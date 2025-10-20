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  • 체모와 작별. 효과적인 제모. 부드러운 관리. 체모와 작별. 효과적인 제모. 부드러운 관리. 체모와 작별. 효과적인 제모. 부드러운 관리.

    Epilator Series 8000 무선 제모기, 습식 및 건식 사용

    BRE708/00

    체모와 작별. 효과적인 제모. 부드러운 관리.

    필립스의 가장 효율적인 제모기로, 가장 매끄러운 피부를 만들어 줍니다. 효과적이고 부드러운 제모 효과를 위해 360° 시야의 ProGuide를 갖춘 세계 최초의 제모기를 소개합니다.

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    Epilator Series 8000 무선 제모기, 습식 및 건식 사용

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    체모와 작별. 효과적인 제모. 부드러운 관리.

    최대 4주 동안 제모 루틴에서 자유로울 수 있습니다.

    • 습식 및 건식용
    • 다리 및 바디용
    • 효율적인 제모
    • 총 3가지 액세서리
    최대 4주간 지속되는 매끄러움

    최대 4주간 지속되는 매끄러움

    제모 루틴에서 자유로워지세요. 더 이상 체모가 자라기를 기다릴 필요가 없습니다. 왁스보다 3배 더 짧은 체모를 제거합니다.

    ProGuide. 적은 통증, 더욱 편안한 피부*

    ProGuide. 적은 통증, 더욱 편안한 피부*

    360° 시야의 ProGuide를 갖춘 세계 최초의 제모기로 효과적이고 부드러운 제모 효과를 얻을 수 있습니다. ProGuide는 최상의 제모 효과를 위해 75° 각도를 유지해주고 더욱 편안한 피부를 위해 피부를 타이트하게 유지해 줍니다. 360° LED 조명으로 더 많은 체모를 찾아서 제거할 수 있습니다.

    효율적이고 빠릅니다. 전원을 켜고, 눈으로 보고, 제거하세요.

    효율적이고 빠릅니다. 전원을 켜고, 눈으로 보고, 제거하세요.

    더블 액션 기술로 효율적이고 빠른 제모. 세라믹 족집게로 가장 짧은 체모까지 잡아줍니다. 0.5mm의 짧은 체모까지 잡아 제거할 수 있습니다. 누를 필요가 없습니다. 미끄러지듯 지나가기만 하면 됩니다. 내장형 LED 조명으로 모든 체모가 빠짐없이 보입니다. 양쪽 종아리를 6분 이내에 제모할 수 있습니다.

    샤워 시 100% 방수

    샤워 시 100% 방수

    샤워기부터 세면대까지 - 습식 또는 건식 제모로 원하는 대로 편리하게 제모할 수 있습니다. 따뜻한 물이 피부의 긴장을 풀어주어 더욱 편안한 제모가 가능합니다. 미끄럼 방지 패턴의 손잡이가 샤워 시 그립감을 향상시킵니다.

    손쉬운 사용. 한 번의 충전으로 60분 사용. 무선 사용.

    손쉬운 사용. 한 번의 충전으로 60분 사용. 무선 사용.

    한 번의 충전으로 60분 동안 사용할 수 있습니다. 중단할 필요가 없습니다. 무선으로 모든 부위에 쉽게 사용할 수 있습니다. 새로운 디자인에는 매트 마감 및 미끄럼 방지 패턴이 적용되어 있어 샤워 시 그립감이 향상되었습니다.

    한 번 구매해서 오랫동안 사용하세요**

    한 번 구매해서 오랫동안 사용하세요**

    1회 구매로 오랫동안 사용할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      휴대용 파우치
      모근 제모 헤드
      ProGuide

    • 소비전력

      배터리 유형
      리튬 이온
      충전
      3시간
      고속 충전
      배터리 사용 시간
      60분

    • 기술 사양

      전압
      5V/1.5A
      핀셋 개수
      32
      USB-A 케이블
      핀셋 작동 속도 1
      분당 64000회
      핀셋 작동 속도 2
      분당 70400회
      전원 어댑터
      아니요

    • 특징

      속도 설정
      2
      무선

    • 편리한 사용

      습식 및 건식용
      LED 표시등

    Badge-D2C

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    • * 2년 보증.

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