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미세한 털까지도 단단하게 고정
S자형 핸들로 몸 어떤 곳이든 놓치지 않고 손쉽게 면도할 수 있습니다. 세라믹 디스크가 장착된 넓은 헤드가 피부에 밀착되어 아주 미세한 털까지 단단하게 고정시켜 주므로 면도가 빠르고 효과는 오래 지속됩니다. 5가지 액세서리를 습식 및 건식으로 사용하여 내 몸에 딱 맞게 케어해 보세요.모든 혜택 보기
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제모 헤드가 거친 세라믹 재질로 만들어져 털을 더 강력하게 고정해주므로 미세한 털도 빠져 나오지 않습니다.
더 넓어진 제모기 헤드로 한 번에 더 많은 체모가 제거되므로 제모가 빨라집니다.
필립스의 모든 제모기에는 독보적인 제모 시스템이 적용되었습니다. 제모 헤드의 족집게는 피부에 밀착된 체모를 들어 올린 다음 단단하게 붙잡아서 제모에 최적화된 위치에 모아줍니다. 함께 사용되는 둥근 형태의 독특한 세라믹 디스크로 최상의 제모 효과가 보장되며 더 부드럽고 밀착된 제모가 가능해집니다.
최적의 건식 및 습식 사용을 위한 미끄럼 방지 손잡이로 목욕이나 샤워 도중에도 편안하고 부드럽게 사용할 수 있습니다.
밀착 면도가 가능한 쉐이빙 헤드로 다양한 신체 부위를 더욱 부드럽게 면도할 수 있습니다. 비키니 라인을 위한 트리밍 빗이 함께 제공됩니다.
얼굴의 원치 않는 솜털과 겨드랑이와 비키니 라인 등 민감한 부위의 체모를 제거할 수 있도록 얼굴용 캡이 제공되므로 다양한 신체 부위를 더욱 부드럽게 제모할 수 있습니다.
마사지 캡은 제모로 인한 자극을 완화해 줍니다.
인체공학적인 디자인의 핸들은 잡기 쉽기 때문에 최적의 컨트롤로 신체 모든 부위를 면도할 수 있습니다.
신체 어떤 부분에서도 최상의 제모 효과를 내기 위해 내장된 조명 덕분에 미세한 털도 놓치지 않을 수 있습니다.
바디케어 헤드는 제모와 같은 바디케어를 위해 편리한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
필립스 샤티넬은 90도 각도로 사용 시 언제나 최상의 성능을 발휘합니다.
액세서리
소비전력
기술 사양
특징
편리한 사용
성능
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