번거로움 없이 쉽게 에스프레소를 즐기고 싶으신가요? 바리스티나를 사용해 보세요.

좋아하는 원두를 넣고 포터필터를 스와이프하면 훌륭한 에스프레소를 즐길 수 있습니다. 기분에 따라 원두를 바꿔 보세요. 하루를 시작할 때는 다크 로스팅, 휴식할 때는 미디엄 로스팅, 또는 디카페인도 좋습니다. 간단하게 다이얼을 돌리기만 하면 됩니다.