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  • 진정한 에스프레소를 찾고 있지만, 번거로운 과정은 싫으신가요? 진정한 에스프레소를 찾고 있지만, 번거로운 과정은 싫으신가요? 진정한 에스프레소를 찾고 있지만, 번거로운 과정은 싫으신가요?

    바리스티나 에스프레소 머신

    BAR300/60

    진정한 에스프레소를 찾고 있지만, 번거로운 과정은 싫으신가요?

    좋아하는 원두를 넣고, 핸들을 돌리면 놀라운 에스프레소를 즐길 수 있습니다. 바리스티나는 자동으로 원두를 갈아 신선한 향을 선사합니다. 포터필터에 완벽하게 탬핑하고 전문가 수준의 압력으로 추출합니다. 정말 간단합니다

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    바리스티나 에스프레소 머신

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    진정한 에스프레소를 찾고 있지만, 번거로운 과정은 싫으신가요?

    이제 바리스티나를 만나 보세요.

    • 갓 갈아낸 원두는 최고의 커피 향과 맛을 선사합니다.
    • 핸들만 밀어주세요. 바리스티나가 자동으로 원두를 갈고, 탬핑하고, 커피를 추출합니다.
    • 포터필터를 분리하고 헹구기만 하면 됩니다. 이게 전부예요!
    • 이상적인 분쇄 크기. 정확한 압력. 정밀한 도징. 진정한 에스프레소는 이렇게 만들어집니다.
    • 16바 압력 펌프가 원두의 풍부한 풍미를 에스프레소에 담아냅니다.
    신선한 원두가 최고입니다.

    신선한 원두가 최고입니다.

    신선하게 갈린 원두는 최고의 커피 향과 맛을 선사합니다. 추출 직전에 원두를 갈면 일상적인 한 잔이 특별해집니다. 그저 커피와 정말 좋은 커피의 차이는 바로 여기에 있습니다.

    밀고, 추출하고, 즐기세요.

    밀고, 추출하고, 즐기세요.

    핸들만 돌리면 됩니다. 바리스티나가 자동으로 원두를 갈고, 탬핑하고, 커피를 추출합니다. 바리스타 기술이 필요 없습니다. 모든 것이 자동으로 처리되어 편안하게 에스프레소나 룽고를 즐길 수 있습니다.

    청소가 쉽습니다. 번거로움 없이.

    청소가 쉽습니다. 번거로움 없이.

    포터필터를 분리하고 헹구기만 하면 됩니다. 바리스티나는 청소가 빠르고 직관적입니다. 복잡한 단계 없이 간편함과 편리함을 위해 설계되었습니다.

    집에서 만나는 스타일리시한 작은 바리스타

    집에서 만나는 스타일리시한 작은 바리스타

    추측도, 조정도, 커피 낭비도 없습니다. Baristina는 이상적인 크기로 분쇄하고, 정확한 압력과 정밀한 용량으로 추출합니다 – 진정한 에스프레소의 맛을 내는 모든 요소를 갖추었습니다. 집에서 만나는 작은 바리스타입니다.

    진정한 부드러운 에스프레소

    진정한 부드러운 에스프레소

    16바 압력 펌프는 원두에서 풍부한 맛을 끌어내어 에스프레소를 위한 풍부하고 크리미한 크레마와 우리 모두가 사랑하는 균형 잡힌 풍미를 만들어냅니다.

    당신의 방식대로 즐기는 커피

    당신의 방식대로 즐기는 커피

    진한 에스프레소나 부드러운 룽고 중 어떤 것을 원하든, 선택하고 원하시면 더 진하게 만들어 취향에 맞는 맛있는 커피를 즐겨보세요. 선택은 언제나 여러분의 몫입니다!

    작지만 강력한 성능!

    작지만 강력한 성능!

    바리스티나는 성능을 희생하지 않으면서도 어떤 주방 조리대에도 완벽하게 어울립니다. 크기에 속지 마세요. 컴팩트하지만 집에서 풍부한 바리스타 스타일의 커피를 만들기에 충분한 성능을 갖추고 있습니다. 더 이상 주방 공간이 문제가 되지 않습니다!

    낭비는 줄이고, 맛은 풍부하게. 캡슐 없이

    낭비는 줄이고, 맛은 풍부하게. 캡슐 없이

    신선한 원두는 더 풍부한 맛을 의미합니다. 또한 플라스틱이나 알루미늄 폐기물도 줄여줍니다. 포터필터에서 커피 퍽을 간단히 배출하기만 하면 됩니다. 원두가 바로 분쇄되어 퇴비로 사용하기에 완벽합니다.

    가볍고　친환경적이고 깨끗하게.

    가볍고　친환경적이고 깨끗하게.

    바리스티나는 지속 가능성을 염두에 두고 설계되었습니다. 에너지 효율적이며*, 50% 재활용 플라스틱**으로 만들어졌고 100% 플라스틱 프리 박스에 담겨 제공됩니다.

    쉿 – 정말 조용합니다!

    쉿 – 정말 조용합니다!

    간단하고 조용하게 만든 진정한 에스프레소를 즐길 수 있습니다.

    당신의 원두, 당신의 선택

    당신의 원두, 당신의 선택

    좋아하는 원두를 선택할 수 있습니다. 바리스티나는 다양한 원두 유형을 인식하고 항상 맛있는 커피를 만들어냅니다. 항상 원두에서 최상의 맛을 추출합니다. 선택은 언제나 여러분의 몫입니다.

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      루마니아
      디자인:
      네덜란드

    • 뛰어난 에너지 효율

      대기 모드 전력 소비량
      해당 없음
      꺼짐 모드 전력 소비량
      0.2W
      네트워크 대기 모드 전력 소비
      해당 없음
      대기 모드로 자동 전환되기 전 시간
      0분
      측정 표준
      EN 50564:2011

    • 기술 사양

      펌프 압력
      16바
      그라인더 재질
      세라믹
      소음 레벨
      72dB
      전압
      220~240V
      진동수
      50Hz
      제품 중량
      5kg
      제품 규격
      180mm(폭), 345mm(높이), 380mm(깊이)
      코드 길이
      85cm

    • 커피 설정

      음료
      • 에스프레소
      • 룽고
      강도 조절
      커피 용량
      조절식

    • 일반 사양

      커피 원두 용량
      170그램
      물탱크 용량
      1.2L
      최대 컵 높이
      135mm
      에스프레소 추출 시간
      60초 이하
      식기세척기 사용가능 부품
      • 드립 트레이
      • 드립 트레이 뚜껑
      워터 필터 호환 가능
      없음
      자동 전원 꺼짐
      포함된 액세서리
      포타필터

    • 서비스

      2년 보증

    • 지속 가능성

      대기 모드 전력 소모
      2.6Wh
      에너지 절약 추출
      122.8Wh
      포장 재질
      재활용 소재 95% 이상, 100% 재활용 가능
      머신 재질
      물과 커피가 닿는 부위를 제외하고, 플라스틱의 50% 이상 재활용

    Badge-D2C

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    • * 스위스 에너지 효율 기준 A+ 에너지 등급
    • ** 물이나 커피가 닿는 부품은 제외.

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