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    Epilator Series 4000 유선 제모기

    BRE247/00

    부드럽고 매끄럽게

    피부에 순한 지속 제모로 최대 28일 동안 매끄러운 피부를 유지하세요. 제모가 두려울 수 있습니다. 하지만 정기적으로 사용하면 통증이 줄어듭니다!

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    Epilator Series 4000 유선 제모기

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    부드럽고 매끄럽게

    나와 피부를 소중하게 대하세요

    • 신체 및 민감한 부위용
    • LED 조명 있음
    • +4가지 액세서리
    • 제모, 면도 및 각질 제거
    최대 4주간 지속되는 매끄러움

    최대 4주간 지속되는 매끄러움

    오래도록 매끄러운 피부를 느껴보세요. 제모기를 사용하면 최대 4주 동안 제모를 하지 않아도 됩니다.

    보다 쉬운 제모

    보다 쉬운 제모

    이 귀여운 제모기로 집에서 쉽고 매끄럽게 제모할 수 있습니다. 미용실을 방문해야 하는 번거로움이나 집안을 어지럽히지 않고도 왁싱만큼 체모를 제거합니다. 정말입니다.

    지속적인 매끄러움

    지속적인 매끄러움

    이 제모기는 종이 포장을 사용하고, 배터리가 없으며, 손잡이는 50% 재활용 소재로 만들어져 환경에 미치는 영향을 최소화하는 것을 목표로 합니다.

    마사지 캡으로 더 편안한 제모

    마사지 캡으로 더 편안한 제모

    마사지 캡은 초보자가 제모에 익숙해지기에 적합하며 제모감을 완화하도록 설계되었습니다.

    말끔히 제거

    말끔히 제거

    LED 조명은 가장 가는 체모도 찾아내고 놓치지 않도록 도와줍니다!

    사용자의 편안함 수준에 맞게 조정 가능

    사용자의 편안함 수준에 맞게 조정 가능

    2단계 속도 설정으로 제모를 원하는 대로 설정하여 제모 속도와 강도를 보다 잘 제어할 수 있습니다. 양쪽 종아리를 10분 만에 끝내세요.

    완벽한 스타터 키트

    완벽한 스타터 키트

    매끄러운 피부를 위한 여정을 시작하세요. 각질을 제거하여 인그로운 헤어를 예방하세요. 피부 자극을 방지하기 위해 빗으로 긴 체모을 미리 다듬으세요. 원하는 부위를 제모하고 더욱 부드러운 제모감을 위해서는 마사지 캡을 클릭하세요. 그리고 이동 중에는 제모기를 파우치에 넣으세요.

    언제 어디서나 제모 가능

    언제 어디서나 제모 가능

    손바닥 크기의 제모기에 미끄럼 방지 손잡이가 있어 보관용이든 여행용이든 보기 좋을 뿐 아니라 사용하기도 쉽습니다.

    면도기로 겨드랑이 다듬기

    면도기로 겨드랑이 다듬기

    면도기 헤드로 신체의 어느 부위든 다듬으세요. 원하는 대로 가능합니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      청소용 브러시
      휴대용 파우치
      각질 제거 장갑
      마사지 캡
      빗이 장착된 쉐이빙 헤드

    • 디자인

      핸들
      미끄럼 방지 손잡이

    • 특징

      2단계 속도 설정
      유선

    • 서비스

      2년 무상 보증

    • 편리한 사용

      물 세척 가능한 제모 헤드
      LED 조명

    • 성능

      제모 시스템
      효율적인 제모 시스템

    구성품

    기타 구성품

    • 마사지 캡
    • 빗이 장착된 쉐이빙 헤드
    • 휴대용 파우치
    • 청소용 브러시
    Badge-D2C

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