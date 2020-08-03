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  • 순수한 수분과 함께 하는 야외 활동! 순수한 수분과 함께 하는 야외 활동! 순수한 수분과 함께 하는 야외 활동!

    GoZero 하이드레이션 보틀

    AWP2722LIR/97

    순수한 수분과 함께 하는 야외 활동!

    GoZero Adventure 필터는 박테리아, 바이러스 및 낭종을 비롯한 수인성 미생물을 최대 99.999%* 제거하여 안전한 물을 보증합니다. 또한 미립자, 화학 물질 및 중금속을 감소시키고, 물맛과 깨끗함을 높여 줍니다.

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    GoZero 하이드레이션 보틀

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    순수한 수분과 함께 하는 야외 활동!

    어디에서나 안전한 식수

    • 590ml/20oz
    • 인스턴트 정수
    • BPA 불포함 LDPE
    • 라임
    방진

    방진

    보틀과 함께 방진 캡이 제공되어 입에 닿는 부분이 깨끗하게 유지됩니다.

    내용물이 새는 것을 방지

    내용물이 새는 것을 방지

    누수 방지 설계로 가방 안에서도 물이 쏟아지지 않습니다.

    식기세척기 사용 가능

    식기세척기 사용 가능

    필터를 제외한 모든 부품은 식기세척기로 세척 가능합니다(최대 50°C).

    언제, 어디서나 안전한 식수

    혁신적인 전기 흡착 필터 매개로 작동하는 어드벤처 필터는 물 속의 수인성 병원균을 99.999%*까지 제거하여 언제 어디서나 안전한 식수를 즐길 수 있습니다**. 또한, 미립자, 화학 물질 및 중금속도 줄여줍니다. 보틀을 채우고 짜서 마시기만 하면 됩니다!

    필터 교체 시기를 알려 주는 타이머

    최적의 성능을 위해 타이머가 필터 교체 시기를 알려줍니다.

    기술 사양

    • 투입 수질

      어드벤처 필터 AWP294/AWP295
      • 한 눈에 보아도 깨끗한 물
      • 5~38℃
      • 바닷물을 여과하는 데 사용하지 마십시오
      Fitness 필터 AWP286/AWP287
      • 수돗물
      • 5~38℃

    • 일반 사양

      교체용 필터 카트리지
      • Fitness 필터 AWP286/AWP287
      • 어드벤처 필터 AWP294/AWP295
      필터 수명
      1개월
      색상
      라임
      필터 수량
      1개입 팩
      보틀 재질
      BPA 불포함 LDPE
      보틀 용량(필터 제외)
      590ml/20oz
    Badge-D2C

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    수상 내용

    • *국제 테스트 및 인증 기관 SGS의 테스트 결과에 따른 실험 환경 기준.
    • **항상 가장 깨끗하고 가장 믿을 수 있는 수원을 사용하십시오. 여과 성능 및 수명은 실험실 조건을 기준으로 기술되었습니다. 여과 후 물이 다시 오염될 수 있는 환경, 또는 위생 조건에 따라 효과가 제한될 수 있습니다.

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