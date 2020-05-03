부드러운 관리를 위한 32개의 세라믹 저자극성 핀셋

저자극 소재로 제작된 32개의 세라믹 핀셋으로 편안한 관리가 가능합니다. 마찰은 적고 더 넓은 피부와 접촉하여 피부 위에서 부드럽게 움직입니다*. 91%의 여성이 피부에 좋은 느낌을 받는다고 말합니다**.