에스프레소를 원하지만, 번거로운 과정은 싫으신가요?

좋아하는 원두를 넣고 포터필터를 밀면 훌륭한 에스프레소를 즐길 수 있습니다. 스테인리스 스틸로 제작된 바리스티나는 시대를 초월한 디자인과 완벽한 정밀함을 결합하여 에스프레소와 룽고(커피), 아이스 커피를 제공합니다.