *** 스팀 다리미 대비, 소비자 조사, 2022년 10월 제품 배치 테스트 결과
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