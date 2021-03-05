고급 이온 케어로 곱슬거림 없이 윤기 있는 모발

강력한 이온 시스템은 드라이 세션당 최대 2천만 개의 이온*을 발생시켜 모발의 윤기를 더욱 강화시킵니다. 윤기 있고 곱슬거림 없는 모발을 경험할 수 있습니다.