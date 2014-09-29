BHD176/00
성능과 스타일을 모두 고려한 디자인
필립스 DryCare 프로 AC 드라이어의 전문가용 AC 모터는 최대 시속 95km의 풍속으로 전문가의 손길이 닿은 듯한 결과를 빠르게 만들어 줍니다. 가벼운 무게 덕분에 다루기가 더욱 간편하며 편안한 드라이 경험을 선사합니다.모든 혜택 보기
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이온 컨디셔닝으로 정전기를 방지하는 드라이가 가능합니다. 음이온 충전으로 정전기를 제거하고 모발을 보호하며 모발의 큐티클을 부드럽게 정리하여 모발의 빛과 광택이 강화됩니다. 그 결과 아름답게 빛나는 부드러운 머릿결을 만들어 줍니다.
필립스 DryCare 프로 헤어 드라이어의 더욱 가볍고 컴팩트한 디자인 덕분에 사용이 더욱 편리해졌습니다. 인체공학적인 핸들로 편안한 그립감을 경험해 보세요.
프로페셔널 스타일링에 필수 기능인 콜드샷 버튼은 차가운 공기를 강력하게 분사해 줍니다. 스타일링 후 스타일을 고정하기 위해 사용됩니다.
필립스 DryCare 프로 2200W는 전문가용으로 개발된 고성능 AC 모터를 사용합니다. 최대 시속 95km의 풍속으로 빠르고 효과적인 결과를 얻으실 수 있습니다.
볼륨 디퓨저는 드라이하는 동안 모발에 바람을 고르게 분사하여, 볼륨은 살리고 곱슬거림은 줄여줍니다. 최상의 스타일링 효과를 보려면 디퓨저를 정수리와 모근에 가까이 대보세요. 디퓨저의 촘촘한 마사지 핀이 볼륨감을 더해주고 모발을 풍성하게 하며 컬 모양을 잡아줍니다.
2200W에 달하는 DryCare 프로 헤어 드라이어의 빠르고 뛰어난 성능의 공기 흐름 덕분에 전문가와 같은 드라이와 스타일링이 가능합니다.
모발 보호(Thermo Protect) 온도 설정은 최적의 드라이 온도를 제공하고 과열로부터 모발을 보호해줍니다. 동일한 파워의 바람으로 최상의 모발 관리 효과를 얻을 수 있습니다.
온도 및 속도 설정을 손쉽게 조정하고 제어하여 완벽한 스타일을 만들어 보세요. 3단계 온도 설정과 2단계 속도 설정으로 마음대로 제어할 수 있기 때문에 정확한 드라이와 스타일이 가능합니다.
7mm 크기의 노즐은 특정 위치에 정확한 스타일링이 가능하도록 흐름을 잡아줍니다. 드라이와 스타일링 중에도 사용하기 적합한 브러시 액세서리입니다.
기술 사양
특징
서비스
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