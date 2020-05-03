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  • 강력한 제모에도 피부에 부드럽게 작용 강력한 제모에도 피부에 부드럽게 작용 강력한 제모에도 피부에 부드럽게 작용

    Epilator Series 8000 습식 및 건식 모근 제모기

    BRE730/10

    강력한 제모에도 피부에 부드럽게 작용

    필립스 제모기 시리즈 8000: 보다 편안한 제모를 위한 세계 최초의 세라믹 핀셋 제모기. 더블 액션 기술로 가장 짧은 체모까지 제거하여 몇 주 동안 매끄러운 피부를 유지합니다.

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    Epilator Series 8000 습식 및 건식 모근 제모기

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    강력한 제모에도 피부에 부드럽게 작용

    최대 4주 동안 부드럽게 지속되는 피부

    • 다리, 신체, 및 발용
    • 무선 사용
    • +7가지 액세서리
    더블 액션 기술로 몇 주 동안 매끄러운 피부

    더블 액션 기술로 몇 주 동안 매끄러운 피부

    더블 액션 기술은 긴 세라믹 핀셋을 동기화하여 0.5mm만큼 짧은 체모를 단단히 잡고 제거합니다. 50% 더 긴 핀셋과 넓은 제모기 헤드로 한 번에 더 많은 체모를 제거합니다*. 매끄럽고 편리한 몇 주를 위해 미리 준비하세요.

    가장 빠른 제모기

    가장 빠른 제모기

    필립스 핀셋은 Braun Silk-épil 9보다 분당 회전 속도가 더 빠릅니다.

    부드러운 관리를 위한 32개의 세라믹 저자극성 핀셋

    부드러운 관리를 위한 32개의 세라믹 저자극성 핀셋

    저자극 소재로 제작된 32개의 세라믹 핀셋으로 편안한 관리가 가능합니다. 마찰은 적고 더 넓은 피부와 접촉하여 피부 위에서 부드럽게 움직입니다*. 91%의 여성이 피부에 좋은 느낌을 받는다고 말합니다**.

    따뜻한 물에서 제모하여 더욱 편안한 느낌

    따뜻한 물에서 제모하여 더욱 편안한 느낌

    필립스 제모기에는 습식 및 건식 기능이 있어 더욱 부드럽게 제모할 수 있습니다. 따뜻한 물은 피부의 긴장을 완화시켜 더욱 편안하게 관리할 수 있습니다.

    인체공학적 S자형 핸들로 더 넓은 부위에 대한 보다 쉬운 제어

    인체공학적 S자형 핸들로 더 넓은 부위에 대한 보다 쉬운 제어

    인체공학적 S자형 핸들로 견고하고 편안한 그립감을 느껴보세요. 무선 기능으로 제어력이 뛰어나고 몸 구석구석을 관리할 수 있습니다.

    옵티 라이트를 사용하여 미세한 체모까지 포착

    옵티 라이트를 사용하여 미세한 체모까지 포착

    내장된 옵티 라이트를 사용하여 가장 미세한 체모까지 완벽하게 포착할 수 있으며, 나머지 체모도 놓치지 않습니다.

    간편한 제모를 위한 최적의 밀착 캡 포함

    간편한 제모를 위한 최적의 밀착 캡 포함

    최적의 밀착 캡을 사용하여 간편하게 제모하세요. 피부 당김과 불편함을 줄이기 위해 관리 부위를 부드럽게 늘려줍니다.

    민감한 부위를 제모할 수 있는 추가 캡

    민감한 부위를 제모할 수 있는 추가 캡

    얼굴, 겨드랑이 및 비키니 라인에 부드러움을 더하려면 민감 부위용 캡을 사용하여 불필요한 체모를 손쉽게 제거하세요.

    면도기 헤드를 부착하여 민감한 부위의 체모 제거

    면도기 헤드를 부착하여 민감한 부위의 체모 제거

    여분의 면도기 헤드와 트리밍 빗으로 민감한 부위의 제모 루틴을 완성하세요.

    페디큐어 풋 파일로 새틴처럼 매끄러운 발을 만드세요.

    페디큐어 풋 파일로 새틴처럼 매끄러운 발을 만드세요.

    3-in-1 회전식 정밀 디스크로 단 5분 만에 뒤꿈치에서 발가락까지 부드러움을 선사합니다. 넓은 부위에는 평평한 면을 사용하고, 좁은 부위에는 상단을 사용하고, 파일하기 어려운 부분에는 곡선형 면을 사용합니다. 간단하죠.

    피부 안쪽으로 자라는 체모를 방지하는 바디 각질 제거 장갑

    피부 안쪽으로 자라는 체모를 방지하는 바디 각질 제거 장갑

    각질 제거 장갑을 사용하면 제모 사이에 피부 안쪽으로 체모가 자라는 것을 방지할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      청소용 브러시
      휴대용 파우치
      기본
      트리밍 빗
      각질 제거 장갑
      민감한 부위용 캡
      최적의 밀착 캡
      페디큐어 풋 파일
      쉐이빙 헤드

    • 소비전력

      충전
      • 고속 충전
      • 2시간 충전
      배터리 유형
      리튬 이온
      사용 시간
      최대 40분
      꺼짐 모드(액세서리 없음)
      < 0.1 W
      저에너지 모드
      < 0.3W

    • 기술 사양

      전압
      15V/5.4W
      핀셋 개수
      32
      핀셋 작동 속도 1
      분당 64000회
      핀셋 작동 속도 2
      분당 70400회

    • 특징

      속도 설정
      2단계 설정

    • 편리한 사용

      핸들
      S자형 핸들
      습식 및 건식 사용
      무선
      옵티 라이트

    • 성능

      제모 디스크
      세라믹 디스크
      더 넓어진 제모기 헤드

    Badge-D2C

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