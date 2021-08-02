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    5000 Series 헤어 드라이어

    BHD500/09

    ThermoShield 기술로

    ThermoShield 기술은 드라이어 공기의 온도를 최적의 수준으로 효과적으로 제어하여 열로 인한 손상으로부터 모발을 완벽하게 보호합니다.

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    5000 Series 헤어 드라이어

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    ThermoShield 기술로

    열 손상이 적은 스타일

    • 2200W
    • ThermoShield 기술
    • 2배 이온 케어*
    • 3가지 온도 및 2가지 속도 설정
    완벽한 열 보호를 위한 ThermoShield 기술

    완벽한 열 보호를 위한 ThermoShield 기술

    과열 감지 센서는 공기 온도를 능동적으로 최적화하고 제어하여 과열로 인한 모발 손상을 방지합니다.** ThermoShield 기술 적용으로 스트레스 없이 드라이할 수 있습니다.

    2배 더 강화된 이온 케어*로 곱슬거림 없이 윤기 있는 모발

    2배 더 강화된 이온 케어*로 곱슬거림 없이 윤기 있는 모발

    강력한 이온 시스템은 드라이 세션당 최대 4천만 개의 이온을 발생시켜 모발의 윤기를 더욱 강화시킵니다. 윤기 있고 곱슬거림 없는 모발을 경험할 수 있습니다.

    6가지 온도 및 속도 설정으로 정교한 조작

    6가지 온도 및 속도 설정으로 정교한 조작

    모발과 스타일에 가장 적합한 열과 속도를 쉽게 선택할 수 있습니다. 6가지 설정으로 사용자에 맞는 스타일링을 위한 정교한 조작이 가능합니다.

    스타일을 완성해주는 쿨샷

    스타일을 완성해주는 쿨샷

    쿨샷 버튼은 차가운 공기를 강력하게 분사해 줍니다. 스타일링을 마무리한 후 스타일을 고정하기 위해 사용됩니다.

    2200W의 빠른 드라이로 전문가 수준의 스타일 연출

    이 전문가용 2200W 헤어 드라이어는 강력한 바람을 선사합니다. 힘과 속도의 결합으로 모발을 보다 빠르고 간편하게 건조하고 스타일링할 수 있습니다.

    강력한 모터로 최대 시속 110km의 바람 제공***

    이 헤어 드라이어의 고성능 모터는 전문가용으로 개발되었습니다. 최대 시속 110km***의 바람을 낼 수 있어 빠르게 건조하여 멋진 스타일을 연출할 수 있습니다.

    터치 업 및 디테일한 스타일링을 위한 슬림 노즐

    슬림 노즐은 바람이 정확하게 집중되어 빠르게 터치 업을 할 수 있고, 작은 디테일도 완벽하게 다듬을 수 있습니다.

    기술 사양

    • 규격 및 무게

      제품 + 액세서리
      0.63kgs

    • 액세서리

      노즐
      14mm

    • 기술 사양

      코드 길이
      1.8  m
      전력
      2200  W
      전압
      220V
      모터
      DC
      색상 및 마감
      화이트 및 메탈릭

    • 특징

      보관 고리
      온도/속도 설정
      6
      쿨샷

    • 서비스

      전 세계 2년 무상 보증

    • 헤어 케어 기술

      이온 기술
      2배 더 강화된 이온*
      ThermoShield 기술

    Badge-D2C

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