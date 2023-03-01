획기적인 다림질
필립스 올인원 8500 시리즈는 최고의 스타일을 위한 획기적인 솔루션입니다. 스팀 및 다림질을 함께 사용하면 쉬운 조작으로 강력한 성능을 편리하게 사용할 수 있습니다. 주름을 말끔히 없애주는 다용도 솔루션입니다. 모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
획기적인 다림질
뛰어난 다용성, 성능 및 편의성**
- 다각 보드,
- 이중 열판 기술
- 자동 온도 설정 기술
- 인체공학적 다리미+ 헤드
유연한 편의성을 보장하는 일체형 다각 보드
일체형 다각 보드는 테이퍼형 설계와 360도 회전 기능으로 유연하고 편리하게 사용할 수 있습니다. 까다로운 옷감의 수평 다림질, 섬세한 옷감의 수직 다림질은 물론, 그 밖에도 다양한 방식으로 활용이 가능합니다.
스팀 다리미보다 더 나은 성능을 제공하는 이중 열판 기술**
이중 열판 기술로 스팀 다리미**보다 더 뛰어난 성능을 자랑합니다. 강력한 스팀이 옷감에 침투하여 주름을 펴므로 옷을 최상의 상태로 쉽게 관리할 수 있습니다.
다림질이 더욱 편리해지는 인체공학적 다리미+ 헤드
일반 스팀 다리미의 절반 무게***인 인체공학적인 다리미+ 헤드로 편안하게 주름을 제거할 수 있습니다.
자동 온도 설정 기능으로 옷감이 눌어붙지 않습니다.
옷감이 탈 걱정이 없습니다. 자동 온도 설정 기능을 적용하여 옷감을 태울 염려가 없으므로 청바지에서 실크까지 마음 놓고 다림질을 할 수 있습니다.
세균을 99.9% 제거*하여 악취를 제거하고 상쾌함을 선사합니다.
세균을 99.9% 제거*하여 악취를 제거하고 상쾌함을 선사하며 옷감을 오래도록 깔끔하게 유지합니다.
집안 곳곳에서 유연하게 사용할 수 있는 탈착식 본체
탈착식 본체를 휴대하여 덮개와 커튼의 스팀 다림질부터 가구와 침대 살균까지 가정에서 필요한 모든 곳에 사용할 수 있습니다. 필요에 따라 본체와 다리미 헤드를 분리하여 이동하면 됩니다.
옷을 편리하게 걸 수 있는 접이식 상단 후크
상단 후크는 수직 다림질을 하거나 수납할 때 옷걸이를 받쳐줍니다. 사용하지 않거나 수평으로 다림질할 때는 상단 후크를 손쉽게 접어둘 수 있습니다.
쉬운 이동을 위한 내장형 바퀴
바퀴가 내장되어 있어 장치를 필요한 곳으로 쉽고 빠르게 운반할 수 있습니다.
석회질을 제거할 필요 없이 오래 지속되는 스팀 성능
듀얼 엔진의 독특한 설계 덕분에 석회질을 제거하는 수고를 들이지 않아도 됩니다. 석회질을 제거하지 않고도 오래 가는 성능을 기대할 수 있습니다.
한 번에 여러 옷감의 주름을 제거할 수 있는 1.2L 용량의 대형 물탱크
3배 더 커진**의 1.2L 용량의 대형 탈착식 물탱크로 한 번에 여러 옷감의 주름을 펼 수 있습니다.
빠른 예열: 90초
90초 내에 빠르게 예열되어 마지막 순간에 옷매무새를 다듬어야 할 때 적합합니다.
기술 사양
-
일반 사양
- 제품 유형
-
올인원
- 예열 시간
-
90초
- 열판 재질
-
세라믹
- 석회질 관리
-
석회 제거 필요 없음
- 분리형 물탱크
-
예
- 물탱크 용량
-
1.2L
- 가변 스팀 레벨
-
3가지 설정: Eco, Normal, Max.
- 수직 스팀
-
예
- 품질 보증서/보증
-
2년 무상 A/S
-
기술 사양
- 소비전력
-
2,200W
- 압력
-
6.0바
- 스팀량
-
분당 90g
- 맞춤형 스팀 분사
-
예
- 스팀 부스트
-
300g
- 주파수
-
50-60 Hz
- 전압
-
110V(대만), 127V(브라질 LV), 220V(한국, 중국, 브라질 HV), 240V(기타 국가)
- 테크놀로지
-
자동 온도 설정 기술, 듀얼 히팅 기술
-
안전
- 자동 전원 차단
-
예
-
크기 및 무게
- 열판 크기
-
196cm²
- 보관 시 제품 크기(가로 x 높이 x 세로)
-
49.5 x 50.5 x 121cm
- 연장 시 제품 크기(가로 x 높이 x 세로)
-
49.5 x 50.5 x 155cm
- 포장 크기(가로x높이x세로)
-
40 x 60.5 x 60cm
- 전원 코드 길이
-
1.9m
- 호스 줄 길이
-
1.28m
- 다리미판 크기(WxHxL)
-
36 x 83 x 3cm
- 다리미 무게
-
0.74kg
- 제품 중량
-
11.9kg
- 포장 포함 총 무게
-
15.7kg
-
디자인
- 내장형 바퀴
-
예
- 색상
-
다크 슬레이트/골드
-
액세서리/호환성
- 옷걸이
-
통합 플립 후크
- 조절식 다각 다리미판
-
끝부분이 좁은 조절식 일체형 다각 다리미판
- 다리미판 커버 - 상단 레이어
-
3겹, 헤비 멜란지 탑 레이어
- 조절식 봉
-
예
- 다리미 도킹 스테이션
-
다중 위치 도크: 다림판 오른쪽 및 위쪽
-
원산지
- 생산지
-
중국
- 외부 기관에서 면에 10초간 스팀을 쏘이고 대장균, 황색포도상구균, 칸디다 알비칸스, 진드기의 존재 여부를 확인했습니다.
- *자사 필립스 스팀 다리미와 비교 시
- **스팀 다리미 대비, 소비자 조사, 2022년 10월 제품 배치 테스트 결과
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.