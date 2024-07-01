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    Hair Dryer 8000 Series ThermoShield Advanced 기술 장착 헤어 드라이어

    BHD837/09

    가장 빠른 헤어 드라이어

    필립스 8000 시리즈 헤어 드라이어를 소개합니다. 필립스의 가장 컴팩트한 고속 이온 헤어 드라이어로 ThermoShield Advanced 온도 센서를 통해 열로 인한 모발 손상을 방지하도록 설계되어 강하고 윤기있고 수분이 풍부한 모발을 즉시 만들어 줍니다.

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    Hair Dryer 8000 Series ThermoShield Advanced 기술 장착 헤어 드라이어

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    가장 빠른 헤어 드라이어

    수분이 풍부한 모발을 위해 열 손상으로부터 보호

    • ThermoShield Advanced 센서
    • 강력한 BLDC 항공모터
    • Dual Airstream 기술
    • 두피 보호를 위한 약풍 모드
    3분 이내에 빠르게 드라이 가능*

    3분 이내에 빠르게 드라이 가능*

    필립스가 선보이는 최고로 강력한 고속 헤어 드라이어로 단 몇 분만에 젖은 머리를 완전히 말려보세요. 분당 최대 110,000회 회전하는 최첨단 BLDC 항공모터가 시속 228km(141마일)의 속도로 효율적인 드라이 바람을 제공합니다. 최고의 헤어를 최대한 빠르게 연출할 수 있죠!

    열 손상으로부터 모발 보호

    열 손상으로부터 모발 보호

    ThermoShield Advanced 기술로 열 손상으로부터 모발을 보호하고 최대 100%까지**의 원래의 강도를 유지할 수 있습니다. 이 기술의 센서는 주변 온도를 초당 200회 감지하여 건조 온도를 조절해, 모발을 보호하고 튼튼하게 유지할 수 있습니다. 머리를 말릴수록 건강한 느낌과 마음의 평화를 모두 즐겨보세요.

    윤기 향상 및 곱슬거림 감소

    윤기 향상 및 곱슬거림 감소

    매우 안정적인 성능을 자랑하는 Dual Aistream 기술로 부드럽고 윤기나는 머릿결을 경험해 보세요. 두 개의 흡입구에서 공기를 동시에 끌어들인 후 한 줄기의 바람으로 응축시켜 강력한 건조가 가능합니다. 제품 설명에서 끝나는 것이 아니라 94%의 사용자가*** 필립스 8000 시리즈 헤어 드라이어를 사용한 결과 머릿결이 부드러워졌다고 말했습니다.

    두피 및 가는 모발을 위한 섬세한 케어

    두피 및 가는 모발을 위한 섬세한 케어

    특별히 프로그래밍된 드라이어의 약풍 모드로 두피와 가는 모발을 더욱 섬세하게 케어하세요. 97%의 사용자****는 세심하게 설계된 이 헤어 드라이어 덕분에 부드러운 두피 관리 경험을 했다는 데 동의합니다.

    촉촉하게 빛나는 머릿결을 위한 이온 케어

    촉촉하게 빛나는 머릿결을 위한 이온 케어

    이온 케어로 모근부터 머리끝까지 부드럽고 유연하며 건강해 보이는 모발을 되찾아보세요. 이 헤어 드라이어는 최대 2억 개의 음이온 및 이온수를***** 방출합니다. 덕분에 모발에서 수분이 풍부한 느낌의 광택을 최대 58%까지 향상시킵니다.*****

    컴팩트하고 사용이 편안한 고속 헤어 드라이어

    컴팩트하고 사용이 편안한 고속 헤어 드라이어

    무게가 395g밖에 나가지 않아******* 필립스에서 가장 가벼운 고속 헤어 드라이어 제품으로, 탄산음료 캔보다 약간 더 무거운 정도입니다! 컴팩트한 디자인으로 가볍게 여행을 떠날 때에도 휴대와 사용이 모두 편리합니다.

    자동 청소 모드로 간편한 유지 관리

    자동 청소 모드로 간편한 유지 관리

    이보다 쉽게 헤어 드라이어를 먼지 없이 관리할 수 있을까요? 자동 청소 모드를 활성화하기만 하면 드라이어의 팬 날개가 반대로 회전해 필터의 먼지를 제거합니다.

    최대 50%의 에너지 절약********

    최대 50%의 에너지 절약********

    필립스 8000 시리즈 헤어 드라이어는 에너지를 최대 50%까지******** 절약하면서도 필립스 고속 헤어 드라이어 중 최고로 강력한 드라이를 제공합니다. 지구에 미치는 영향을 줄이면서도 최고의 헤어를 연출할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 규격 및 무게

      제품 + 액세서리
      0.63kgs

    • 액세서리

      마그네틱 8mm 스타일링 노즐

    • 기술 사양

      색상/마감
      로즈 샴페인
      코드 길이
      2m
      전압
      220-240V
      전력
      1400  W
      모터
      BLDC 항공모터 (110,000 RPM)
      중량
      395g
      평균 바람 속도
      시속 228km

    • 특징

      속도 설정
      3
      온도 설정
      7(45°C~95°C, 쿨샷 모드)
      프리셋 모드
      • 4(고속, ThermoShield Advanced, 고온 및 저온, 저자극)
      • 드라이어를 켜면 마지막으로 사용한 설정을 자동으로 활성화하는 메모리 기능입니다.
      자동 세척 모드

    • 서비스

      2년 무상 보증

    • 헤어 케어 기술

      이온
      음이온 및 이온수

    Badge-D2C

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    • 최고 온도 및 속도 설정을 사용하여 30cm 길이의 백인 모발에 테스트한 결과
    • * Thermoshield 모드와 자연 건조 비교 테스트 결과
    • ** 고온/저온 모드에서 31명의 사용자를 대상으로 테스트한 결과
    • *** 고온/저온 모드에서 31명의 사용자를 대상으로 테스트한 결과
    • **** 최고 온도 및 속도 설정에서 테스트한 결과
    • ***** 고온/저온 모드에서 자연 건조와 대비하여 테스트한 결과
    • ****** 코드 및 액세서리 제외
    • ******* 2300W 필립스 BHD530과 비교 시, 최고 온도 및 속도 설정에서 테스트한 결과

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