BHD184/00
액티브 열 보호로 22% 더 반짝이는 머릿결*
따뜻한 바람과 시원한 바람이 지속적으로 교차하면서 모발과 두피에 상쾌함을 선사합니다. 2200W의 드라이 성능과 터보부스트 설정으로 빠르고 강력하게 드라이와 스타일링을 완성할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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필립스의 혁신적인 기술인 ThermoBalance가 스마트하고 효과적으로 모발을 보호해줍니다. 센서가 지속적으로 공기의 온도를 감지하여 조절해주므로 빠르고 건강한 드라이가 가능합니다. ThermoBalance 센서가 활성화되면 LED 램프가 켜집니다. 쾌적하고 일정하게 온도가 변화하는 것을 느끼실 수 있으며 모발에 열로 인한 손상이 생기는 것이 방지됩니다. 모발과 두피를 능동적이고 지속적인 방식으로 보호해 줍니다.
이 전문가용 2200W 헤어 드라이어는 강력한 바람을 선사합니다. 힘과 속도의 결합으로 모발을 보다 빠르고 간편하게 건조시키고 스타일링할 수 있습니다.
전문가용 드라이기의 필수 설정인 쿨샷은 차가운 공기를 강력하게 분사함으로써 스타일링 후 스타일을 고정 및 마무리하는 데 사용됩니다.
온도 및 속도 설정을 손쉽게 조정하고 제어하여 완벽한 스타일을 만들어 보세요. 3단계 온도 설정과 2단계 속도 설정으로 마음대로 제어할 수 있으므로 정확한 드라이와 스타일이 가능해집니다.
11mm 크기의 슬림 스타일링 노즐을 통해 바람이 집중 분사되므로 특정 부위에 정교한 스타일을 연출하는 데 적합합니다. 머리를 다시 손질하거나 스타일을 고정하는 데 안성맞춤입니다.
비대칭형 마사지 디퓨저는 인체공학적인 형태의 독특한 비대칭형 디자인으로 더욱 사용하기 쉽고 직관적입니다. 디퓨저가 머리에 바람을 고르게 분사하여 모발을 더욱 건강하게 드라이하고, 볼륨을 살리면서도 정전기는 줄여줍니다. 고무 핀은 마사지를 하거나 두피를 자극하고 모발의 탄력을 증가시키는 데 사용할 수 있습니다. 최상의 스타일링을 위해 디퓨저를 정수리와 모근 부분에 가깝게 대고 디퓨저 마사지 핀으로 컬을 살리며 모양을 잡아보세요.
터보 부스트 버튼을 누르면 강력한 바람을 일으켜 더욱 빠른 드라이가 가능합니다.
이온 컨디셔닝으로 즉각적인 모발 관리 효과를 누려 보세요. 충전된 음이온이 정전기를 제거하고 모발을 보호해주므로 모발의 윤기와 광택이 강화됩니다. 이온 컨디셔닝으로 곱슬거림 없이 아름답게 빛나는 부드러운 머릿결을 만들어 보세요.
핸들 받침대에 있는 고무 마감된 고리를 사용해 가정이나 호텔에서 간편하게 보관할 수 있습니다.
1.8m 코드
기술 사양
특징
서비스
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