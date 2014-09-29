웨이브와 탄력있는 볼륨 스타일링을 위한 볼륨 디퓨저

볼륨 디퓨저는 드라이하는 동안 모발에 바람을 고르게 분사하여, 볼륨은 살리고 곱슬거림은 줄여줍니다. 최상의 스타일링 효과를 보려면 디퓨저를 정수리와 모근에 가까이 대보세요. 디퓨저의 촘촘한 마사지 핀이 볼륨감을 더해주고 모발을 풍성하게 하며 컬 모양을 잡아줍니다.