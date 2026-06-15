BAR320/00
번거로움 없이 쉽게 에스프레소를 즐기고 싶으신가요? 바리스티나를 사용해 보세요.
좋아하는 원두를 넣고 포터필터를 스와이프하면 훌륭한 에스프레소를 즐길 수 있습니다. 기분에 따라 원두를 바꿔 보세요. 하루를 시작할 때는 다크 로스팅, 휴식할 때는 미디엄 로스팅, 또는 디카페인도 좋습니다. 간단하게 다이얼을 돌리기만 하면 됩니다.모든 혜택 보기
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갓 갈아낸 원두가 최고의 커피 향을 선사합니다.
16바 압력 펌프로 원두의 풍미를 최대로 끌어냅니다.
하루를 시작할 때는 진한 로스팅, 여유로운 시간에는 미디엄 로스팅. 듀얼 원두 용기로 원두를 바꿔 보세요.
포터필터를 스와이프하고 나머지는 바리스티나에 맡기세요.
에스프레소, 룽고, 더 진한 강도까지 – 원하는 대로 즐기세요.
이상적인 분쇄도. 정밀한 압력. 정확한 계량. 이것이 바로 리얼 에스프레소의 공식입니다. 복잡한 분쇄도 조절은 걱정 마세요. 바리스티나가 알아서 다 해줄 테니까요!
포터필터를 물로 헹구거나 가볍게 천으로 닦아주기만 하면 세척 끝! 닦기 힘들게 숨겨진 내부 공간이 없어 더욱 깔끔합니다.
어느 주방에나 어울리는 컴팩트한 디자인, 바리스타급 커피를 만드는 강력한 성능.
원두가루까지 남김없이, 퇴비로 활용하기에도 좋습니다.
50% 재활용 플라스틱*.
바리스티나는 리얼 에스프레소를 조용하게 만듭니다.
원두는 고객님이 선택하고 바리스티나가 최고의 맛을 끌어냅니다. 선택은 언제나 고객님의 몫입니다.
원산지
뛰어난 에너지 효율
기술 사양
커피 설정
일반 사양
서비스
지속 가능성
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