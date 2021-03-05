BHD340/19
낮은 온도로 만나는 강력한 드라이
독특한 디자인의 ThermoProtect 액세서리는 일상적인 헤어 케어에서 따뜻한 공기와 시원한 공기를 강력하게 혼합합니다.모든 혜택 보기
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2100W 헤어 드라이어는 강력한 바람으로 매일 아름다운 스타일을 연출해 줍니다.
독특하게 디자인된 ThermoProtect 액세서리는 일상적인 헤어 케어에서 따뜻하고 시원한 공기를 강력하게 혼합합니다. 머리를 빠르게 드라이하면서 온도를 15°C 떨어뜨립니다.
모발과 스타일에 가장 적합한 열과 속도를 쉽게 선택할 수 있습니다. 6가지 설정으로 사용자에 맞는 스타일링을 위한 정교한 조작이 가능합니다.
냉풍 설정으로 차가운 공기를 강력하게 분사하여 스타일을 마무리하고 고정할 수 있습니다.
슬림 노즐은 바람이 정확하게 집중되어 빠르게 터치 업을 할 수 있고, 작은 디테일도 완벽하게 다듬을 수 있습니다.
규격 및 무게
액세서리
기술 사양
특징
서비스
헤어 케어 기술
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