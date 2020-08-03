AWP2722LIR/97
순수한 수분과 함께 하는 야외 활동!
GoZero Adventure 필터는 박테리아, 바이러스 및 낭종을 비롯한 수인성 미생물을 최대 99.999%* 제거하여 안전한 물을 보증합니다. 또한 미립자, 화학 물질 및 중금속을 감소시키고, 물맛과 깨끗함을 높여 줍니다.모든 혜택 보기
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
보틀과 함께 방진 캡이 제공되어 입에 닿는 부분이 깨끗하게 유지됩니다.
누수 방지 설계로 가방 안에서도 물이 쏟아지지 않습니다.
필터를 제외한 모든 부품은 식기세척기로 세척 가능합니다(최대 50°C).
혁신적인 전기 흡착 필터 매개로 작동하는 어드벤처 필터는 물 속의 수인성 병원균을 99.999%*까지 제거하여 언제 어디서나 안전한 식수를 즐길 수 있습니다**. 또한, 미립자, 화학 물질 및 중금속도 줄여줍니다. 보틀을 채우고 짜서 마시기만 하면 됩니다!
최적의 성능을 위해 타이머가 필터 교체 시기를 알려줍니다.
투입 수질
일반 사양
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.