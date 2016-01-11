특허 받은 제모 시스템

필립스의 모든 제모기에는 독보적인 제모 시스템이 적용되었습니다. 제모 헤드의 족집게는 피부에 밀착된 체모를 들어 올린 다음 단단하게 붙잡아서 제모에 최적화된 위치에 모아줍니다. 함께 사용되는 둥근 형태의 독특한 세라믹 디스크로 최상의 제모 효과가 보장되며 더 부드럽고 밀착된 제모가 가능해집니다.