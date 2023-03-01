유연한 편의성을 보장하는 일체형 다각 보드

일체형 다각 보드는 테이퍼형 설계와 360도 회전 기능으로 유연하고 편리하게 사용할 수 있습니다. 까다로운 옷감의 수평 다림질, 섬세한 옷감의 수직 다림질은 물론, 그 밖에도 다양한 방식으로 활용이 가능합니다.