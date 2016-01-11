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    Satinelle Advanced 습식 및 건식 제모기

    BRE630/00

    미세한 털까지도 단단하게 고정

    S자형 핸들로 몸 어떤 곳이든 놓치지 않고 손쉽게 면도할 수 있습니다. 세라믹 디스크가 장착된 넓은 헤드가 피부에 밀착되어 아주 미세한 털까지 단단하게 고정시켜 주므로 면도가 빠르고 효과는 오래 지속됩니다. 5가지 액세서리를 습식 및 건식으로 사용하여 내 몸에 딱 맞게 케어해 보세요.

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    미세한 털까지도 단단하게 고정

    오래 지속되는 면도 효과를 놓치는 부분 없이 손쉽게

    • 다리, 신체 및 얼굴용
    • 5가지 액세서리
    • 무선 및 충전식
    • S자형 핸들 디자인
    더욱 뛰어난 그립감을 선사하는 독특한 세라믹 재질의 제모 헤드

    더욱 뛰어난 그립감을 선사하는 독특한 세라믹 재질의 제모 헤드

    제모 헤드가 거친 세라믹 재질로 만들어져 털을 더 강력하게 고정해주므로 미세한 털도 빠져 나오지 않습니다.

    더 넓어진 제모기 헤드

    더 넓어진 제모기 헤드

    더 넓어진 제모기 헤드로 한 번에 더 많은 체모가 제거되므로 제모가 빨라집니다.

    특허 받은 제모 시스템

    특허 받은 제모 시스템

    필립스의 모든 제모기에는 독보적인 제모 시스템이 적용되었습니다. 제모 헤드의 족집게는 피부에 밀착된 체모를 들어 올린 다음 단단하게 붙잡아서 제모에 최적화된 위치에 모아줍니다. 함께 사용되는 둥근 형태의 독특한 세라믹 디스크로 최상의 제모 효과가 보장되며 더 부드럽고 밀착된 제모가 가능해집니다.

    목욕이나 샤워 중에도 사용할 수 있는 습식 및 건식 방식

    목욕이나 샤워 중에도 사용할 수 있는 습식 및 건식 방식

    최적의 건식 및 습식 사용을 위한 미끄럼 방지 손잡이로 목욕이나 샤워 도중에도 편안하고 부드럽게 사용할 수 있습니다.

    쉐이빙 헤드와 트리밍 빗으로 밀착 면도

    쉐이빙 헤드와 트리밍 빗으로 밀착 면도

    밀착 면도가 가능한 쉐이빙 헤드로 다양한 신체 부위를 더욱 부드럽게 면도할 수 있습니다. 비키니 라인을 위한 트리밍 빗이 함께 제공됩니다.

    원치 않는 체모 제거를 위한 얼굴 및 민감한 부위용 캡

    원치 않는 체모 제거를 위한 얼굴 및 민감한 부위용 캡

    얼굴의 원치 않는 솜털과 겨드랑이와 비키니 라인 등 민감한 부위의 체모를 제거할 수 있도록 얼굴용 캡이 제공되므로 다양한 신체 부위를 더욱 부드럽게 제모할 수 있습니다.

    마사지 캡 포함

    마사지 캡 포함

    마사지 캡은 제모로 인한 자극을 완화해 줍니다.

    신체 모든 부위에 손쉽게 사용할 수 있는 S자형 핸들

    인체공학적인 디자인의 핸들은 잡기 쉽기 때문에 최적의 컨트롤로 신체 모든 부위를 면도할 수 있습니다.

    미세한 털까지 놓치지 않도록 내장된 조명

    신체 어떤 부분에서도 최상의 제모 효과를 내기 위해 내장된 조명 덕분에 미세한 털도 놓치지 않을 수 있습니다.

    나에게 꼭 맞는 편리한 솔루션을 선사하는 바디케어 헤드

    바디케어 헤드는 제모와 같은 바디케어를 위해 편리한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

    최적의 효과를 선사하는 90도 각도

    필립스 샤티넬은 90도 각도로 사용 시 언제나 최상의 성능을 발휘합니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      청소용 브러시
      휴대용 파우치
      기본 파우치
      트리밍 빗
      얼굴용 캡
      민감한 부위용 캡
      마사지 캡
      가능*
      쉐이빙 헤드

    • 소비전력

      충전
      • 5분 고속 충전
      • 충전식
      • 90분 충전
      배터리 유형
      리튬 이온
      사용 시간
      최대 40분

    • 기술 사양

      캐칭 포인트 수
      32
      디스크 수
      17
      전압
      15V/5.4W
      초당 제모 동작 속도 1
      960
      초당 제모 동작 속도 2
      1066

    • 특징

      속도 설정
      2가지 설정

    • 편리한 사용

      습식 및 건식 사용
      핸들
      S자형 핸들
      무선
      옵티 라이트

    • 성능

      제모 디스크
      세라믹 디스크
      모근 제모 헤드
      30mm
      제모 시스템
      특허 받은 제모 시스템

    Badge-D2C

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