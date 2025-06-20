일체형 시스템. 효율적이고 손쉬운 다림질.

필립스 올인원 6000 시리즈는 항상 가장 멋진 모습으로 만들어 주는 스마트한 솔루션입니다. 세련된 다리미, 스티머, 다리미판의 3-in-1 조합으로 되어 있어 옷을 세로로 걸거나 가로로 눕히거나 기울인 상태에서 빠르게 주름을 제거할 수 있습니다.