BHD720/09
30% 더 빠르게*. 더 가볍게**. 최상의 모발 보호.
필립스 7000 시리즈 헤어 드라이어는 전문적인 결과를 빠르게 제공합니다. 수백만 개의 이온이 모발의 윤기를 강화하는 동시에 ThermoShield 고급 기술이 온도를 감지하여 모발이 과열되지 않도록 보호합니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
듀얼 센서 시스템이 실내 온도를 지속적으로 감지하고 세션당 24,000회*** 능동적으로 드라이 온도를 조절하여 모발이 과열되지 않도록 보호합니다. 어떤 환경에서도 25% 더 일관된**** 드라이 온도를 즐기세요.
혁신적인 팬 블레이드 및 특수 설계된 히터로 4분 만에 머리가 마르는 마법을 체험할 수 있습니다*****.
부드럽고 건강한 모발을 위해 수분을 공급합니다. 이온수 기술은 이온화 장치가 없을 때보다 1000배 이상의 수분을 생성합니다.
모발을 부드럽고 다양한 스타일링으로 유지하세요. 미네랄 이온 기술이 자외선으로 인한 표면 손상으로부터 모발을 보호합니다******.
이온은 모발의 윤기를 강화하여 곱슬거림 없이 광택 있는 스타일링을 선사합니다. 필립스의 강력한 이온 시스템은 모발을 건조할 때마다 최대 8천만 개의 이온을 생성합니다.
헤어 드라이어의 인체공학적 디자인으로 20% 더 가벼워졌습니다**. 스타일리시함과 편안함을 동시에 누릴 수 있습니다.
일년 내내 편안함을 유지하세요. 지능형 고온 및 저온 모드는 계절에 가장 적합한 드라이 온도를 자동으로 설정합니다******. 고온 및 저온 모드의 드라이로 자연스러운 윤기를 유지할 수 있습니다.
직관적인 LED 패널의 4단계 온도 설정과 2단계 팬 속도 조절로 스타일을 마음껏 연출하세요. 쿨샷 버튼으로 강렬한 바람을 쐬면 전문가 수준의 헤어 스타일링을 위한 필수 프로페셔널 기능을 사용할 수 있습니다.
이 헤어 드라이어는 에너지를 25% 더 적게 사용하면서도******** 프로페셔널한 드라이와 스타일링 효과를 제공합니다.
공기 흐름, 압력 및 열 전달이 개선된 1800W 헤어 드라이어는 표준 2300W 헤어 드라이어보다 성능이 훨씬 뛰어납니다.
필요한 곳에 뜨거운 바람을 분사하세요. 슬림 스타일링 노즐이 자석으로 부착되어 제자리에 완벽하게 고정되므로 빠르게 수정하고 디테일을 살릴 수 있습니다.
규격 및 무게
액세서리
기술 사양
특징
서비스
헤어 케어 기술
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