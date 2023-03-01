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    올인원 다림질 솔루션 올인원 8500 시리즈

    AIS8540/80

    획기적인 다림질

    필립스 올인원 8500 시리즈는 최고의 스타일을 위한 획기적인 솔루션입니다. 스팀 및 다림질을 함께 사용하면 쉬운 조작으로 강력한 성능을 편리하게 사용할 수 있습니다. 주름을 말끔히 없애주는 다용도 솔루션입니다.

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    올인원 다림질 솔루션 올인원 8500 시리즈

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    획기적인 다림질

    뛰어난 다용성, 성능 및 편의성**

    • 다각 보드,
    • 이중 열판 기술
    • 자동 온도 설정 기술
    • 인체공학적 다리미+ 헤드
    유연한 편의성을 보장하는 일체형 다각 보드

    유연한 편의성을 보장하는 일체형 다각 보드

    일체형 다각 보드는 테이퍼형 설계와 360도 회전 기능으로 유연하고 편리하게 사용할 수 있습니다. 까다로운 옷감의 수평 다림질, 섬세한 옷감의 수직 다림질은 물론, 그 밖에도 다양한 방식으로 활용이 가능합니다.

    스팀 다리미보다 더 나은 성능을 제공하는 이중 열판 기술**

    스팀 다리미보다 더 나은 성능을 제공하는 이중 열판 기술**

    이중 열판 기술로 스팀 다리미**보다 더 뛰어난 성능을 자랑합니다. 강력한 스팀이 옷감에 침투하여 주름을 펴므로 옷을 최상의 상태로 쉽게 관리할 수 있습니다.

    다림질이 더욱 편리해지는 인체공학적 다리미+ 헤드

    다림질이 더욱 편리해지는 인체공학적 다리미+ 헤드

    일반 스팀 다리미의 절반 무게***인 인체공학적인 다리미+ 헤드로 편안하게 주름을 제거할 수 있습니다.

    자동 온도 설정 기능으로 옷감이 눌어붙지 않습니다.

    자동 온도 설정 기능으로 옷감이 눌어붙지 않습니다.

    옷감이 탈 걱정이 없습니다. 자동 온도 설정 기능을 적용하여 옷감을 태울 염려가 없으므로 청바지에서 실크까지 마음 놓고 다림질을 할 수 있습니다.

    세균을 99.9% 제거*하여 악취를 제거하고 상쾌함을 선사합니다.

    세균을 99.9% 제거*하여 악취를 제거하고 상쾌함을 선사합니다.

    세균을 99.9% 제거*하여 악취를 제거하고 상쾌함을 선사하며 옷감을 오래도록 깔끔하게 유지합니다.

    집안 곳곳에서 유연하게 사용할 수 있는 탈착식 본체

    집안 곳곳에서 유연하게 사용할 수 있는 탈착식 본체

    탈착식 본체를 휴대하여 덮개와 커튼의 스팀 다림질부터 가구와 침대 살균까지 가정에서 필요한 모든 곳에 사용할 수 있습니다. 필요에 따라 본체와 다리미 헤드를 분리하여 이동하면 됩니다.

    옷을 편리하게 걸 수 있는 접이식 상단 후크

    옷을 편리하게 걸 수 있는 접이식 상단 후크

    상단 후크는 수직 다림질을 하거나 수납할 때 옷걸이를 받쳐줍니다. 사용하지 않거나 수평으로 다림질할 때는 상단 후크를 손쉽게 접어둘 수 있습니다.

    쉬운 이동을 위한 내장형 바퀴

    쉬운 이동을 위한 내장형 바퀴

    바퀴가 내장되어 있어 장치를 필요한 곳으로 쉽고 빠르게 운반할 수 있습니다.

    석회질을 제거할 필요 없이 오래 지속되는 스팀 성능

    석회질을 제거할 필요 없이 오래 지속되는 스팀 성능

    듀얼 엔진의 독특한 설계 덕분에 석회질을 제거하는 수고를 들이지 않아도 됩니다. 석회질을 제거하지 않고도 오래 가는 성능을 기대할 수 있습니다.

    한 번에 여러 옷감의 주름을 제거할 수 있는 1.2L 용량의 대형 물탱크

    한 번에 여러 옷감의 주름을 제거할 수 있는 1.2L 용량의 대형 물탱크

    3배 더 커진**의 1.2L 용량의 대형 탈착식 물탱크로 한 번에 여러 옷감의 주름을 펼 수 있습니다.

    빠른 예열: 90초

    빠른 예열: 90초

    90초 내에 빠르게 예열되어 마지막 순간에 옷매무새를 다듬어야 할 때 적합합니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      제품 유형
      올인원
      예열 시간
      90초
      열판 재질
      세라믹
      석회질 관리
      석회 제거 필요 없음
      분리형 물탱크
      물탱크 용량
      1.2L
      가변 스팀 레벨
      3가지 설정: Eco, Normal, Max.
      수직 스팀
      품질 보증서/보증
      2년 무상 A/S

    • 기술 사양

      소비전력
      2,200W
      압력
      6.0바
      스팀량
      분당 90g
      맞춤형 스팀 분사
      스팀 부스트
      300g
      주파수
      50-60 Hz
      전압
      110V(대만), 127V(브라질 LV), 220V(한국, 중국, 브라질 HV), 240V(기타 국가)
      테크놀로지
      자동 온도 설정 기술, 듀얼 히팅 기술

    • 안전

      자동 전원 차단

    • 크기 및 무게

      열판 크기
      196cm²
      보관 시 제품 크기(가로 x 높이 x 세로)
      49.5 x 50.5 x 121cm
      연장 시 제품 크기(가로 x 높이 x 세로)
      49.5 x 50.5 x 155cm
      포장 크기(가로x높이x세로)
      40 x 60.5 x 60cm
      전원 코드 길이
      1.9m
      호스 줄 길이
      1.28m
      다리미판 크기(WxHxL)
      36 x 83 x 3cm
      다리미 무게
      0.74kg
      제품 중량
      11.9kg
      포장 포함 총 무게
      15.7kg

    • 디자인

      내장형 바퀴
      색상
      다크 슬레이트/골드

    • 액세서리/호환성

      옷걸이
      통합 플립 후크
      조절식 다각 다리미판
      끝부분이 좁은 조절식 일체형 다각 다리미판
      다리미판 커버 - 상단 레이어
      3겹, 헤비 멜란지 탑 레이어
      조절식 봉
      다리미 도킹 스테이션
      다중 위치 도크: 다림판 오른쪽 및 위쪽

    • 원산지

      생산지
      중국

    Badge-D2C

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