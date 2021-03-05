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    3000 Series 헤어 드라이어

    BHD302/10

    낮은 온도로 만나는 강력한 드라이

    독특한 디자인의 ThermoProtect 액세서리는 일상적인 헤어 케어에서 따뜻한 공기와 시원한 공기를 강력하게 혼합합니다.

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    3000 Series 헤어 드라이어

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    낮은 온도로 만나는 강력한 드라이

    ThermoProtect 액세서리 포함

    • 1600W
    • ThermoProtect 액세서리
    • 3가지 온도 및 속도 설정
    1600W의 드라이 성능

    1600W의 드라이 성능

    1600W 헤어 드라이어는 최적의 공기 흐름을 제공하여 매일 아름다운 스타일을 연출할 수 있습니다.

    ThermoProtect 액세서리

    ThermoProtect 액세서리

    독특하게 디자인된 ThermoProtect 액세서리는 일상적인 헤어 케어에서 따뜻하고 시원한 공기를 강력하게 혼합합니다. 머리를 빠르게 드라이하면서 온도를 10°C 떨어뜨립니다.

    3가지 온도 및 속도 설정

    3가지 온도 및 속도 설정

    3가지의 사전 선택 속도/온도 조합을 통해 빠르고 쉽게 완벽한 스타일을 연출할 수 있습니다.

    냉풍 설정으로 스타일 마무리

    냉풍 설정으로 스타일 마무리

    냉풍 설정으로 차가운 공기를 강력하게 분사하여 스타일을 마무리하고 고정할 수 있습니다.

    터치 업 및 디테일한 스타일링을 위한 슬림 노즐

    터치 업 및 디테일한 스타일링을 위한 슬림 노즐

    슬림 노즐은 바람이 정확하게 집중되어 빠르게 터치 업을 할 수 있고, 작은 디테일도 완벽하게 다듬을 수 있습니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      노즐
      14mm
      ThermoProtect 액세서리

    • 기술 사양

      코드 길이
      1.8  m
      전압
      220-240V
      전력
      1600  W
      모터
      DC

    • 특징

      보관 고리
      온도/속도 설정
      3
      설정
      냉풍 설정

    • 서비스

      전 세계 2년 무상 보증

    • 헤어 케어 기술

      모발 보호(Thermo Protect) 기능

    Badge-D2C

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