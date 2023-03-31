ThermoShield 고급 기술이 과열로부터 모발을 보호합니다.

듀얼 센서 시스템이 실내 온도를 지속적으로 감지하고 세션당 24,000회*** 능동적으로 드라이 온도를 조절하여 모발이 과열되지 않도록 보호합니다. 어떤 환경에서도 25% 더 일관된**** 드라이 온도를 즐기세요.