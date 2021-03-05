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    3000 Series 헤어 드라이어

    BHD351/10

    낮은 온도로 만나는 강력한 드라이

    독특한 디자인의 ThermoProtect 액세서리는 일상적인 헤어 케어에서 따뜻한 공기와 시원한 공기를 강력하게 혼합합니다.

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    3000 Series 헤어 드라이어

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    모두 보기 헤어 드라이어

    낮은 온도로 만나는 강력한 드라이

    ThermoProtect 액세서리 포함

    • 2100W
    • ThermoProtect 액세서리
    • 고급 이온 케어
    • 6가지 온도 및 속도 설정
    2100W의 강력한 드라이

    2100W의 강력한 드라이

    2100W 헤어 드라이어는 강력한 바람으로 매일 아름다운 스타일을 연출해 줍니다.

    ThermoProtect 액세서리

    ThermoProtect 액세서리

    독특하게 디자인된 ThermoProtect 액세서리는 일상적인 헤어 케어에서 따뜻하고 시원한 공기를 강력하게 혼합합니다. 머리를 빠르게 드라이하면서 온도를 15°C 떨어뜨립니다.

    고급 이온 케어로 곱슬거림 없이 윤기 있는 모발

    고급 이온 케어로 곱슬거림 없이 윤기 있는 모발

    강력한 이온 시스템은 드라이 세션당 최대 2천만 개의 이온*을 발생시켜 모발의 윤기를 더욱 강화시킵니다. 윤기 있고 곱슬거림 없는 모발을 경험할 수 있습니다.

    6가지 온도 및 속도 설정으로 정교한 조작

    6가지 온도 및 속도 설정으로 정교한 조작

    모발과 스타일에 가장 적합한 열과 속도를 쉽게 선택할 수 있습니다. 6가지 설정으로 사용자에 맞는 스타일링을 위한 정교한 조작이 가능합니다.

    냉풍 설정으로 스타일 마무리

    냉풍 설정으로 스타일 마무리

    냉풍 설정으로 차가운 공기를 강력하게 분사하여 스타일을 마무리하고 고정할 수 있습니다.

    터치 업 및 디테일한 스타일링을 위한 슬림 노즐

    터치 업 및 디테일한 스타일링을 위한 슬림 노즐

    슬림 노즐은 바람이 정확하게 집중되어 빠르게 터치 업을 할 수 있고, 작은 디테일도 완벽하게 다듬을 수 있습니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      노즐
      14mm
      ThermoProtect 액세서리

    • 기술 사양

      코드 길이
      1.8  m
      전압
      220-240V
      전력
      2100  W
      모터
      DC
      꺼짐 모드 전력
      < 0.3W

    • 특징

      보관 고리
      온도/속도 설정
      6
      설정
      냉풍 설정

    • 서비스

      전 세계 2년 무상 보증

    • 헤어 케어 기술

      이온 케어
      모발 보호(Thermo Protect) 기능

    Badge-D2C

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