검색어

  • 30% 더 빠르게*. 더 가볍게**. 최상의 모발 보호. 30% 더 빠르게*. 더 가볍게**. 최상의 모발 보호. 30% 더 빠르게*. 더 가볍게**. 최상의 모발 보호.

    Hair Dryer 7000 시리즈

    BHD723/09

    30% 더 빠르게*. 더 가볍게**. 최상의 모발 보호.

    필립스 7000 시리즈 헤어 드라이어는 전문적인 결과를 빠르게 제공합니다. 수백만 개의 이온이 모발의 윤기를 강화하는 동시에 ThermoShield 고급 기술이 온도를 감지하여 모발이 과열되지 않도록 보호합니다.

    모든 혜택 보기

    Hair Dryer 7000 시리즈

    유사 제품

    모두 보기 헤어 드라이어

    30% 더 빠르게*. 더 가볍게**. 최상의 모발 보호.

    ThermoShield 고급 기술 적용

    • ThermoShield 고급 기술
    • 30% 빠른 드라이*
    • 25% 더 일정한 온도
    • 이온수, 미네랄 이온, 8배 더 많은 이온
    ThermoShield 고급 기술이 과열로부터 모발을 보호합니다.

    ThermoShield 고급 기술이 과열로부터 모발을 보호합니다.

    듀얼 센서 시스템이 실내 온도를 지속적으로 감지하고 세션당 24,000회*** 능동적으로 드라이 온도를 조절하여 모발이 과열되지 않도록 보호합니다. 어떤 환경에서도 25% 더 일관된**** 드라이 온도를 즐기세요.

    30% 더 빠른 드라이를 위한 강력한 바람*

    30% 더 빠른 드라이를 위한 강력한 바람*

    혁신적인 팬 블레이드 및 특수 설계된 히터로 4분 만에 머리가 마르는 마법을 체험할 수 있습니다*****.

    이온수는 모발에 수분을 공급합니다

    이온수는 모발에 수분을 공급합니다

    부드럽고 건강한 모발을 위해 수분을 공급합니다. 이온수 기술은 이온화 장치가 없을 때보다 1000배 이상의 수분을 생성합니다.

    미네랄 이온이 자외선으로부터 보호******

    미네랄 이온이 자외선으로부터 보호******

    모발을 부드럽고 다양한 스타일링으로 유지하세요. 미네랄 이온 기술이 자외선으로 인한 표면 손상으로부터 모발을 보호합니다******.

    8배 더 많은 이온이 방출되는 이온 기능 시스템

    8배 더 많은 이온이 방출되는 이온 기능 시스템

    이온은 모발의 윤기를 강화하여 곱슬거림 없이 광택 있는 스타일링을 선사합니다. 필립스의 강력한 이온 시스템은 모발을 건조할 때마다 최대 8천만 개의 이온을 생성합니다.

    이제 20% 더 가벼워진 무게로 편안한 스타일링

    이제 20% 더 가벼워진 무게로 편안한 스타일링

    헤어 드라이어의 인체공학적 디자인으로 20% 더 가벼워졌습니다**. 스타일리시함과 편안함을 동시에 누릴 수 있습니다.

    일년 내내 편안함을 제공하는 지능형 고온 및 저온 모드

    일년 내내 편안함을 제공하는 지능형 고온 및 저온 모드

    일년 내내 편안함을 유지하세요. 지능형 고온 및 저온 모드는 계절에 가장 적합한 드라이 온도를 자동으로 설정합니다. 고온 및 저온 모드의 드라이로 자연스러운 윤기를 유지할 수 있습니다.

    어떤 모발 및 스타일에도 적합한 온도 및 팬 속도 조절

    어떤 모발 및 스타일에도 적합한 온도 및 팬 속도 조절

    직관적인 LED 패널의 4단계 온도 설정과 2단계 팬 속도 조절로 스타일을 마음껏 연출하세요. 쿨샷 버튼으로 강렬한 바람을 쐬면 전문가 수준의 헤어 스타일링을 위한 필수 프로페셔널 기능을 사용할 수 있습니다.

    25% 더 적은 에너지 사용********으로 효율적인 스타일링

    25% 더 적은 에너지 사용********으로 효율적인 스타일링

    이 헤어 드라이어는 에너지를 25% 더 적게 사용하면서도******** 프로페셔널한 드라이와 스타일링 효과를 제공합니다.

    2300W 드라이어보다 뛰어난 성능********

    2300W 드라이어보다 뛰어난 성능********

    공기 흐름, 압력 및 열 전달이 개선된 1800W 헤어 드라이어는 표준 2300W 헤어 드라이어보다 성능이 훨씬 뛰어납니다.

    손쉽게 부착할 수 있는 자석 부착 스타일링 노즐

    손쉽게 부착할 수 있는 자석 부착 스타일링 노즐

    필요한 곳에 뜨거운 바람을 분사하세요. 슬림 스타일링 노즐이 자석으로 부착되어 제자리에 완벽하게 고정되므로 빠르게 수정하고 디테일을 살릴 수 있습니다.

    기술 사양

    • 규격 및 무게

      제품 + 액세서리
      0.59kgs

    • 액세서리

      노즐
      11m

    • 기술 사양

      전력
      1800W
      전압
      220V
      모터
      DC
      케이블 길이
      1.8m

    • 특징

      보관 고리

    • 서비스

      전 세계 2년 무상 보증

    • 헤어 케어 기술

      이온 기술
      • 8배 더 많은 이온
      • 이온수
      • 미네랄 이온

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    • vs 필립스 기본 드라이어 BHD002
    • *필립스 MoistureProtect HP8280과 비교
    • **평균 4분 드라이 기준
    • ***필립스 BHD510과 비교
    • ****실험실 환경에서 중간 길이(40cm)의 백인 모발 기준으로 최고 속도 및 온도 설정. 실제 결과는 다를 수 있습니다.
    • *****UV 노출 6개월 후 미네랄 이온
    • ******HP8232/20의 최상위 조건과 비교
    • *******최고 온도 및 속도 설정에서 필립스 MoistureProtect HP8281의 건조 시간과 비교
    • ********최고 설정 상태의 필립스 MoistureProtect HP8280

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.