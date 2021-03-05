6가지 온도 및 속도 설정으로 정교한 조작

모발과 스타일에 가장 적합한 열과 속도를 쉽게 선택할 수 있습니다. 6가지 설정으로 사용자에 맞는 스타일링을 위한 정교한 조작이 가능합니다.