BRE255/05
간편해진 제모
필립스 사티넬로 부드러운 다리를 느껴 보세요. 모근에서부터 0.5mm 길이의 체모까지 부드럽게 제거해 주며 인체 공학적인 핸들로 제모가 한결 쉬워집니다. 세척이 가능한 헤드로 최적의 위생 상태를 유지할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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효과적인 제모 시스템으로 몇 주 동안 피부를 까칠함 없이 매끄럽게 유지해줍니다.
특별한 내장 조명이 체모를 놓치지 않고 효과적으로 제모할 수 있도록 해줍니다.
2단계 속도 설정으로 보다 얇고 두꺼운 체모를 제거하여 더욱 맞춤화된 체모 제거 기능을 제공합니다.
손에 꼭 맞는 곡선형으로 편안하게 체모를 제거할 수 있습니다.
이 제모기의 제모 헤드는 물 세척이 가능합니다. 헤드를 분리할 수 있으며 흐르는 물에 세척할 수 있어 더욱 위생적입니다.
다양한 신체 부위에 더욱 저자극 효과를 위해 겨드랑이와 비키니 라인의 원치 않는 체모를 손쉽게 제거할 수 있는 민감한 부위용 캡이 포함되어 있습니다.
마사지 캡은 제모로 인한 자극을 완화해 줍니다.
이동과 편리한 보관을 위한 여행용 파우치가 제공됩니다.
액세서리
기술 사양
디자인
특징
서비스
편리한 사용
성능
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