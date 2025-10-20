효율적이고 빠릅니다. 전원을 켜고, 눈으로 보고, 제거하세요.

더블 액션 기술로 효율적이고 빠른 제모. 세라믹 족집게로 가장 짧은 체모까지 잡아줍니다. 0.5mm의 짧은 체모까지 잡아 제거할 수 있습니다. 누를 필요가 없습니다. 미끄러지듯 지나가기만 하면 됩니다. 내장형 LED 조명으로 모든 체모가 빠짐없이 보입니다. 양쪽 종아리를 6분 이내에 제모할 수 있습니다.