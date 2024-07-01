열 손상으로부터 모발 보호

ThermoShield Advanced 기술로 열 손상으로부터 모발을 보호하고 최대 100%까지**의 원래의 강도를 유지할 수 있습니다. 이 기술의 센서는 주변 온도를 초당 200회 감지하여 건조 온도를 조절해, 모발을 보호하고 튼튼하게 유지할 수 있습니다. 머리를 말릴수록 건강한 느낌과 마음의 평화를 모두 즐겨보세요.