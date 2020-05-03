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강력한 제모에도 피부에 부드럽게 작용
필립스 제모기 시리즈 8000: 보다 편안한 제모를 위한 세계 최초의 세라믹 핀셋 제모기. 더블 액션 기술로 가장 짧은 체모까지 제거하여 몇 주 동안 매끄러운 피부를 유지합니다.모든 혜택 보기
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더블 액션 기술은 긴 세라믹 핀셋을 동기화하여 0.5mm만큼 짧은 체모를 단단히 잡고 제거합니다. 50% 더 긴 핀셋과 넓은 제모기 헤드로 한 번에 더 많은 체모를 제거합니다*. 매끄럽고 편리한 몇 주를 위해 미리 준비하세요.
필립스 핀셋은 Braun Silk-épil 9보다 분당 회전 속도가 더 빠릅니다.
저자극 소재로 제작된 32개의 세라믹 핀셋으로 편안한 관리가 가능합니다. 마찰은 적고 더 넓은 피부와 접촉하여 피부 위에서 부드럽게 움직입니다*. 91%의 여성이 피부에 좋은 느낌을 받는다고 말합니다**.
필립스 제모기에는 습식 및 건식 기능이 있어 더욱 부드럽게 제모할 수 있습니다. 따뜻한 물은 피부의 긴장을 완화시켜 더욱 편안하게 관리할 수 있습니다.
인체공학적 S자형 핸들로 견고하고 편안한 그립감을 느껴보세요. 무선 기능으로 제어력이 뛰어나고 몸 구석구석을 관리할 수 있습니다.
내장된 옵티 라이트를 사용하여 가장 미세한 체모까지 완벽하게 포착할 수 있으며, 나머지 체모도 놓치지 않습니다.
최적의 밀착 캡을 사용하여 간편하게 제모하세요. 피부 당김과 불편함을 줄이기 위해 관리 부위를 부드럽게 늘려줍니다.
얼굴, 겨드랑이 및 비키니 라인에 부드러움을 더하려면 민감 부위용 캡을 사용하여 불필요한 체모를 손쉽게 제거하세요.
여분의 면도기 헤드와 트리밍 빗으로 민감한 부위의 제모 루틴을 완성하세요.
3-in-1 회전식 정밀 디스크로 단 5분 만에 뒤꿈치에서 발가락까지 부드러움을 선사합니다. 넓은 부위에는 평평한 면을 사용하고, 좁은 부위에는 상단을 사용하고, 파일하기 어려운 부분에는 곡선형 면을 사용합니다. 간단하죠.
각질 제거 장갑을 사용하면 제모 사이에 피부 안쪽으로 체모가 자라는 것을 방지할 수 있습니다.
액세서리
소비전력
기술 사양
특징
편리한 사용
성능
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