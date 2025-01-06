완벽한 스타터 키트

매끄러운 피부를 위한 여정을 시작하세요. 각질을 제거하여 인그로운 헤어를 예방하세요. 피부 자극을 방지하기 위해 빗으로 긴 체모을 미리 다듬으세요. 원하는 부위를 제모하고 더욱 부드러운 제모감을 위해서는 마사지 캡을 클릭하세요. 그리고 이동 중에는 제모기를 파우치에 넣으세요.