순수한 수분과 함께 하는 야외 활동!

GoZero Adventure 필터는 박테리아, 바이러스 및 낭종을 비롯한 수인성 미생물을 최대 99.999%* 제거하여 안전한 물을 보증합니다. 또한 미립자, 화학 물질 및 중금속을 감소시키고, 물맛과 깨끗함을 높여 줍니다.