간편해진 제모

필립스 사티넬로 부드러운 다리를 느껴 보세요. 모근에서부터 0.5mm 길이의 체모까지 부드럽게 제거해 주며 인체 공학적인 핸들로 제모가 한결 쉬워집니다. 세척이 가능한 헤드로 최적의 위생 상태를 유지할 수 있습니다.