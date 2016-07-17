액티브 온도 보호를 제공하는 ThermoBalance

필립스의 혁신적인 기술인 ThermoBalance가 스마트하고 효과적으로 모발을 보호해줍니다. 센서가 지속적으로 공기의 온도를 감지하여 조절해주므로 빠르고 건강한 드라이가 가능합니다. ThermoBalance 센서가 활성화되면 LED 램프가 켜집니다. 쾌적하고 일정하게 온도가 변화하는 것을 느끼실 수 있으며 모발에 열로 인한 손상이 생기는 것이 방지됩니다. 모발과 두피를 능동적이고 지속적인 방식으로 보호해 줍니다.