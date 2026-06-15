에스프레소를 원하지만, 번거로운 과정은 싫으신가요?
좋아하는 원두를 넣고 포터필터를 밀면 훌륭한 에스프레소를 즐길 수 있습니다. 스테인리스 스틸로 제작된 바리스티나는 시대를 초월한 디자인과 완벽한 정밀함을 결합하여 에스프레소와 룽고(커피), 아이스 커피를 제공합니다. 모든 혜택 보기
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에스프레소를 원하지만, 번거로운 과정은 싫으신가요?
이제 바리스티나를 만나 보세요.
- 최고의 커피 향을 위한 갓 분쇄한 원두.
- 풍부한 맛 추출을 위한 16bar 압력 펌프.
- 바리스티나가 자동으로 분쇄, 탬핑, 추출합니다.
- 에스프레소. 룽고(커피). 아이스 커피. 강한 농도.
- 간편한 청소 - 지저분한 숨겨진 부분이 없습니다.
신선함이 최고입니다.
갓 갈아낸 원두가 최고의 커피 향을 선사합니다.
리얼 에스프레소를 손쉽게.
16바 압력 펌프로 원두의 풍미를 최대로 끌어냅니다.
스와이프, 추출하고, 즐기세요.
포터필터를 스와이프하고, 나머지는 바리스티나에 맡기세요.
최고의 한 잔을 즐겨 보세요.
에스프레소. 룽고(커피). 아이스 커피. 더 진한 맛. 선택은 여러분의 몫입니다.
나만의 아이스 커피를 만들어 보세요.
진하게 추출하고, 즉시 차갑게 식혀 부드러운 아이스 커피를 즐겨 보세요.
나만의 작은 바리스타
이상적인 분쇄 크기. 정확한 압력. 정밀한 도징. 이것이 리얼 에스프레소를 만드는 방법입니다.
복잡한 과정은 이제 그만.
포터필터를 물에 헹구거나 가볍게 천으로 닦아주기만 하면 세척 끝! 닦기 힘들게 숨겨진 내부 공간이 없어 더욱 깔끔합니다.
작지만 강력한 성능!
어느 주방에나 어울리는 컴팩트한 디자인, 바리스타급 커피를 만드는 강력한 성능.
시대를 초월한 디자인.
우아함과 일상의 편리함이 만나는 곳.
낭비는 줄이고, 풍미는 더 깊게.
원두가루까지 남김없이, 퇴비로 활용하기에도 좋습니다.
슬림하고, 친환경적이고 깔끔하게.
재활용 가능한 박스
쉿 – 정말 조용합니다!
바리스티나는 리얼 에스프레소를 조용하게 만듭니다.
여러분의 원두, 여러분의 선택.
원두를 선택하면 바리스티나가 최고의 맛을 끌어냅니다. 선택은 언제나 여러분의 몫입니다.
기술 사양
-
원산지
- 원산지
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루마니아
- 디자인:
-
네덜란드
-
뛰어난 에너지 효율
- 대기 모드 전력 소비량
-
해당 없음
- 꺼짐 모드 전력 소비량
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0.2W
- 네트워크 대기 모드 전력 소비
-
해당 없음
- 대기 모드로 자동 전환되기 전 시간
-
0분
- 에너지 절약 추출
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약 123Wh
- 측정 표준
-
EN 50564:2011
-
기술 사양
- 펌프 압력
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16바
- 그라인더 재질
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세라믹
- 전압
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220-240V
- 진동수
-
60Hz
- 제품 중량
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5.8kg
- 제품 규격
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184(W) x 381(L) x 352(H)mm
- 코드 길이
-
80cm
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커피 설정
- 음료
-
에스프레소, 룽고(커피), 아이스 커피
- 강도 조절
-
예
- 커피 용량
-
조절가능
- 분쇄 굵기 설정
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최적의 분쇄 크기 설정
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일반 사양
- 커피 원두 용량
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170g
- 물탱크 용량
-
1.2L
- 최대 컵 높이
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컵 플랫폼 사용 시: 90mm; 컵 플랫폼 없이 드립 트레이 사용 시: 128mm; 드립 트레이 없이: 142mm
- 에스프레소 추출 시간
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약 60초
- 식기세척기 사용가능 부품
-
커피 드립 트레이
- 워터 필터 호환 가능
-
없음
- 자동 전원 꺼짐
-
예
- 포함된 액세서리
-
컵 플랫폼, 커피 드립 트레이, 커피 드립 트레이 커버
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서비스
- 2년 보증
-
예
-
지속 가능성
- 포장 재질
-
재활용 소재 95% 이상, 100% 재활용 가능
- 머신 재질
-
스테인리스 스틸
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