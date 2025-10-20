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체모와 작별. 효과적인 제모. 부드러운 관리.
필립스의 가장 효율적인 제모기로, 가장 매끄러운 피부를 만들어 줍니다. 효과적이고 부드러운 제모 효과를 위해 360° 시야의 ProGuide를 갖춘 세계 최초의 제모기를 소개합니다.모든 혜택 보기
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제모 루틴에서 자유로워지세요. 더 이상 체모가 자라기를 기다릴 필요가 없습니다. 왁스보다 3배 더 짧은 체모를 제거합니다.
360° 시야의 ProGuide를 갖춘 세계 최초의 제모기로 효과적이고 부드러운 제모 효과를 얻을 수 있습니다. ProGuide는 최상의 제모 효과를 위해 75° 각도를 유지해주고 더욱 편안한 피부를 위해 피부를 타이트하게 유지해 줍니다. 360° LED 조명으로 더 많은 체모를 찾아서 제거할 수 있습니다.
더블 액션 기술로 효율적이고 빠른 제모. 세라믹 족집게로 가장 짧은 체모까지 잡아줍니다. 0.5mm의 짧은 체모까지 잡아 제거할 수 있습니다. 누를 필요가 없습니다. 미끄러지듯 지나가기만 하면 됩니다. 내장형 LED 조명으로 모든 체모가 빠짐없이 보입니다. 양쪽 종아리를 6분 이내에 제모할 수 있습니다.
샤워기부터 세면대까지 - 습식 또는 건식 제모로 원하는 대로 편리하게 제모할 수 있습니다. 따뜻한 물이 피부의 긴장을 풀어주어 더욱 편안한 제모가 가능합니다. 미끄럼 방지 패턴의 손잡이가 샤워 시 그립감을 향상시킵니다.
한 번의 충전으로 60분 동안 사용할 수 있습니다. 중단할 필요가 없습니다. 무선으로 모든 부위에 쉽게 사용할 수 있습니다. 새로운 디자인에는 매트 마감 및 미끄럼 방지 패턴이 적용되어 있어 샤워 시 그립감이 향상되었습니다.
1회 구매로 오랫동안 사용할 수 있습니다.
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