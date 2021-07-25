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ThermoShield 기술로
ThermoShield 기술은 드라이어 공기의 온도를 최적의 수준으로 효과적으로 제어하여 열로 인한 손상으로부터 모발을 완벽하게 보호합니다.모든 혜택 보기
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과열 감지 센서는 공기 온도를 능동적으로 최적화하고 제어하여 과열로 인한 모발 손상을 방지합니다.** ThermoShield 기술 적용으로 스트레스 없이 드라이할 수 있습니다.
이 헤어 드라이어의 고성능 모터는 전문가용으로 개발되었습니다. 최대 시속 110km***의 바람을 낼 수 있어 빠르게 건조하여 멋진 스타일을 연출할 수 있습니다.
미네랄 이온은 자외선으로 인해 발생할 수 있는 머릿결 손상을 감소시켜***** 모발이 보다 부드러워지며 다양한 스타일링이 가능합니다.
강력한 이온 시스템은 드라이 세션당 최대 4천만 개의 이온을 발생시켜 모발의 윤기를 더욱 강화시킵니다. 윤기 있고 곱슬거림 없는 모발을 경험할 수 있습니다.
모발과 스타일에 가장 적합한 열과 속도를 쉽게 선택할 수 있습니다. 6가지 설정으로 사용자에 맞는 스타일링을 위한 정교한 조작이 가능합니다.
냉풍 설정으로 차가운 공기를 강력하게 분사하여 스타일을 마무리하고 고정할 수 있습니다.
구부리는 접이식 손잡이가 있는 컴팩트한 디자인으로 휴대 및 보관이 용이하며 헤어 드라이어를 어디든지 들고 다닐 수 있습니다.
2200W의 더 강력한 바람으로 모발을 보호하면서도 드라이가 20%*** 더 빨라졌습니다.
슬림 노즐은 바람이 정확하게 집중되어 빠르게 터치 업을 할 수 있고, 작은 디테일도 완벽하게 다듬을 수 있습니다.
규격 및 무게
액세서리
기술 사양
특징
서비스
헤어 케어 기술
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